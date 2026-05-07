Svoboda je podle pana plukovníka Foltýna nade vše, ale co to znamená?
7. 5. 2026 / Boris Cvek
Ve středu 6. května téměř vášnivě, kategoricky plukovník Foltýn v pořadu Osobnost Plus na Českém rozhlase tvrdil, že svoboda je nade vše. Tvrdil to v souvislosti s výdaji na obranu.
A tu jsem čekal, když tedy svoboda je nade vše, že pan plukovník zvedne problém absurdně nízkého danění bohatých. To bychom měli dokonalé výdaje na obranu lusknutím prstu. Místo toho, bohužel, řekl, že zdravotnictví a sociální věci musejí jít stranou, když jde o svobodu, tedy výdaje na obranu.
Profesor Jurajda naopak v nedávném rozhovoru pro Seznam tvrdí, že pokud lidé přijdou o dostupné zdravotnictví, hodí demokratické politiky vidlemi do Vltavy. Přitom podle něj směřujeme bez zvýšení daní bohatým právě tímto směrem.
Je otázka, zda by bohatým vůbec vadilo, kdyby tu byl Putinův režim. Putin zajišťuje bohatým, aby byli ještě bohatší, stále bohatší. Mocný systém oligarchů nad zákonem. Ale samozřejmě kdykoli kohokoli z nich může báťuška podříznout, dát umučit atd.
Otázka také je, co je to vlastně ta svoboda. Adenauer a Eisenhower po druhé světové válce by snad měli být tím nejlepším poučením z toho, co plyne z boje o svobodu. Svoboda není možná bez fungujících institucí a důvěry lidí v ně, v elity prosazující veřejný zájem.
Dobrým příkladem spojení efektivity obrany, úrovně svobody a důvěry obyvatel v instituce jsou dnešní skandinávské země. Myslím, že i pan Foltýn by uznal, že tyto země jsou na obranu svobody, pokud jde o výdaje na obranu a reálné bojové schopnosti, připraveny nejlépe. Nota bene těm lidem tam asi ta svoboda, kterou mají, bude za ten krvavý boj stát.
Diskuse