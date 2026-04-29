Od Jakarty po Manilu se jihovýchodní Asie obrací k Rusku, aby zaplnila mezery v dodávkách paliv a hnojiv způsobené válkou v Íránu
29. 4. 2026
Jihovýchodní Asie, která byla v oblasti energie a hnojiv silně závislá na Blízkém východě, se zoufale snaží zaplnit obrovské mezery ve svých dodávkách
Evropská unie varovala země jihovýchodní Asie a vyzvala je, aby se při řešení rozsáhlého nedostatku paliv způsobeného konfliktem na Blízkém východě neobracely na Rusko s žádostí o dodávky ropy.
Po úterním setkání s ministry zahraničí Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v Bruneji vyzvala šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová region, aby se na situaci díval „z širšího pohledu“, a uvedla, že nákup ruské ropy by umožnil této zemi pokračovat ve válce na Ukrajině.
V celém regionu, který je v oblasti energie a hnojiv silně závislý na Blízkém východě, se však zdá, že tato varování nepadají na úrodnou půdu, protože země se předhánějí v uzavírání dohod s Moskvou.
Indonésie minulý týden oznámila, že doveze až 150 milionů barelů ruské ropy, poté co se prezident Prabowo Subianto setkal s Vladimirem Putinem v Moskvě. Filipíny, spojenec USA, obdržely v březnu první dodávku ruské ropy za posledních pět let. Thajsko údajně jedná s Ruskem o nákupu hnojiv, zatímco Vietnam podepsal s Ruskem ještě před válkou dohodu o výstavbě jaderné elektrárny, která nyní nabývá na naléhavosti.
Pro Rusko přinesla krize již nečekané zisky. Stoupající ceny energií a dočasná výjimka umožňující zemím nakupovat sankcionovanou ruskou ropu na moři přinesly zisky v řádu miliard dolarů a podpořily tvrzení, že západní pokusy o mezinárodní izolaci Ruska selhaly.
Záplava dohod také vyvolala otázky, zda by konflikt na Blízkém východě mohl Rusku poskytnout příležitost k prohloubení jeho vazeb v jihovýchodní Asii.
Od Jakarty po Hanoj naznačují průzkumy veřejného mínění, že Rusko a jeho vůdce jsou obecně vnímáni příznivě. Průzkumy naznačují, že ruská invaze na Ukrajinu v roce 2022 měla na veřejné mínění omezený dopad. Průzkum z roku 2024 zveřejněný časopisem The Economist zjistil, že ve dvou zemích regionu – Indonésii a Vietnamu – si více než 50 % respondentů přálo, aby Rusko válku vyhrálo. Průzkum Pew Research Center z roku 2025 zjistil, že 64 % Indonésanů má na Rusko příznivý názor, zatímco na USA to bylo 48 %.
„Putin je vnímán jako silný muž, který se postavil Západu, a jako obhájce tradičních hodnot. Tento macho image se v mnoha zemích regionu setkává s velkým ohlasem,“ uvedl Ian Storey ze singapurského institutu ISEAS-Yusof Ishak, který se zabýval posunem Kremlu směrem k tomuto regionu.
Rusko má dlouhodobé vazby s komunisticky řízenými zeměmi, jako je Vietnam a Laos. Je také vnímáno jako země přátelská k muslimům díky své podpoře Palestiny, uvedl Storey, který dodal, že čečenské války a sovětská invaze do Afghánistánu byly z velké části zapomenuty.
Analytici však tvrdí, že vzhledem k tomu, že Rusko nedisponuje stejným ekonomickým a vojenským vlivem jako USA a Čína, má jeho schopnost rozšířit svůj vliv v regionu své meze.
Zvýšená závislost Ruska na Číně může některé země, které mají s Čínou námořní spory, přimět k zamyšlení, zejména pokud jde o vojenské zakázky.
Rozhodnutí USA pozastavit sankce na dodávky ruské ropy bylo přijato v březnu ve snaze zvýšit nabídku na globálním trhu. Výjimka byla v polovině dubna prodloužena o 30 dní po tlaku na Washington ze strany asijských zemí, jako jsou Filipíny a Indie. To, zda se USA rozhodnou výjimku znovu prodloužit, by mohlo ovlivnit zájem mnoha asijských zemí o další nákup ruské ropy.
Jaderná energie je však jednou z oblastí, kde by Rusko mohlo doufat v průlom.
„Tato krize přiměla země přehodnotit své vztahy s ostatními zeměmi a provést nové nastavení. Budou se zabývat otázkami jako energetická suverenita, diverzifikace a obnovitelné zdroje,“ uvedl Storey.
Rusko, významný hráč v globálním jaderném průmyslu, již podepsalo smlouvy s Myanmarem a Vietnamem o dodávkách jaderné energie. O tato partnerství však s Moskvou soupeří i jiné země.
V konečném důsledku válka na Blízkém východě dala Rusku příležitost „prezentovat se jako spolehlivý a stabilní partner jihovýchodní Asie, zejména pokud jde o potravinovou a energetickou bezpečnost,“ uvedl Storey.
Nedávné energetické dohody mají pro obě strany symbolický význam. Pro Indonésii tyto dohody podtrhují politiku nezúčastněnosti. „Indonésie chce od Moskvy potvrzení svého statusu a vyslat signál západnímu světu a USA, že nebude plnit jejich příkazy,“ uvedl profesor Leszek Buszynski z centra strategických a obranných studií Australské národní univerzity.
Slouží také k vyvrácení domácí kritiky politiky, která se více přiklání k USA, včetně kontroverzního rozhodnutí prezidenta Prabowa připojit se k Trumpově Radě pro mír.
Rusko zase oceňuje hlas Indonésie na mezinárodních fórech – jako jsou OSN, G20 a BRICS –, kde podporuje tvrzení, že válka na Ukrajině je „problémem západního světa“, uv
V červnu se v Kazani uskuteční společný výroční summit Ruska a ASEANu u příležitosti 35. výročí navázání vztahů. I když nedojde k žádné podstatné dohodě, dodává Storey, bude to důkazem, že Rusko má stále přátele v zahraničí: „Je to v podstatě obrovská příležitost pro Putina, aby se nechal vyfotografovat.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse