Turek aneb jak jedno „debil" skončilo u úřadu

Případ
Filip Turek je v tomto ohledu téměř učebnicový. Politik, jehož okruh se
zaklíná absolutní svobodou projevu, schopností „říkat věci bez cenzury"
a odvahou jít proti „umlčování", se ocitne v nočním klubu. Tam padne
slovo „debil" — nikoli z tribuny, nikoli v televizi, ale v soukromé
konverzaci mezi ženou a jejím partnerem. A hle: místo aby si politik,
jak velí stará demokratická tradice, prostě povzdechl a objednal další
drink, nastupuje právní aparát. https://www.novinky.cz/clanek/domaci-za-beznou-nadavku-si-turek-vymohl-od-zeny-omluvu-40575744
Je
to fascinující proměna. V jednu chvíli slyšíme tirády o tom, že
společnost je příliš citlivá, že lidé dnes „nevydrží ani ostré slovo",
že politika má být drsná, přímá, bez příkras. A vzápětí se dozvídáme, že
označení „debil" — což je v českém hospodském folklóru výraz zhruba na
úrovni oslovení „pane kolego" — si žádá omluvu, spis, razítko a státní
aparát.
Člověk by skoro ocenil tu ironii, kdyby nebyla tak dokonale nechtěná.
Nejde
přitom o samotné slovo. Česká politika přežila horší věci než
hospodskou nadávku. Přežila karikatury, transparenty, pískání, vajíčka,
někdy i mnohem ostřejší výrazy, které by se do soudního spisu nevešly
ani s hvězdičkami. Politika vždy byla — a má být — arénou, kde se nejen
chválí, ale i nadává. Kdo do ní vstupuje, vstupuje dobrovolně. A měl by
vědět, že kromě mandátu získává i něco jako veřejnou imunitu vůči
uražené ješitnosti.
Právě proto působí komicky, když někdo, kdo
si buduje image neohroženého bojovníka proti „cenzuře", sahá po
nástroji, který kritici po celém světě označují jako SLAPP — tedy
šikanózní využití práva k umlčení kritiky. Najednou už nejde o svobodu
slova, ale o to, kdo ji smí používat a kdo za ni zaplatí pokutu.
A
tak se dostáváme k jádru věci: svoboda projevu podle tohoto pojetí není
princip, ale privilegium. Není to právo všech, ale výsada těch, kteří
mají dost hlasitý megafon — a dost dobrého právníka.
Výsledek?
Žena se asi omluví. Systém si odškrtne splněno. A politik může dál
mluvit o tom, jak je společnost přecitlivělá a jak je potřeba vrátit se k
„tvrdším časům".
