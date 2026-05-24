Věčné přátelství Číny a Ruska: jste naši poddaní a je třeba, abyste si to uvědomovali

Čína vystavila Putina záměrnému ponižení
24. 5. 2026
Autoritářské politické systémy věnují mimořádnou pozornost symbolické inscenaci, píše na sociální síti australský vojenský analytik Robert Potter, jenž dlouhodobě působí v blízkosti ruské fronty v Ukrajině. Výška, rozmístění, postoj, směr pohledu, pořadí při chůzi, rozmístění při sezení a rámování jsou pečlivě řízeny, protože komunikují hierarchii, aniž by bylo třeba ji vyslovit přímo. Si Ťin-pchingova židle byla údajně během jeho nedávného setkání s Trumpem vyvýšena, aby kompenzovala tělesnou výšku čínského lídra.
Roky se Moskva pokoušela rámovat rusko-čínský vztah jako vztah téměř rovnocenných partnerů: dvou velmocí společně odolávajících americké dominanci. Ale silový nepoměr se neustále přesouvá ve prospěch Číny a nyní to Čína dává okázale najevo.
Ekonomicky je Čína nesrovnatelně větší. Průmyslově nyní Rusko výrazně převyšuje. Finančně se Rusko od invaze do Ukrajiny stalo závislé na čínských trzích, přístupu k technologiím, platebních systémech a nákupech energie. Dokonce i vojensky, přestože si Rusko zachovává jadernou kapacitu, dlouhodobá trajektorie stále více ukazuje na asymetrii spíše než na paritu.
Symbolika obrazu odráží tuto realitu a byla Putinovi záměrně představena. Nešlo o nějakou show určenou pouze čínskému publiku — postarali se, aby to Putin viděl.
Xi je prezentován jako přední civilizační figura: klidná, ústřední a sebevědomá. Putin se jeví téměř jako mladší partner, který ho doprovází. V minulosti by ruské elity považovaly takovou vizuální hierarchii za hluboce nepříjemnou a protestovaly by proti ní. Dnes ji Moskva snáší, protože nemá na výběr.
Co je na tom obzvláště zarážející, je historický kontext. Po staletí se Rusko často považovalo za modernizovanější, vojensky vyspělejší a globálně vlivnější mocnost ve srovnání s Čínou. Sovětský svaz kdysi zacházel s komunistickou Čínou jako s ideologickým mladším bratrem.
A Peking stále zřetelněji dává Moskvě najevo, kdo stojí na vrcholu této struktury.
Ilustrace pochází od čínské státní agentury Xinhua.
