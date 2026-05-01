Útok na francouzskou jeptišku v Jeruzalémě vyvolal všeobecné odsouzení

1. 5. 2026

Izraelské ministerstvo zahraničí odsoudilo „hanebný čin“ poté, co video ukázalo muže, jak ženu shodil na zem a kopal do ní


Video zachycující útok na francouzskou katolickou jeptišku a archeoložku v Jeruzalémě vyvolalo všeobecné pobouření a bylo izraelským ministerstvem zahraničí označeno za „hanebný čin“.

Na videu je vidět, jak muž přiběhne zezadu k jeptišce, která kráčí po ulici, a silně do ní strčí, takže se oběť málem uhodila hlavou o kamenný blok. Poté, co útočník, který vypadá jako žid, odešel o pár kroků dál, se vrátil, a kopal do jeptišky ležící na zemi, a přestal až poté, co zasáhl kolemjdoucí.



 

Jeptiška utrpěla oděrky na obličeji, ale podle zpráv nebyla vážně zraněna. Izraelská policie uvedla, že zadržela 36letého muže a že bude „nadále postupovat tvrdě a s nulovou tolerancí, aby zachovala a udržela řádný a bezpečný život pro všechny etnické skupiny a náboženství ve městě Jeruzalém“.

K útoku došlo na hoře Sion, poblíž místa, které židé uctívají jako hrob krále Davida, a ve Večeřadle, které křesťané tradičně považují za místo poslední večeře.

Francouzský konzulát útok důrazně odsoudil a na X uvedl: „Francie požaduje, aby byl pachatel tohoto útoku postaven před soud a aby byla spravedlnost vykonána.“

Ředitel Francouzské školy pro biblický a archeologický výzkum v Jeruzalémě, otec Olivier Poquillon, uvedl, že řeholnice je výzkumnicí této školy, a dodal, že očekává rázné reakce ze strany úřadů.

„Nejedná se o ojedinělý incident, ale o součást znepokojivého trendu rostoucího nepřátelství vůči křesťanské komunitě a jejím symbolům,“ uvedla Hebrejská univerzita v Jeruzalémě s tím, že oběť je „váženou akademickou partnerkou při odhalování dědictví této země“.

„Útok na její vědce je útokem na globální vědeckou komunitu,“ uvedla univerzita v prohlášení citovaném deníkem Jerusalem Post.

Izraelské ministerstvo zahraničí vydalo prohlášení, v němž uvedl, že útok byl „hanebným činem, který je v přímém rozporu s hodnotami úcty, soužití a náboženské svobody, na nichž je Izrael založen a k nimž se i nadále hluboce hlásí“.

Vládní koaliční vláda podporuje vzestup izraelského náboženského nacionalismu. Palestinské křesťanské komunity na Západním břehu, které patří k nejstarším na světě, čelí v posledních několika letech rostoucímu obtěžování ze strany izraelských osadníků. Vládu však zahanbil nárůst nepřátelství vůči křesťanským duchovním v Jeruzalémě a incidenty, které se virálně rozšířily na internetu, a to v době, kdy popularita Izraele na Západě výrazně klesá.

Minulý měsíc byl v jižním Libanonu zachycen na videu izraelský voják, jak ničí sochu Ježíše kladivem. On a další voják, který útok natáčel, byli odsouzeni k 30 dnům vězení a premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že je incidentem „ohromen a zarmoucen“.

Religious Freedom Data Centre (RFDC), síť izraelských dobrovolníků, zaznamenala v prvních třech měsících tohoto roku 31 incidentů obtěžování křesťanů. Většina incidentů zahrnuje plivání nebo poškozování církevního majetku a násilný útok z tohoto týdne je velmi neobvyklý.

RFDC však uvedlo, že jejich čísla výrazně podceňují rozsah problému, protože ortodoxní kongregace mají tendenci incidenty nehlásit. Skupina popsala, jak jim klášter v Mea Shearim sdělil, že nedošlo k „žádným významným incidentům“, ale dodal: „Pravdou je, že jsme téměř nevycházeli z domu. Když jsme občas vyšli ven, děti na nás plivaly a proklínaly jméno Pána Ježíše. Nedokážu vám říct, kolikrát se to stalo.“


Zdroj v angličtině ZDE

