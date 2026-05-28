TZ: V Metropolitním plánu zvítězily zájmy developerů nad zájmy veřejnými

Sliby, že to bude napraveno změnami Metropolitního plánu,
nejsou realistické a představovaly by pro Prahu finanční náročnost v řádu
miliard Kč. Panelistky se shodly na tom, že plán je přijímán ve spěchu a
netransparentně, je v něm řada věcných i procesních problémů. To je u
takto významného dokumentu, který bude určovat budoucnost Prahy na desítky let nepřijatelné,
a proto se vyjádřily, aby schválení plánu bylo posunuto do vyřešení těchto
problémů.
V panelu se vyjádřily Ing. Jana
Komrsková – náměstkyně primátora hl. m. Prahy, Ing. arch. Anna
Vinklárková – architektka se specializací na územní plánování, Arnika, JUDr.
Petra Humlíčková, Ph.D. – právnička se specializací na právo životního
prostředí, stavební právo, územní samosprávu a ochranu veřejnosti v procesních
situacích, Ing. Monika Domincová – spolek Rokytka žije a Ing.
Eva Tylová – místopředsedkyně STUŽ, zastupitelka hl. m. Prahy a MČ Praha 12,
která diskusi i moderovala. Panelistky poukazovaly na netransparentní proces,
kdy po letech projednávání se tak finišuje, že městské části i občané měli na
prohlédnutí desetitisíců stran 10 dní, stejně tak zastupitelé hl. m. Prahy,
kteří mají o plánu hlasováním rozhodnout 28. 5. 2026 na Zastupitelstvu hl. m.
Prahy. V listopadu minulého roku
proběhlo pokračování veřejného projednání a sběr připomínek. Nyní se však
občané i městské části dozvěděli, že na znění plánu z listopadu minulého
roku stejně nejde nic zásadního změnit. To by se musel znovu veřejně projednat.
To ovšem v listopadu minulého roku občanům nikdo nesdělil, takže občané,
spolky i městské části investovali velké úsilí do tvorby připomínek. Podali
jich 8 000, z toho byly zapracovány jen desítky. Řada
z připomínek byla směřována proti tomu, že plán byl oproti verzi
z roku 2022 změněn ve prospěch developerů na úkor veřejného zájmu jako je
zeleň či veřejná infrastruktura. Z řady zelených ploch je ukrojeno pro
výstavbu i když je vlastníci koupili jako zeleň. Tedy jejich legitimní
očekávání nemohlo být zastavění pozemku. Přesto jim bylo vyhověno. Regulativy
na ochranu zeleně nezajišťují její úbytek. Hrozí tak zhoršování dopadů klimatické
změny jako je zvětšování tepelného ostrova. Bylo vyhověno představě developerů,
že na sídlištích, kde je v současném plánu tzv. stabilizované území, se
nízké budovy v jejich vlastnictví dostaví na výšku budov okolních. To povede
k nepřijatelnému zahuštění sídlišť a zhoršení životních podmínek místních
obyvatel navíc bez návazné infrastruktury. Metropolitní plán přidává do Prahy tolik
milionů metrů čtverečných výstavby, že to představuje nárůst počtu obyvatel o
půl milionů. To odpovídá velikosti Brna a Olomouce, avšak pro Prahu infrastrukturu
zajistí developeři podle stávajících kontribučních smluv jen z malé části.
Panelistky se shodly i na nutnosti tyto kontribuce navýšit. Zbylé finanční
prostředky musí zajistit Praha a je otázkou, zda na to zdroje nalezne, aby
potřeby stávajících i budoucích obyvatel zajistila.
Podrobná vyjádření a prezentace a
videozáznam jsou dostupné na
našich webových stránkách.
STUŽ je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která
vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí
Československa Josefa Vavrouška.
Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale
udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a
zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou.
