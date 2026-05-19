Tak už i Mojmír Hampl mluví o důsledcích děsivého snížení daní
19. 5. 2026 / Boris Cvek
Může se zdát, že moje posedlost tím, jak máme nízké daně pro bohaté, zatímco pro chudé extrémně vysoké, je jakási socialistická úchylka. Jenže já se pořád odvolávám na bankéře, ekonomy, na lidi jako Rusnok, Horská, dokonce i Kalousek. Podle Kalouska jenom snížení daní při rušení superhrubé mzdy ke konci roku 2025 znamená mínus pět set miliard. Pět set miliard. Půl bilionu.
Mně jde o základní fungování tohoto státu, o svobodu a demokracii, o pravdu (a dokonce i lásku v tom smyslu, že bez těch peněz nelze systémově pomáhat potřebným lidem, nelze provozovat zdravotnictví ani sociální služby, postarat se o lidi s demencí atd.). Pokud stát připravíte o půl bilionu během několika let, nota bene v době akutního ohrožení republiky a demokracie, je to mimořádně děsivá skutečnost. A každý rok dalších asi 150 miliard! Za pár let to bude bilion! Ono když jde ale opravdu o ty hodnoty svobody a demokracie, tak prakticky všichni zarytě mlčí. Pořád dokola se vyzývá ke statečnosti, angažovanosti, ale tohle je absolutní tabu.
Pozoruhodné je, že toho bobříka mlčení nezvládají vysoce postavení a ve veřejném prostoru vlivní ekonomové. Dokonce ani ředitelka Finanční správy Hornochová to nevydržela už před rokem, kdy veřejně řekla, že všechny daně jsou u nás nastavené ve prospěch bohatých a že to tak není udržitelné. A nyní se přidal dokonce i Mojmír Hampl, šéf Národní rozpočtové rady a jednoznačně pravicový, konzervativní ekonom. Až budete ta jeho slova níže číst, myslete, prosím, na to, že to platilo po celou dobu mandátu Fialovy vlády, která pořád dokola vykládala o tom, jak jí záleží na zdravém rozpočtu. A byly to samé lži. Nestoudné, odporné lži.
Cituji pana Hampla a snad mě nikdo neobviní, že jsem levičák. Zleva ostatně nikdo nic takového neříká (přitom je to pro levici a odbory dokonalé, klasické, nejdůležitější téma! – samozřejmě levice by musela hájit zejména nízkopříjmové a využívat návrhu daňové reformy tří prestižních institucí, která chce nechat nízkopříjmovým 40 miliard ročně a vybrat celkově o 70 miliard ročně více):
„Říkáme to opakovaně. Zažili jsme v této zemi období velmi výrazného snižování daní, zrušení superhrubé mzdy, následovalo zrušení silniční daně, zrušení daně z převodu nemovitosti, zvýšení prahu pro registraci k DPH, úpravy zdanění živnostníků.
A teď zažíváme další vlnu. Protože jak jsem říkal, převedení poplatků za OZE na stát, snížení nebo převedení poplatků za veřejnoprávní média na stát, to je také fakticky snížení daní. Tyto poplatky se chovají z hlediska statistiky veřejných rozpočtů jako daně. Čili když mě se zeptáte, jestli si umím představit řešení podstatné části veřejných financí, ano, umím a říkám to i veřejně, museli bychom se vrátit z hlediska zdanění, v oblasti zdanění fyzických osob a v oblasti rozpočtového určení daní, před covid. A podstatná část problému by byla vyřešena.“
Zdroj:
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/hampl-stacilo-vratit-dane-do-stavu-pred-covidem-a-velka-cast-problemu-verejnych_2605190900_jaf
