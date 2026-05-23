Trump tvrdí, že mírová dohoda s Íránem je „z velké části vyjednána“ a Hormuzský průliv bude otevřen
23. 5. 2026
Prohlášení amerického prezidenta by mohlo znamenat konec bombardovací kampaně vedené USA a Izraelem
Donald Trump v sobotu oznámil, že mírová dohoda s Íránem „byla z velké části vyjednána“ po telefonátech s pákistánským zprostředkovatelem, spojenci z Perského zálivu a Izraelem, což potenciálně připravuje půdu pro ukončení války, kterou USA a Izrael zahájily v únoru.
Trump napsal na své sociální síti, že „konečné aspekty a podrobnosti“ „memoranda o porozumění“ se stále projednávají a „budou brzy oznámeny“, ale uvedl, že Hormuzský průliv bude v rámci dohody otevřen.
„Dohoda byla z velké části vyjednána, s výhradou finálního dojednání mezi Spojenými státy americkými, Islámskou republikou Írán a různými dalšími zeměmi,“ napsal Trump.
Oznámení přišlo poté, co pákistánský zdroj sdělil agentuře Reuters, že Írán a Pákistán předložily Spojeným státům revidovaný návrh na ukončení války a znovuotevření Hormuzského průlivu.
Regionální úředník s přímými informacemi o zprostředkovatelských snahách vedených Pákistánem v sobotu dříve sdělil agentuře Associated Press, že potenciální dohoda by zahrnovala oficiální prohlášení o ukončení války, dvouměsíční jednání o íránském jaderném programu, otevření klíčové námořní trasy Íránem a ukončení americké blokády íránských přístavů.
Již před oznámením se objevovaly náznaky, že nepřímá jednání mezi USA a Íránem v posledních několika dnech pokročila. Marco Rubio, americký ministr zahraničí, během návštěvy Indie uvedl, že „zprávy“ by mohly dorazit „ještě dnes“, i když Trump nadále vyhrožoval útokem na Írán.
Ve svém příspěvku Trump uvedl, že vedl telefonické rozhovory s mnoha vůdci Blízkého východu, včetně představitelů Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Kataru, Egypta, Jordánska a Bahrajnu, jakož i s náčelníkem pákistánské armády, polním maršálem Asimem Munirem, a tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem. „Samostatně jsem hovořil s izraelským premiérem Bibi Netanjahuem, což rovněž proběhlo velmi dobře,“ řekl Trump.
Podrobnosti o přesném průběhu jednání zůstávají skromné. Trump v sobotu uvedl, že se setkal s americkými vyjednavači, včetně zvláštního vyslance Steva Witkoffa a poradce Jareda Kushnera, spolu s JD Vancem, aby projednali nejnovější kolo návrhů.
Situace před oznámením zůstávala napjatá, přičemž Trump nadále vyhrožoval údery. Trump sdělil stanicím CBS a Axios, že podepíše dohodu pouze „pokud dostaneme vše, co chceme“, a dodal, že pokud nedojde k dohodě, USA začnou na Írán znovu útočit.
Drop Site News informoval v pátek pozdě večer, že nejnovější návrh předložený Íránem zprostředkovatelům zahrnuje prozatímní znovuotevření Hormuzského průlivu. Írán však také požadoval, aby USA ukončily blokádu íránských přístavů, uvolnily miliardy dolarů zmrazených íránských aktiv a předložily plán na odškodnění Íránu za škody utrpěné během války. Podle zdroje Drop Site zahrnoval íránský návrh trvalé ukončení války před vyjednáním jakékoli dohody o jaderném programu Teheránu. Není jasné, kolik z těchto bodů bylo zahrnuto v memorandu, na které Trump odkazoval ve svém příspěvku.
Hlavní íránský vyjednavač dříve téhož dne během setkání s náčelníkem pákistánské armády v Teheránu prohlásil, že v otázce národních práv nebude žádný kompromis.
„Naším záměrem bylo nejprve vypracovat memorandum o porozumění, jakousi rámcovou dohodu složenou ze 14 článků,“ uvedl ve státní televizi.
