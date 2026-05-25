Ďábel je v detailu
25. 5. 2026 / Milan Kohout
Milí přátelé,
tady je další drobný postřeh z našeho amerického ekonomického systému nekompromisně diktovanému tržním "krásně zabarveným" kapitalizmem, který je, jak jsme říkali v českém disentu, beznadějně "zakurven" sám do sebe- a někdy mi připadá, že z něho není úniku.
České přísloví "ďábel je v detailu" říká, že zdánlivě malé nebo nepodstatné detaily mohou způsobit velké problémy, pokud je přehlédneme nebo je budeme ignorovat.
Nedávno byla moje dcera hospitalizovaná v bostonské dětské nemocnici pro hypersenzitivitu, jejíž příčinu nedokázal nikdo z lékařů určit.
Když jsem během hospitalizace nabídl mé milované dcerušce jídlo z nemocniční lednice, všiml jsem si jednoho "drobného" detailu. Ve výčtu složek krásně a tržně lákavě zabarveného pudinku se vystavovala na obdiv umělá žlutá barva 5 a žlutá barva 6.
V EU musí jakákoli potravina obsahující žlutou barvu 5 nebo žlutou barvu 6 nést povinné varování, že tyto složky 'můžou mít nepříznivý vliv na činnost a pozornost u dětí'. Tato povinnost označování je výsledkem přelomové 'Southampton studie' z roku 2007, která naznačila souvislost mezi některými umělými potravinářskými barvivy a zvýšenou hyperaktivitou (a zřejmě i hypersenzitivitou) u dětí.
U nás v barevném americkém kapitalizmu tato povinnost neexistuje.
Asi jsem staromódně natvrdlý, ale ptám se: léčí dětská nemocnice v Bostonu děti, jejichž zdravotní problémy sama pomáhá vytvářet?
Žijeme opravdu v začarovaném kruhu, z něhož je zdravý rozum vyloučen?
