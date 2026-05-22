Rizika kompetenčního sporu: Ústavní vyjasnění, nebo další eroze důvěry v instituce?
22. 5. 2026 / Petr Waniek Horwáth
Prezident Petr Pavel připustil, že zváží podání návrhu k Ústavnímu soudu, pokud vláda odmítne jeho účast v oficiální české delegaci na summitu NATO v Ankaře. Nešlo o jednorázovou poznámku pronesenou v emocích. Prezident to uvedl na konferenci Globsec v Bratislavě a následně své stanovisko zopakoval i v dalších mediálních vystoupeních.
V médiích se v podobných případech běžně používá označení „kompetenční žaloba“. Formálně jde o návrh na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ústavními institucemi.
Na první pohled může celý konflikt působit jako další epizoda dlouhodobého napětí mezi Hradem a vládou. Ve skutečnosti ale otevírá mnohem zásadnější otázku: kdo v českém ústavním systému reprezentuje stát navenek a kde končí pravomoci vlády vůči prezidentovi republiky.
Spor o Ankaru není izolovaný
Napětí mezi prezidentem a vládou zesílilo už během předchozích sporů kolem personálních rozhodnutí. Významnou roli sehrála i debata kolem nejmenování Filipa Turka ministrem, která vyvolala úvahy o možném kompetenčním sporu ze strany vlády. K samotnému podání ale tehdy nedošlo.
Současná situace proto nevznikla ve vzduchoprázdnu. Ankara je spíš další etapou širšího střetu o rozsah prezidentských pravomocí.
Ministr zahraničí Petr Macinka opakovaně zdůrazňuje, že zahraniční politiku určuje vláda a prezident nemá automatické právo účastnit se všech mezinárodních jednání. Tím se spor dostává přímo k samotnému výkladu Ústavy.
Ústavní zvyklost a role prezidenta
Česká Ústava nerozděluje zahraničně-politické kompetence úplně přesně. Právě proto v některých oblastech dlouhodobě vznikly ústavní zvyklosti, tedy ustálené nepsané postupy, které státní instituce respektují.
Účast prezidenta na summitech NATO byla v české praxi dlouhodobě považována za standardní součást výkonu funkce hlavy státu. Naopak jednání Evropské rady byla tradičně spojována spíše s premiérem.
Nejde o právní normu v klasickém smyslu. Ústavní zvyklosti ale mohou hrát významnou roli při výkladu kompetencí tam, kde text Ústavy není zcela jednoznačný.
Prezident proto může argumentovat tím, že dlouhodobě ustálená praxe vytváří určitý rámec výkonu pravomoci zastupovat stát navenek podle čl. 63 Ústavy. Současně může tvrdit, že podobnou ústavní zvyklost nelze bez vážného důvodu jednostranně měnit čistě politickým rozhodnutím vlády.
Co je kompetenční spor
Kompetenční spor je zvláštní typ řízení před Ústavním soudem. Slouží k řešení konfliktů mezi ústavními institucemi o rozsah jejich pravomocí.
Nejde o žalobu v běžném slova smyslu ani o politické gesto. Smyslem je určit, kdo má v konkrétní věci ústavní oprávnění rozhodovat.
Typicky vzniká ve chvíli, kdy:
· jedna instituce tvrdí, že druhá překročila své pravomoci,
· jedna instituce zasahuje do kompetencí jiné,
· nebo není jasné, kdo má v určité oblasti rozhodovat.
Kompetenční spory upravuje Ústava České republiky a zákon o Ústavním soudu.
Kdo může kompetenční spor podat
Návrh na zahájení kompetenčního sporu mohou podat ústavní orgány, mezi nimiž spor vznikl. Typicky jde o prezidenta republiky, vládu, komory Parlamentu nebo jiné ústavní instituce, jejichž pravomoci vyplývají přímo z Ústavy.
V tomto případě by návrh pravděpodobně podával prezident republiky proti vládě.
Jak by spor posuzoval Ústavní soud
Ústavní soud by neřešil, zda je politicky vhodné, aby prezident do Ankary jel. Posuzoval by výhradně kompetenční rovinu celé věci.
Klíčová otázka by zněla:
Může vláda fakticky zabránit prezidentovi účastnit se summitu NATO v rámci oficiální české delegace, pokud prezident tvrdí, že jde o výkon jeho ústavní funkce?
Soud by pravděpodobně poměřoval několik principů současně:
· pravomoc vlády určovat zahraniční politiku,
· postavení prezidenta jako hlavy státu,
· článek 63 Ústavy,
· princip spolupráce ústavních institucí,
· a význam dlouhodobých ústavních zvyklostí.
Výsledek přitom není vůbec předem jednoznačný.
Ústavní soud může potvrdit silnější postavení vlády v zahraniční politice. Může ale také zdůraznit, že vláda nemůže bezdůvodně narušit dlouhodobě ustálený model výkonu pravomocí mezi ústavními institucemi.
Nelze vyloučit ani kompromisní výklad, který přesněji vymezí hranice pravomocí obou stran.
Byly podobné spory už v minulosti?
Ano. Konflikty kolem rozsahu prezidentských pravomocí se v českém ústavním systému objevily už několikrát.
Velkou debatu vyvolaly například spory prezidenta Miloše Zemana kolem jmenování profesorů nebo odmítání některých ministerských kandidátů. Řada těchto konfliktů sice nebyla vedena přímo jako kompetenční spor, týkala se ale obdobné otázky hranic prezidentských pravomocí.
Významné byly také debaty kolem jmenování ministrů v roce 2019 nebo dřívější spory související se jmenováním soudců.
Ústavní soud v minulosti opakovaně zdůrazňoval, že prezident není zcela volným politickým aktérem a jeho pravomoci musí být vykládány v rámci parlamentního systému. Současně ale soud připouštěl, že prezident není pouze ceremoniální figurou bez vlastního ústavního prostoru.
Právě proto bývají podobné konflikty ústavně i politicky mimořádně citlivé.
Co může kompetenční spor vyřešit
Případný kompetenční spor by nebyl důležitý jen kvůli samotné účasti prezidenta na summitu NATO. Jeho význam by byl mnohem širší.
Česká Ústava totiž vztah mezi prezidentem a vládou v oblasti zahraniční politiky vymezuje poměrně obecně. Mnoho věcí proto dlouhodobě fungovalo spíše na základě ústavních zvyklostí, politické dohody a vzájemného respektu mezi institucemi.
Rozhodnutí Ústavního soudu by mohlo podrobněji vyjasnit:
· jak daleko sahá pravomoc prezidenta při zastupování státu navenek,
· zda může vláda prezidentovi fakticky zabránit v účasti na mezinárodních jednáních,
· jakou váhu mají dlouhodobé ústavní zvyklosti,
· a kde jsou hranice mezi rolí vlády a hlavy státu v parlamentním systému.
Právě v tom lze vidět hlavní přínos případného rozhodnutí. Jasnější výklad kompetencí by mohl do budoucna snížit prostor pro opakované konflikty mezi Hradem a vládou.
Riziko dalšího zpochybňování justice
Současně ale existuje i druhá rovina celé věci.
V posledních letech se v české politice stále častěji objevují výroky zpochybňující nebo relativizující důvěru v soudy, státní zastupitelství či samotný Ústavní soud. Kritické poznámky v tomto směru zaznívaly opakovaně i od některých politiků, včetně Petra Macinky nebo Filipa Turka, kteří v různých souvislostech naznačovali pochybnosti o nestrannosti části justice.
Pokud by nyní prezident skutečně podal kompetenční návrh a Ústavní soud by dal prezidentovi alespoň částečně za pravdu, existuje riziko další eskalace podobné rétoriky. Spor by se pak mohl posunout od výkladu Ústavy k širší debatě o legitimitě institucí, které mají v demokratickém právním státě fungovat jako nezávislá kontrola politické moci.
To může být citlivé zvlášť ve chvíli, kdy část politické reprezentace už dnes opakovaně kritizuje některá soudní rozhodnutí nebo postupy státních zástupců.
Demokratický systém totiž nestojí jen na samotném textu zákonů, ale také na důvěře veřejnosti v to, že soudy rozhodují nezávisle a že jejich rozhodnutí budou respektována, i když jsou pro část politické reprezentace nepříjemná.
Spor, který může mít dopad do budoucna
Pokud by se celý konflikt skutečně dostal před Ústavní soud, nešlo by jen o jednu cestu na summit NATO.
Soud by mohl výrazněji vymezit hranice mezi prezidentem a vládou v oblasti zahraniční politiky. To by mělo dopad nejen na současný spor, ale i na budoucí vztahy mezi dalšími prezidenty a vládami.
Český ústavní systém totiž v mnoha směrech funguje spíše na základě politické kultury, nepsaných pravidel a vzájemného respektu než na detailním textu Ústavy. Ve chvíli, kdy se tyto nepsané hranice začnou zpochybňovat, dostává stále větší význam právě role Ústavního soudu.
A přesně to může být případ Ankary.
Diskuse