Západ si nevšiml odpálení Putinovy "nejsilnější" jaderné rakety
15. 5. 2026
Ačkoliv Putin označil střelu za "nejsilnější na světě" a tvrdil, že je schopná zasáhnout cíl až do vzdálenosti 35 000 km, Dmitrij Medveděv "pogratuloval" "západním přátelům" k odpálení a ruská státní televize Sarmat nepřetržitě začleňovala do zpráv více než jeden den, ani Donald Trump, ani evropští představitelé, ani zástupci vlád či ministerstev obrany západních zemí raketě nevěnovali pozornost.
Putin sám mluvil o jaderných zbraních dvakrát během dne: 12. května oznámil nasazení komplexů do bojové služby a 13. května plány na pokračování modernizace strategických sil. Dne 13. května mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko varovalo Západ před vypuštěním Sarmatu a označil to za "důležitou událost" pro zemi.
Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin řekl, že Sarmat "nemá sobě rovného" a poslanec Dmitrij Kravčenko předpověděl "významnou změnu" v celkové bilanci jaderných sil ve světě. Navzdory všem PR snahám však západní představitelé čelili téměř nepřetržitému proudu zpráv o Sarmatu z Ruska mlčením.
Rusko vyvíjí Sarmat přibližně 15 let. Jeho hlavním cílem je nahradit zastaralé sovětské rakety Vojevoda, které jsou v provozu od konce 80. let, říká výzkumník z Francouzské nadace pro strategická studia (FRS).
Tyto rakety, z nichž každá nesená 5 až 10 hlavic, byly servisovány na Ukrajině a po anexi Krymu se jejich údržba stala nemožnou. "Ačkoliv je Sarmat pravidelně prezentován jako zbraň schopná zničit zemi jako Francie, ve skutečnosti rozhodně nepředstavuje strategický průlom... Sarmat umožňuje Rusku pouze udržovat flotilu těžkých mezikontinentálních balistických raket, což například umožňuje zasáhnout americká raketová sila nebo zajistit vysokou úroveň zničení nepřátelského tábora v případě zneškodnění části ruského arzenálu překvapivým útokem," vysvětluje.
Podle SIPRI zůstává ještě 36 Vojevodů (v kódu NATO Satan) stále ve službě.
Od počátku 20. let 21. století provedlo Rusko přinejmenším 6 testů Sarmatu (včetně jednoho nepotvrzeného) a 4 z nich skončily neúspěšně (v září 2024, listopadu 2025, únoru a říjnu 2023), poznamenává Pavel Podvig, hlavní výzkumník Institutu OSN pro výzkum odzbrojení.
Před posledním testem byl znám pouze jeden úspěšný start Sarmatu – v dubnu 2022. "Je možné uvést raketu do služby po dvou úspěšných odpalech? Pravděpodobně ne," píše Podvig. "Na druhou stranu jsou tyto rakety navrženy tak, aby ležely v silech bez pohybu po desetiletí. A to rozhodně dokážou."
Celkem mají ruské strategické jaderné síly 333 pozemních raket. Jedná se převážně o komplexy Jars (206 jednotek), včetně mobilních, z nichž každý je schopen nést 4 hlavice o ekvivalentu 250 kilotun TNT. Rusko má také 78 raket Topol s jednou hlavicí ráže 800 kilotun, komplexy Vojevoda a 12 kusů rakety Avangard. Ruská federace je navíc vyzbrojena 192 balistickými raketami vypouštěnými z ponorek (Siněva a Bulava), vyplývá z dat SIPRI.
Zdroj v ruštině: ZDE
