Der israelische Armeechef stellt fest, dass israelische Soldaten im Westjordanland "auf eine Weise töten, wie wir es seit 1967 nicht mehr getötet haben".

6. 5. 2026

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Aus den durchgesickerte Aussagen des israelischen Generalmajors Avi Bluth folgt, dass Steinewerfer erschossen werden und jüdische Siedler unterschiedlich behandelt werden Der Oberbefehlshaber der israelischen Armee im Westjordanland sagte, dass seine Truppen "auf eine Weise töten, wie wir seit 1967 nicht mehr getötet haben", einschließlich dem Erschießen von Personen, die Steine werfen, so ein israelischer Bericht zu seinen Äußerungen. Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Diese Aussage von Generalmajor Avi Bluth, Kommandeur des Zentralkommandos der Armee, erklang auf einem geschlossenen Forum, drang aber zur israelische Tageszeitung Haaretz durch. Bluth hat die Echtheit des Haaretz-Berichts bisher nicht bestritten. Die israelische Armee reagierte bisher nicht auf die Forderung nach einer Stellungnahme.

Bluth, der in einer Siedlung im Westjordanland geboren wurde und an einer religiösen Militärakademie im besetzten Gebiet studierte, sprach offen über das diskriminierende Militärjustizsystem, das seine Soldaten anwenden.

Er führte aus, dass sie im vergangenen Jahr 42 auf Straßen im Westjordanland Steine werfende Palästinenser erschossen, und bestand darauf, dass solche Taten Terrorismus darstellen. Bluth sagte, das Militär erschoss keine jüdischen militanten Siedler dafür, dass sie gleiches taten. und merkte an, dass in einem Fall, als ein Siedler, der Steine auf Autofahrer warf und durch Armeefeuer verletzt wurde, es einen öffentlichen "Aufruhr" gab.

"Jeder solche Vorfall hat aus gesellschaftlicher Sicht sehr ernste Konsequenzen", fügte Bluth laut den zitierten Notizen an und gab offen zu: "Ja, es geht um Diskriminierung." Palästinenser im Westjordanland unterliegen dem Militärrecht und verlängerter Haft ohne Gerichtsverfahren, während Israelis vor zivilen Gerichten verurteilt werden.

Bluth führte an, dass eine weitere Möglichkeit, wie er die gesetzlichen Beschränkungen für israelische Soldaten im Westjordanland lockerte, die Erlaubnis der Verstümmelung von Palästinensern war, die beim Versuch erwischt wurden, die Trennbarriere nach Israel zum Zweck der Arbeitssuche zu überqueren.

"Bei [den Trennbarrieren] ist es derzeit erlaubt, einen Verdächtigen mit Schüssen ins Knie oder darunter aufzuhalten, um ihn auf die Existenz der Barriere aufmerksam zu machen", sagte Bluth und fügte hinzu, dass dies als Abschreckung dient.

"In palästinensischen Dörfern gibt es viele 'hinkende Denkmäler' derer, die versucht haben, die Barriere zu überqueren, so dass man dafür einen Preis zahlt." sagte er.

Genauso wie bei den Steinewerfern rechtfertigte Bluth seine Einsatzregeln damit, dass jeder illegale palästinensische Arbeiter ein "potenzieller Terrorist" sei. Der General stellte seine Taten auch als Teil des Kampfes um das "Überleben der Fähigsten" dar.

"Wenn jemand zu Ihnen kommt, um Sie zu töten, ist es im Nahen Osten üblich, ihn zuerst zu töten, also töten wir wie seit dem Jahr 1967 nicht mehr getötet haben", sagte Bluth mit einem Hinweis auf den Krieg gegen arabische Staaten, der zur dauerhaften Besetzung des Westjordanlands und Gazastreifens führte. Während der zweiten Intifada zwischen 2000 und 2005 wurden Tausende Palästinenser getötet.

"Sein Apartheid-Ansatz, wonach die Armee nur auf Palästinenser schießt, die Steine werfen, nicht auf Israelis, wurde durch die 'soziologischen Konsequenzen' des Schießens auf andere gerechtfertigt", führte Haaretz in einem Leitartikel an und stellte die Frage: "Berücksichtig er die 'soziologischen Konsequenzen' dieser 'schwachen Denkmäler' für Palästinenser?"

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und die anschließenden Kriege im Gazastreifen führen israelische Siedler eine eskalierende Kampagne gewaltsamer Einschüchterungen gegen Palästinenser im Westjordanland durch, mit dem Ziel, sie aus ihrem Land zu vertreiben. In dieser Kampagne werden sie regelmäßig von der israelischen Armee unterstützt, die zunehmend aus Soldaten und Offizieren aus Siedlungen besteht.

Laut UN-Daten wurden 2025 230 Palästinenser im Westjordanland von israelischen Streitkräften und Siedlern getötet.

Bluth hatte einige Tage zuvor Kontroversen mit der Warnung ausgelöst, über die gleichfalls die Tageszeitung Haaretz informierte, dass der von Extremisten, die als „Jugendliche von den Spitzen der Hügel“ bekannt sind, verübter "jüdischer Terror" schließlich einen Aufstand auslöst.

"Diese Menschen betrachten Araber nicht als menschliche Wesen und glauben, dass es möglich ist, Leute lebendig zu verbrennen, Häuser mit Leuten darin niederzubrennen, und leider tun sie das oft", fügte Bluth laut einem Bericht der Haaretz-Zeitung an.

Der General sagte, "es sei fast ein Wunder, dass die Palästinenser immer noch gleichgültig seien", fügte aber hinzu, dass "sie nicht für immer gleichgültig bleiben werden" und warnte vor der

Möglichkeit eines Aufstands im Westjordanland.

"Bluth hat nun enthüllt, was alle bereits wussten: Die Israelischen Verteidigungsstreitkräfte arbeiten mit Siedlern zusammen, die täglich Pogrome durchführen", kommentierte die Tageszeitung Haaretz. „Bluth nennt das israelischen Terrorismus, aber er versucht nicht nur nicht, ihn auf dieselbe Weise zu verhindern, wie die IDF palästinensischen Terrorismus verhindert, sondern er unterstützt ihn tatsächlich."

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