Si Ťin-pching se připravuje na přivítání Vladimíra Putina v Číně, čtyři dny po hostování Donalda Trumpa
18. 5. 2026
Hluboké vztahy Číny s Ruskem zůstávají pro Západ trvalým důvodem k obavám, zejména od té doby, co Moskva zahájila invazi na Ukrajinu
Si Ťin-pching a Vladimír Putin si v neděli vyměnili „blahopřejné dopisy“ před návštěvou ruského prezidenta v Pekingu tento týden, čtyři dny poté, co Donald Trump opustil Čínu.
Čínský vůdce Si Ťin-pching uvedl, že bilaterální spolupráce mezi Ruskem a Čínou se „neustále prohlubuje a upevňuje“, přičemž letos uplyne 30 let od navázání strategického partnerství mezi oběma zeměmi, jak informují čínská státní média.
Putinova návštěva Pekingu je naplánována na úterý a středu.
Článek zveřejněný v pondělí ve státním bulvárním deníku Global Times uvádí, že návštěvy amerického a ruského prezidenta ukázaly, že se Peking „rychle stává ústředním bodem globální diplomacie“.
„Tyto těsně na sebe navazující návštěvy vzbudily širokou pozornost, přičemž analytici poznamenávají, že v období po studené válce je extrémně vzácné, aby jedna země hostila lídry USA a Ruska těsně po sobě v rámci jednoho týdne,“ uvedl Global Times.
Prohlubující se vztahy Číny s Ruskem jsou příčinou obav na Západě, zejména od té doby, co Moskva v roce 2022 zahájila rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Podle západních diplomatů a analytiků pomáhá ekonomická a diplomatická podpora Rusku ze strany Číny od té doby udržovat tento konflikt.
Oba muži se setkali již více než 40krát, což daleko převyšuje počet setkání Si Ťin-pchinga se západními lídry.
Bilaterální obchod mezi Čínou a Ruskem od roku 2022 vzrostl na rekordní úroveň, přičemž Čína nakupuje více než čtvrtinu ruského vývozu. Velké nákupy ruské ropy ze strany Číny poskytly Moskvě stovky miliard dolarů příjmů na válku na Ukrajině.
Peking od začátku plnohodnotné invaze nakoupil ruské fosilní paliva v hodnotě více než 367 miliard dolarů, podle údajů shromážděných Centrem pro výzkum energie a čistého ovzduší.
Tyto nákupy podpořily energetickou bezpečnost Číny, která se stala obzvláště důležitou poté, co krize na Blízkém východě zastavila dopravu ropy Hormuzským průlivem.
Zdá se, že ani válka na Ukrajině, ani čínsko-ruské vztahy nehrály v Trumpových rozhovorech se Si Ťin-pchingem minulý týden významnou roli. Čínské prohlášení o hlavním bilaterálním setkání se krátce zmínilo o „ukrajinské krizi“, zatímco americké prohlášení ji vůbec nezmiňovalo.
Místo toho se americko-čínská jednání zdála soustředit na obchod, Tchaj-wan a válku na Blízkém východě, přičemž Trump uvedl, že Čína s ním souhlasí ohledně důležitosti znovuotevření Hormuzského průlivu.
Si také naléhal na Trumpa ohledně Tchaj-wanu a varoval ho před možným konfliktem, pokud nebude tato otázka řešena "správně". Trump opustil Peking s tím, že se ještě nerozhodl, zda schválí obchod s americkými zbraněmi pro Tchaj-wan v hodnotě několika miliard dolarů. Zastavení prodeje by bylo velkým vítězstvím pro Peking, který se snaží převzít kontrolu nad samosprávným ostrovem, čemuž se většina Tchajwanců brání.
Joseph Webster, vedoucí pracovník Atlantické rady, uvedl v newsletteru, že „Tchaj-wan může být skrytým tématem setkání Si Ťin-pchinga a Putina“. Webster uvedl, že Peking možná usiluje o podepsání dalších dohod o fosilních palivech s Moskvou, aby si zajistil dodávky energie v případě budoucího konfliktu. Rozšíření kapacity ruského ropovodu do Číny „by v případě nouzové situace na Tchaj-wanu výrazně posílilo energetickou bezpečnost Pekingu“, napsal Webster.
Rusko tlačí na Čínu, aby pokročila s plynovodem „Power of Siberia 2“, který by ke stávající síti mezi oběma zeměmi přidal kapacitu 50 miliard kubických metrů.Zdroij v angličtině ZDE
Diskuse