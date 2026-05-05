Moskva uzavřela letiště a omezila mobilní signál před blížící se přehlídkou ke Dni vítězství
5. 5. 2026
Kreml zpřísňuje bezpečnostní opatření před největším ruským státním svátkem 9. května kvůli obavám z útoků ukrajinských dronů
Rusko v úterý uzavřelo letiště a dočasně přerušilo přístup k mobilnímu internetu pro mnoho uživatelů v Moskvě, když zpřísnilo bezpečnostní opatření před přehlídkou ke Dni vítězství 9. května, která připomíná porážku nacistického Německa.
Přehlídka – nejvýznamnější ruský státní svátek – byla již omezena a poprvé za téměř dvě desetiletí se bude konat bez těžké vojenské techniky, a to kvůli obavám z útoků ukrajinských dronů s dlouhým doletem.
Ukrajina nedávno prokázala svou schopnost proniknout hustými systémy protivzdušné obrany Moskvy: v pondělí ráno zasáhl dron výškovou bytovou budovu jen pár kilometrů od Kremlu.
V rámci zjevné snahy ochránit vojenskou přehlídku vyhlásila Moskva na začátku tohoto měsíce jednostranné příměří s Ukrajinou na 8. a 9. května a varovala před „masivním raketovým útokem“ na centrum Kyjeva v případě jeho porušení.
Den vítězství hraje v Vladimírovi Putinově vizi ruské identity ústřední roli po celou dobu jeho více než 25 let u moci. Od plnohodnotné invaze na Ukrajinu Kreml zintenzivnil využívání této každoroční oslavy, přičemž Putin tuto příležitost využívá k rámování a ospravedlňování současné války.
Ukrajina tento návrh odmítla jako cynický trik k ochraně přehlídky před útoky dronů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na to reagoval oznámením samostatného příměří od 6. května s tím, že je „neseriózní“ očekávat, že Kyjev bude dodržovat příměří vázané na ruský vojenský svátek.
Šéf štábu Zelenského, Kyrylo Budanov, později uvedl, že návrh Ukrajiny na příměří ukazuje, že je připravena na dlouhodobější mír.
„Příměří vyhlášené Ukrajinou dokazuje naši skutečnou touhu po míru. Není vázáno na žádná data za účelem prosazování ideologických dogmat, ale za účelem zachování lidských životů a obnovení bezpečnosti,“ napsal Budanov na Telegramu.
„Pokud bude příměří vyhlášené prezidentem vzájemné, prodloužíme ho. A to nám dá … malou … naději na nastolení trvalého míru,“ dodal. Moskva se k návrhu Ukrajiny zatím nevyjádřila.
Bezpečnost v ruském hlavním městě byla v předvečer přehlídky viditelně posílena, po celém městě byly zřízeny kontrolní stanoviště a na věžích Kremlu byli rozmístěni odstřelovači a kulometčíci.
Obyvatelé se v úterý probudili s nefunkčními mobilními signály po celé Moskvě. Toto přerušení nejvíce zasáhlo pracovníky, taxikáři uváděli, že nemohou přijímat zakázky, a kurýři byli nuceni klepat na dveře zákazníků a žádat o použití domácího wifi, jen aby mohli označit objednávky jako vyřízené. Kolem poledne se zdálo, že byl přístup z velké části obnoven, ale v následujících dnech se očekávají další výpadky.
Ruští představitelé již dříve zdůvodňovali takové výpadky jako nezbytné k ochraně hlavního města před útoky dronů a sabotážemi.
Měsíce opakovaných výpadků donutily některé Rusy vrátit se k vysílačkám a pagerům, což vyvolalo celonárodní rozhořčení a podkopalo Putinovu popularitu.
Ruská pravoslavná církev v úterý vyzvala občany, aby se obecnými výpadky internetu neznepokojovali, a navrhla, aby tuto přestávku využili k zamyšlení nad „spasením duše“ a charitativními činy. Vysoký církevní představitel uvedl, že výpadky by měly podnítit úvahy o „křehkosti technologické civilizace“ a že „všemohoucnost technologie bledne před věčností“.
Všechna čtyři moskevská letiště v úterý pozastavila provoz z důvodu blíže nespecifikovaných bezpečnostních obav. V loňském roce se Ukrajina pokusila narušit přípravy na tuto událost tím, že na Moskvu vyslala roje dronů naložených výbušninami, což způsobilo chaos v dopravě a vedlo ke zrušení či zpoždění tisíců letů.
Kromě zvýšené bezpečnostní přítomnosti v moskevských ulicích Rusko v posledních měsících také posílilo osobní ochranu Putina, podle zprávy evropské zpravodajské služby citované médiem iStories.
Ruská Federální ochranná služba (FSO), která je zodpovědná za ochranu vysokých úředníků, výrazně zpřísnila bezpečnostní opatření kolem prezidenta. Ten prý tráví více času v podzemních bunkrech, kde pečlivě řídí válečné úsilí, a stále více se vzdaluje civilnímu životu.
Zpráva dodává, že kuchařům, bodyguardům a fotografům, kteří s prezidentem pracují, je rovněž zakázáno cestovat veřejnou dopravou, a to kvůli obavám Kremlu z možného atentátu na prezidenta.
