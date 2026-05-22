Z krajanského sjezdu v Brně bude událost roku. Ta nejlepší možná a ve všech ohledech
22. 5. 2026 / Jiří Hlavenka
čas čtení 11 minut
Jeden z mých mnoha strýců z matčiny strany si vzal místní Němku (Břeclav byla německá asi z 12%, z 5% pak židovská; zajímavé pak je, že můj rodný Mikulov byl z drtivé většiny německo-židovský), přihlásil se k německé národnosti a po válce byl vyhnán. Odešel do Mnichova, jak říkal "s jednou bramborou v kapse", založil tam úspěšnou sklářskou firmu ("Německo po válce byl ráj pro skláře, jediná tabulka tam nebyla celá") a pracoval i pro legendárního bavorského předsedu vlády Franze-Josefa Strausse, údajně jako jeho osobní tajemník. (Nemám ale potvrzeno z dalších zdrojů).
Když jsem se dozvěděl o sjezdu krajanského spolku v Brně, přivítal jsem to s velkou radostí - ale myslel jsem si, že půjde o spíše lokální událost, o které se bude vědět v Brně-Střed a do Žabovřesk už ta zpráva nedoputuje. Mýlil jsem se. Tím, že si to vzaly za své hlavní letošní téma extrémistické síly v zemi (jiné ostatně nemají) se ze sjezdu stane možná hlavní letošní událost v Česku. Ta, která nezapadne. Která ukáže, že se sešli sousedé, ze kterých se kteří vlastně už dlouho mají dobré sousedské vztahy a stávají se z nich postupně zase přátelé. Že stráví pár dní kultivovanými diskusemi, kulturním životem, vzdají úctu všem obětem válečného konfliktu a rozjedou se domů. Ukáže se nejen to, že extrémisté u nás nemají nic jiného na programu než vyvolávat nenávist a že úpadek hlavní vládnoucí strany (tzv. "hnutí" s názvem ANO) je jasný a nezadržitelný. Viktor Orbán se dívá a smutně mává.
Jasně, na setkání si pár set nešťastných lidí, u kterých se podařilo tok hněvu nasměrovat k sudetoněmeckému tématu (na který už za ta léta dávno zapomněli) si tam zuřivostí poslintá mikiny, ale jen tím ukáží, jak marginální jsou. Brno setkání přivítá.
Je možné, že mezi dnešními sudetskými Němci jsou lidé, kteří touží po "revanši", mají v sobě stále zlobu a křivdu, i za své předky? Jistěže ano. A je možné, že mezi dnešními Čechy a Moraváky jsou lidé, kteří též cítí obrovskou křivdu a zlobu, i za své předky? Jistěže ano. A je možné, že mezi sudetskými Němci jsou lidé, jejichž předkové za protektorátu ubližovali - a mezi našimi občany lidé, kteří ubližovali během divokého odsunu? Samozřejmě že ano.
Ale právě proto se to koná. Právě proto. Aby bylo vidět, že naprostá většina takto nesmýšlí - ani na jedné straně - a aby i tato zloba, která je mnohdy jen předsudečná, postupně mizela.
Událost je pozitivní v úplně všech ohledech. Ukazuje - ne poprvé, ale, řekl bych, nejvýrazněji - že i naše země dospěla ke smíření a odpuštění mezi dávnými nepřáteli a protivníky. Tedy se značným zpožděním po západní Evropě, kde přece existovali nesmiřitelní nepřátelé, doslova na život a na smrt, po staletí, zejména mezi Německem a Francií. S milióny mrtvých. Ale i mezi jinými zeměmi - evropských válek a konfliktů se nedopočítáme.
Každá válka i každý menší ozbrojený konflikt za sebou nechává nespočet tragédií. Mrtví, nejen vojáci, ale i ženy, děti, senioři. Zničené majetky, budované po staletí. Rabování, znásilňování. Ohromující bezpráví.
A přece je tu krásná lidská schopnost odpustit. Nezapomenout, ale říci si, že to je minulost, za námi, i když máme ještě čerstvá traumata v sobě (usmíření mezi např. Francií, Německem a Velkou Británií nastalo velmi krátce po válce, kdy rány byly skutečně ještě velmi živé!). Odsuďme viníky - jednotlivě. Omluvme se - kolektivně. V západní Evropě se to podařilo s úspěchem, který je přímo učebnicový.
Česká republika se ale bohužel stala na čtyřicet let nesvobodným státem, ruskou gubernií. Možná si to už dnes neuvědomujeme, ale jeden z hlavních propagandistických pilířů režimu (a bolševismu vůbec) stál na neustálém vyvolávání nenávisti, na vykreslování "tamtěch" jako zlovolných, zavilých nepřátel. Bolševický režim mnoho legitimity neměl, ale pokud ji odvodil od toho, že náš malý národ chrání před zlouny ze Západu, hned to bylo lehčí. A "sudeťáci" měli svoji pozici v Rudém právu předplacenou.
Válka trvala šest let, bolševický režim čtyřicet. To nemohlo nezanechat stopy - pokud do lidí čtyřicet let něco tlačíte horem spodem, zůstane to tam. Kdesi hluboko, spíš "v srdci než v hlavě". To se dostává ven těžko - ale musíme se o to pokoušet.
Sám jsem byl bezprostředně po nabytí svobody v roce 1989 účastníkem rozhovorů s lidmi, se kterými jsem v Mikulově vyrůstal - skutečně tam byl silný strach, že Němci teď zase přijdou a vezmou si nazpět svoje domy a majetky. (A taky troška nečistého svědomí; pokud bydlíte v kradeném, tak vás to přece jenom trochu hryže). Nedalo se to vysvětlit. Strach nevysvětlíte.
Odpůrci říkají, že se prý nemají "jitřit staré rány". Ale staré rány jde také léčit - ostatně o tom je odpuštění. Přihlaste se, komu někdo v životě neublížil.. A byli jste schopní odpustit, nebo nad tím aspoň mávnout rukou? Věřím, že v drtivé míře ano.
Největší kolektivní obětí druhé světové války byl židovský národ. Z celkového počtu obětí (tedy mrtvých osob) nacismu u nás tvořili Židé tři čtvrtiny, přestože jejich podíl na obyvatelstvu byl v nízkých jednotkách procent. Hrůznost této genocidy stěží co dokáže překonat; a přesto i zde došlo ke zřetelnému usmíření.
Je dobré to právě teď zmínit víc do detailu. Izrael (coby židovský stát) ústy tehdejšího premiéra Begina označoval Německo za "zemi vrahů" a i v Německu, tedy v zemi jasného viníka holocaustu, v roce 1952 naprostá většina obyvatel (v průzkumu skoro 90%) odmítala dohodu s Izraelem, která by obsahovala i odškodnění. Ale čas rány zaceluje - musí je ovšem pomáhat i politici a další lídři.
Už ve zmíněném roce 1952 podepsaly obě země dohodu, která obsahovala i odškodnění - přesto, že 90% německé populace bylo proti! (Dokázali by to politici nyní?). Přesto země navázaly oficiální diplomatické styky až mnohem později. A přelomový byl až rok 1960, kdy se setkal Konrad Adenauer s Davidem Ben-Gurionem (oba šéfové vlád), kteří navázali tzv. "nemožné přátelství", jak bylo označováno a opět svým příkladem přispěli k tomu, že postupně vztahy mezi hlavním viníkem a hlavní obětí dospěly až do stavu prakticky kompletního usmíření.
Když jsme u jitření starých ran.... Těch, které nejsou vůbec staré, ale opravdu živé, pocházejí u nás z bolševického režimu. Ten také vraždil, ale zejména ničil osudy patnácti miliónů obyvatel státu. Nesvoboda, postupné hospodářské zbídačování, nespravedlnost na každém kroku, pronásledování na mnoha úrovních, zákazy studia, morální devastace národa.
Pokud někdo hovoří o jitření starých ran, nemohl by se laskavě věnovat těm, které jsou opravdové, nedávné a stále živé? Toho se ovšem od nejextrémnějších odpůrců sjezdu krajanského sdružení nedočkáme. A víme proč.
Zaznívá otázka Benešových dekretů - že je chtějí zrušit a k čemu to povede. Aha, tak tady nám čouhá jak sláma z bot: vlastně o žádné "jitření ran" nejde, ale že se tu hraje na velice vděčnou strunu strachu o majetečky.
Nejlépe se straší něčím, co neexistuje, protože neexistenci nelze vyvrátit: jak "dokážete", že něco nehrozí? Můžete jen dokázat, že něco hrozí, ale neexistenci dokázat nelze. Vděčná karta, na kterou s chutí hrají.
Přitom jde jen o jednu věc: společně konstatovat, že Benešovy dekrety byla sviňárna, protože jednoznačně uplatnily kolektivní vinu za zločiny jednotlivců. Byť velkého počtu jednotlivců, ale pořád jednotlivců. Říci si, že tohle byla opravdu ohavnost - a dál se k tomu nevracet.
Mám opravdu radost v srdci z toho, že se sjezd krajanského sdružení koná - symbolicky a jednou! - v České republice, a samozřejmě zejména z toho, že se koná v "mém" Brně, na jižní Moravě. Je to důležitá připomínka, že mnohonárodnost Brna i Jižní Moravy byla příčinou velkého rozkvětu města i regionu, že pomohla zrodit řadu legendárních osobností z oblastí vědy, podnikání i kultury, osobností německých, moravských i židovských. A také důsledkem, že Brno vlastně jako první město v zemi odvážně před dvanácti lety problematiku uchopilo: Smířením a každoročním Meeting Brno. Nebojím se říci, že v Brně toto už máme vyřešeno, potkáváme se, vídáme se a vítáme se řadu let. (Je to zásluha několika lidí, kteří dnes už v politice spíše nejsou, tehdy město vedli). A usoudili, že je správná doba udělat i tento - nepochybně docela odvážný - krok. Tentokrát bez zřetelné podpory městských politiků (Jihomoravský kraj je v podpoře zřetelnější, a díky za to), ale bez pokusu o zákazy či sabotování.
Jsou věci, které se vlastně "neříkají", ale už to vyřkl David Macek (jedna z nejvýraznějších postav v této věci), že je vlastně Okamurovi vděčný - tak to můžu jenom zopakovat.
Extrémistům vlastně skutečně patří "díky", že krajanský sjezd vytáhli na světlo a udělali z něj, nebojím se říci, událost roku. To má svůj velký význam - smíření bude mít celorepublikový dopad, budou o něm přemýšlet možná milióny lidí, pro které to vlastně nebylo téma, přesto že jde o jednu z nejvýznamnějších událostí nedávné historie. Jistě: u lidí, kteří s sebou neustále nosí svou nádobku s tekutým hněvem, to bude jen další zastávka na dlouhé trase nenávisti. S tím neumíme nic udělat; pokud by nepřišlo toto setkání, našli by si zastávku jinou. Ale jsem naprosto přesvědčený, že pro vysoce převažující část populace, a zejména té mladé, to bude mít pozitivní efekt v reflexi a poznání veledůležité části našich dějin.
(Foto je moje; potřeboval jsem udat březnovou fotku kvetoucí Trnky obecné a do pozitivní nálady se to hodí)
