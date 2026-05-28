„Je to tady Západní břeh“: Libanonští vesničané popisují život uvnitř izraelské „žluté linie“
28. 5. 2026
Hussein Abdel al-El a jeho žena Um Alaa se celé hodiny ani nehnuli. Seděli v temné koupelně a neodvážili se dotknout svých telefonů; slabé světlo obrazovky by je mohlo prozradit izraelským vojákům venku. Byla 1:00 v noci, Izraelci prováděli razii v domě jejich sousedů a sedmdesátiletý pár nechtěl, aby jako další zaklepali na jejich dveře.
V sousedním domě izraelští vojáci pod hrozbou zbraní přitlačili obyvatele ke zdi a svázali jim ruce plastovými pásky. Prohledali dům a vyslýchali jeho obyvatele, než nasadili černý pytel na hlavu pastýři Qassemovi al-Qadarimu a odvezli ho na izraelskou vojenskou základnu za hranicí k dalšímu výslechu.
Izraelští vojáci byli pryč za svítání. Stejně tak i sousedé staršího páru. Všechny ostatní domy na okraji Kfarchouby, horského městečka na libanonsko-izraelské hranici, byly po raziích opuštěny.
Kfarchouba je jednou z mála vesnic, kde není šíitská většina a kde izraelská armáda lidem dovolila zůstat ve svých domech, přestože se nacházejí uvnitř „žluté linie“, pásu širokého 10 km podél izraelsko-libanonské hranice, který izraelská armáda okupuje od uzavření dohody o příměří s Libanonem 17. dubna.
Izrael násilně vysídlil obyvatele většiny vesnic uvnitř „žluté linie“ a soustavně pracoval na demolici nyní prázdných měst pomocí výbušnin a bagrů.
Po zahájení izraelské invaze do Libanonu se v Kfarchoubě ustálil určitý režim. Během dne se lidé shromažďovali v centru města a shlíželi na Khiam a rovinu Marjayoun, která se rozprostírala pod nimi. Sledovali, jak nad nimi krouží izraelské stíhačky F-16 a shazují bomby na města pod nimi, přičemž zvuky výbuchů se vzdalovaly, jak izraelské síly postupně zatlačovaly bojovníky Hizballáhu a postupovaly hlouběji do Libanonu.
V noci se rodiny schoulily kolem topení ve svých obývacích pokojích; neodvážily se opustit své domovy. Venku hlídkovali izraelští vojáci v ulicích Kfarchouby. S příchodem soumraku začal neoficiální zákaz vycházení, když izraelská armáda zahájila své razie. Prohledávali domy kvůli zbraním a občas unášeli obyvatele a odváželi je do Izraele k výslechu.
„Tam venku je to jako v Gaze: všechno srovnávají se zemí,“ řekl Nazih Yehya, sedmdesátiletý majitel obchodu, a ukázal na libanonská města pod nimi, která Izraelci již z poloviny zničili. „Tady je to jako na Západním břehu: není to zničené, ale chtějí si zajistit, aby tato oblast byla pod jejich kontrolou.“
Kfarchouba a sousední vesnice leží na konci „žluté linie“, která spojuje izraelskou okupaci v jižním Libanonu s okupovanými Golanskými výšinami a jihozápadní Sýrií, kde izraelské síly zřídily vojenskou přítomnost po pádu prezidenta Bašára al-Asada. Dohromady tvoří tyto oblasti souvislý pás území pod izraelskou kontrolou napříč třemi zeměmi, obydlenou nárazníkovou zónu na severních hranicích Izraele.
Izrael Kfarchoubu a sousední vesnice nezničil, ani nevyhnal jejich obyvatele. Obyvatelé mohou zůstat ve svých domovech v rámci okupace podobné té na Západním břehu, pokud budou dodržovat přísné izraelské podmínky.
Musí chránit svá města před Hizballáhem. Izraelští vojáci jim zavolali a jasně jim sdělili, že pokud do města vstoupí jakýkoli člen této ozbrojené skupiny, bude město bombardováno.
Nemají přístup do jižní části města. Pokus starosty a jeho přítele o čerpání vody z tamější studny zmařila před dvěma týdny izraelská kvadrokoptéra, která na ně shodila omračující granát.
A nesmějí zasahovat do nočních razií izraelské armády. Jedné noci koncem března hlídka unesla muže ze sousedního města Halta a odvezla ho do Izraele. Když během operace uslyšel křik ženy, vyšel patnáctiletý Mohammed Abdel al-El ze své verandy, aby zjistil, co se děje, a byl zastřelen izraelskými vojáky.
Obyvatelé tohoto převážně sunnitského města nejsou příznivci Hizballáhu. Během poslední války v roce 2024 využila tato ozbrojená skupina strategicky umístěné město na kopci k odpalování raket na Izraelce. Polovina města je stále v troskách po odvetných bombových útocích. Nyní starosta zasedá v provizorní radnici naproti staré budově městského úřadu, která byla vybombardována a dosud nebyla znovu postavena.
Ti, kteří ve městě zůstali, převážně starší lidé, souhlasili s izraelskými podmínkami, aby mohli zůstat ve svých domovech. Necítí se však dobře v roli strážců proti Hizballáhu, ozbrojené skupině, o které se říká, že svou velikostí konkuruje některým evropským armádám.
„Kdyby někdo z Hizballáhu přišel a požádal mě, abych mu na střechu umístil raketu, nemohl bych to odmítnout. Jak bych je mohl zastavit? Prostě bych utekl,“ řekl al-El, 72letý důchodce a bývalý učitel sociologie, zatímco seděl se svou ženou v kuchyni.
Přesto se o to snaží. Silnice vedoucí do Kfarchouby jsou většinou zablokovány pneumatikami, kameny a hromadami hlíny, takže auta mohou do města vjet pouze po jedné hlavní ulici. Zdržte se příliš dlouho a objeví se místní obyvatel. Kdo jste a co tu děláte?
„Drží nás tu jako lidské štíty, aby zabránili vstupu Hizballáhu,“ řekl Imad Ali Saad al-Din, městský úředník, který byl jedním z vesničanů spoutaných plastovými pásky a vyslýchaných izraelskými vojáky během razie v jeho domě.
Kfarchouba je součástí Arqoubu, kopcovitého, zemědělského pohraničí tvořeného převážně drúzskými, křesťanskými a sunnitskými vesnicemi, které je již dlouho zapleteno do válek v regionu.
Obyvatelé Arqoubu zažili a účastnili se řady hnutí odporu. Tato oblast sloužila ve 20. století jako základna pro palestinské militanty, než se v letech 1982 až 2000 dostala pod izraelskou okupaci.
„Palestinci, komunisté, Hizballáh – všichni tu byli,“ řekl starosta Qassem al-Adiri a unaveně vypočítával jména revolučních skupin. Matematik, který studoval ve Francii a je mu dnes přes 80 let, sledoval, jak militantní odbojové skupiny jedna po druhé vyvěšovaly ve vesnici své vlajky a skandovaly slogany.
Dnes v Kfarchoubě ani v jiných vesnicích v Arqoubu žádné odbojové skupiny nezůstaly. Všichni bojovníci Hizballáhu, kteří byli ve městě během posledního konfliktu v roce 2024, se stáhli nebo byli zabiti. V Kfarchoubě nyní vlaje pouze libanonská pruhovaná cedrová vlajka, zatímco ulicemi se volně procházejí izraelští vojáci.
„Stali jsme se vojenskou zónou. Ztratili jsme oblasti, kam jsme kdysi mohli chodit. Naše olivové háje, silnice, po kterých jsme jezdili. Lidé prodávají svá stáda se slevou,“ řekl al-Adiri. „Měli jsme osvobodit Palestinu, ale teď se jen snažíme přežít v naší vesnici.“
Walid Nasr je jedním z vesničanů, kteří přišli o svou půdu kvůli Izraeli. Poté, co celý život pracoval v libanonském generálním bezpečnostním ředitelství, postavil si vilu obklopenou olivovníky na vzdáleném okraji Kfarchouby, přímo pod izraelskou strážní věží Ramtha.
Vila byla zničena při leteckém útoku v roce 2024 a izraelští důstojníci mu sdělili, že již nesmí chodit na svou půdu. Jeho olivovníky od té doby zůstávají nesklizené.
„Je to, jako by si s námi hráli. Jednoho dne vám řeknou, že jste v bezpečí, a další den místo přepadnou,“ řekl Nasr. Jeho vlastní dům byl přepaden 29. března, zásuvky byly vytrženy z komod, nábytek převrácen a jeho lovecká puška zabavena.
Noční razie, varování od izraelské armády – to vše otřáslo obyvateli Kfarchouby. Během dne je izraelský dohled všudypřítomný, na město shlížejí tři sledovací věže.
„Ani se neodvážím připevnit libanonskou vlajku na naši střechu. Bojím se tam vylézt, i když je ohnutá. Slyšíme, jak Izraelci střílejí ze svých základen,“ řekl al-El.
V noci se strach ještě zesiluje.
„Co jim brání, aby přišli do našeho domu? Někdy, když fouká příliš silný vítr a dveře se třesou, mám pocit, že klepou oni. Mým snem je teď jedna klidná noc spánku,“ řekl al-El.
Zatímco mluvil, velký výbuch v dálce ho i jeho ženu vylekal. V tichosti čekali, až se ozve druhý výbuch – byl to jen sonický třesk stíhačky nad nimi.
„Co mám dělat? Čekat na ně s puštěným topením a dát do misky bonbóny?“ řekl unaveně. „Nemáme žádné prostředky k odporu, náš odpor spočívá v tom, že se krčíme ve svých domech.“
