Britský ministr zdravotnictví Wes Streeting plánuje odstoupit a postavit se do boje o místo šéfa strany labouristů
13. 5. 2026
Zdroje uvádějí, že ministr zdravotnictví hodlá vyvolat volby předsedy strany již ve čtvrtek
Spojenci Wese Streetinga uvedli, že se chystá odstoupit z funkce ministra zdravotnictví kvůli hluboké frustraci z vedení Keira Starmera a již ve čtvrtek by mohl oficiálně oznámit svou kandidaturu na předsedu strany.
Zdroje z Downing Street naznačily, že Streeting zatím nemá potřebnou podporu 81 poslanců, která je nutná k oficiálnímu zahájení boje o předsednictví, poté, co premiér dal svému kabinetu ultimátum „buď kndidjte, nebo mlčte“.
Zdroj blízký ministrovi zdravotnictví ve středu uvedl, že Streeting plánuje ve čtvrtek rezignovat a zahájit boj o vedení strany. Myšlenka, že Starmer odrazil puč, je podle něj „směšná“.
„Nikdo nemá potřebný počet hlasů, dokud nezazní gong; ani agitace není reálná, lidé potřebují jistotu, než se zapíší. On si ale myslí, že ty hlasy má,“ uvedl.
Druhý poslanec, rovněž blízký Streetingovu táboru, uvedl, že se účastnil diskusí o získání počtu hlasů potřebných k vyvolání souboje o vedení strany a začal obvolávat poslance.
Dva další poslanci uvedli, že jim v úterý večer volali Streetingovi spojenci, aby jim sdělili: „Jde do toho.“ Jeden z nich řekl, že si není jistý, zda má ministr zdravotnictví dostatečnou podporu k tomu, aby svůj plán uskutečnil.
Streeting ve středu ráno vedl krátké rozhovory se Starmerem v Downing Street, ale mluvčí ministra zdravotnictví uvedl, že se k tomu poté nehodlá vyjadřovat, aby neodváděl pozornost od středečního "králova projevu" (král v Británii četl ve středu program vlády pro nadcházející období, který ovšem v důsledku Starmerovy ohrožené pozice je problematický)
Další poslanec, blízký spojenec Starmera, řekl, že premiér vždy věřil, že Streeting ve straně neuspěje a že se postaví jakékoli výzvě – navzdory intenzivnímu tlaku ze strany poslanců, kteří veřejně volali po jeho odchodu.
Jeden z premiérových spojenců v kabinetu řekl: „Osobně bych ho hodil do řeky, ale naštěstí je Keir Starmer klidný a trpělivý člověk.“
Dříve ve středu Zubir Ahmed, blízký spojenec Streetinga, který v úterý odstoupil z funkce náměstka ministra, znovu vyzval premiéra k rezignaci s tím, že jeho autorita „nenávratně poklesla“.
