Německo je „hlavní obětí“ čínské dominance
21. 5. 2026
Čína je klíčovým partnerem pro Evropu a Německo. Zatímco německé firmy dlouho využívaly Čínskou lidovou republiku jako odbytový trh, poměr sil se nyní posunul. Zpráva konzultační firmy Rhodium Group pro Americkou obchodní komoru nyní tento vývoj důrazně vyzdvihuje. Studie USA: Německo je „hlavní obětí“ čínské dominance. Zdroj v němčině ZDE.
Podle studie roste čínská dominance, zejména ve výrobním sektoru, včetně například strojírenství, automobilového a chemického průmyslu. Díky dotovaným cenám prodává Peking své výrobky levně po celém světě – zejména na úkor Německa.
Spolková republika je „hlavní obětí“, uvádí zpráva: „Německá exportní výkonnost, která je dlouhodobým měřítkem konkurenceschopnosti evropského průmyslu, se na všech klíčových trzích zhoršila. “Vzhledem k rostoucímu podílu Číny na trhu v tuzemsku i v zahraničí čelí zejména němečtí výrobci automobilů potížím.
Potvrzují to i čísla: Jen v roce 2025 Německo ztratilo 120 000 pracovních míst ve výrobě; čínský automobilový export se mezi lety 2022 a 2025 propadl o dvě třetiny. Evropa by se brzy mohla podobat americkému „rezovému pásu. “Vzestup Číny sahá i za hranice Německa. Rhodium Group píše: „Vyspělé industrializované země čelí riziku trvalého poklesu konkurenceschopnosti ve výrobě.“ Jen do roku 2030 by se podíl na trhu v tomto sektoru v hodnotě 650 miliard eur mohl přesunout do Číny.
Svět již zažil důsledky takové transformace: Během prvního „čínského šoku“ se velká část amerického průmyslu přesunula do Čínské lidové republiky. Důsledky pro „rezavý pás“, bývalou průmyslovou oblast USA, byly značné. Dobře placená pracovní místa odešla do zahraničí a nahradila je kriminalita, úpadek a problémy se závislostmi.
Podle zprávy by podobný osud mohl potkat i Evropu: „Z dlouhodobého hlediska tento trend hrozí erozí klíčových průmyslových regionů, podobně jako to lze pozorovat v některých oblastech amerického „rezavého pásu“."
Evropa se může chránit – ale „okno příležitosti" se zužuje. “Poklesu lze stále zabránit – ale podle zprávy se „okno příležitosti pro účinná politická opatření“ zmenšuje. Míra, do jaké mohou západní industrializované země konkurovat vzestupu Číny, může také záviset na jejich jednotě – a tedy i na návštěvě Donalda Trumpa v Číně.
Ztratilo Německo kontakt s Čínou? Pozorovatelé a analytici se shodují: Pokud by Trump během své návštěvy Číny jednostranně uzavřel dohodu s Pekingem, například by získal přístup k prvkům vzácných zemin na úkor Evropanů, dále by to zatížilo evropský průmysl. Navzdory prominentní ekonomické delegaci jsou výsledky schůzky ambivalentní: Mnozí očekávají, že Čína Trumpovi vyjde vstříc jen povrchně, aniž by skutečně změnila svou vlastní obchodní strategii. Evropa není u jednacího stolu.
Článek připravil Milan Lelek
