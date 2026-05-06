Nové Mexiko navrhuje pokutu ve výši 3,7 miliardy dolarů pro společnost Meta a zásadní změny na jejích sociálních platformách
6. 5. 2026
Generální prokurátor státu požaduje ve druhé fázi přelomového soudního sporu zásadní revizi protokolu společnosti Meta týkajícího se bezpečnosti dětí
Meta se tento týden vrátila k soudu v USA v rámci druhé fáze soudního sporu, který vedl Raúl Torrez, generální prokurátor Nového Mexika, a to po březnovém verdiktu, který shledal společnost odpovědnou za selhání v oblasti bezpečnosti dětí a uložil jí pokutu ve výši 375 milionů dolarů. V pondělí stát požádal o právní sankci proti společnosti, peněžitý trest ve výši desetinásobku původní částky a rozsáhlou, drastickou revizi protokolů společnosti Meta týkajících se bezpečnosti dětí.
Ve druhé části tohoto přelomového případu, známé jako fáze nápravných opatření, stát žádá, aby byla společnost Meta prohlášena za veřejnou hrozbu a aby soudce nařídil společnosti zaplatit 3,7 miliardy dolarů v rámci plánu na zmírnění dopadů. Tyto prostředky by financovaly programy pro orgány činné v trestním řízení, služby v oblasti duševního zdraví a pedagogy. Stát rovněž žádá, aby soudce nařídil řadu změn v designu platforem společnosti Meta zaměřených na zlepšení bezpečnosti dětí, včetně univerzálního ověřování věku, dešifrování zpráv dětí, účtu opatrovníka propojeného s účtem každého dítěte a monitoru bezpečnosti dětí, jehož úkolem bude po dobu pěti let dohlížet na to, aby společnost Meta plnila své povinnosti.
Ministerstvo spravedlnosti Nového Mexika argumentuje, že tyto změny by učinily sociální sítě společnosti Meta bezpečnějšími pro nezletilé uživatele v tomto státě. Společnost Meta však tvrdí, že navrhované reformy jsou neproveditelné a mohly by ji nakonec donutit k úplnému uzavření jejích platforem v tomto státě.
Očekává se, že druhá fáze procesu potrvá tři týdny. Před úvodními prohlášeními dne 4. května soudce Bryan Biedscheid uvedl, že při hodnocení argumentů státu, aby společnost Meta zavedla navrhovaná opatření, musí brát v úvahu ochranu svobody projevu, neboť podle něj by tato opatření mohla představovat „překročení pravomocí“.
Radikální změny pro účty dětí
Klíčová opatření, která státní regulátoři navrhují pro Facebook, Instagram a WhatsApp, mají za cíl proaktivně předcházet sexuálnímu vykořisťování dětí online tím, že omezí způsob, jakým mohou dospělí na platformě komunikovat s nezletilými, uvedli právníci z Nového Mexika.
V rámci těchto opatření by společnost Meta musela zavést nástroje pro ověřování věku u všech uživatelů a poté trvale smazat veškeré osobní identifikační údaje shromážděné za účelem ověření věku. Společnost by byla povinna zablokovat uživatelům, u nichž bylo zjištěno, že jsou mladší 13 let, přístup k jejím platformám a smazat jejich účty.
Navrhovaná opatření by nařizovala, aby soudně jmenovaný monitor bezpečnosti dětí dohlížel na dodržování předpisů společností Meta po dobu nejméně pěti let. Minulý týden Torrez uvedl, že jeho úřad prověřuje potenciální nezávislé technické monitory z celé země, ale konkrétní osoba zatím nebyla určena.
Soudce Bryan Biedscheid hovoří k právníkům před zahájením druhé fáze procesu proti společnosti Meta Platforms Inc. v Santa Fe v Novém Mexiku dne 4. května. Fotografie: Eddie Moore/AP
Mezi další navrhovaná opatření patří zablokování možnosti dospělých vyhledávat nebo posílat zprávy uživatelům mladším 18 let, pokud s nimi nejsou přímo spojeni, omezení kontaktu s uživateli z regionů spojených se sexuálním vydíráním a zákaz jak dospělým, tak chatbotům s umělou inteligencí zapojovat nezletilé do romantických nebo sexualizovaných konverzací. Pravidla také vyžadují přísné vymáhání, včetně trvalého zákazu pro uživatele, kteří se dopustili přestupku, a zabránění těmto uživatelům ve vytváření nových účtů pomocí stejného zařízení, IP adresy nebo telefonního čísla.
Stát vyzývá společnost Meta, aby zlepšila své hlášení případů sexuálního vykořisťování dětí online Národnímu centru pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC) tím, že bude včas poskytovat informace, na jejichž základě lze podniknout kroky. Rovněž chce, aby společnost Meta usnadnila uživatelům hlášení případů sexuálního vykořisťování dětí a zajistila, že tato hlášení budou do 48 hodin zkontrolována člověkem.
Stát rovněž žádá, aby společnost povolila orgánům činným v trestním řízení v Novém Mexiku provozovat utajené účty za účelem testování bezpečnosti dětí na produktech společnosti Meta. Chce, aby bylo pro všechny uživatele mladší 18 let odstraněno šifrování přímých zpráv na platformách společnosti Meta. Šifrování chrání soukromí uživatelů, ale brání společnosti i orgánům činným v trestním řízení v kontrole zpráv, což podle státu znamená, že je nelze prohledávat kvůli materiálu zobrazujícímu sexuální zneužívání dětí.
Pokud bude tento zákon přijat, další opatření by znamenalo, že společnost Meta zavede na svých produktech „varovnou značku“, která bude upozorňovat na pravděpodobnost, že se teenageři setkají s obsahem porušujícím předpisy, bude hlásit jakékoli porušení pravidel týkající se produktů, které mají dopad na bezpečnost dětí, a zveřejní soudní dokumenty společnosti Meta.
Stát také požaduje, aby všichni uživatelé Facebooku, Instagramu a WhatsAppu mladší 18 let měli propojený účet zákonného zástupce. Odborníci na bezpečnost dětí již dříve kritizovali opatření sociálních médií, která kladou břemeno sledování a ochrany nezletilých na rodiče nebo zákonné zástupce. Stát chce, aby byli zákonní zástupci upozorněni, když jsou uživatelé mladší 18 let kontaktováni podezřelými dospělými.
Žaloba v Novém Mexiku byla poprvé podána v prosinci 2023, a to v návaznosti na vyšetřování deníku Guardian zveřejněné v dubnu téhož roku, které odhalilo, že se Facebook a Instagram staly tržišti pro obchodování s dětmi za účelem sexuálního vykořisťování, a bylo v žalobě několikrát citováno. Společnost Meta uvedla, že se proti rozsudku hodlá odvolat.
V první fázi procesu porota vyslechla, jak mohou být designové prvky společnosti Meta, jako je nekonečné posouvání a push notifikace, návykové. Stát požádal o změny v designu, které by tento problém zmírnily, a také o zavedení povinných časových limitů pro uživatele mladší 18 let. Chce také zakázat používání údajů nezletilých pro personalizovaná doporučení.
Diskuse