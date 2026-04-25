Ani nové vedení lidovců, ani odbory, nikdo neřekne pravdu o danění
25. 4. 2026 / Boris Cvek
„Myslím si, že dlouhodobě se nedá udržet fungování, že se rozevírají ještě víc nůžky ve zdanění práce zaměstnanců a živnostníků. Zejména korporátní, takzvaní švarcsystémoví živnostníci, jsou zdanění neférově. A pokud chceme v Česku férové daně, tak se na tohle musíme zaměřit. Nechci zároveň dopředu vystřelit, jestli se mají upravit jenom výdajové paušály nebo upravit paušální daň atd., tohle si musíme nejprve prodiskutovat.“
Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/tradicni-rodinu-si-musi-kazdy-zachranit-sam-novi-lidovci-budou-konzervativni-i_2604250700_jgr
Je skvělé, že někdo z politiků konečně zmíní daně. Ale proč proboha takto? Proč zase někdo štve zaměstnance proti živnostníkům? Problém není zaměstnanec vs. živnostník, ale bohatý vs. chudý. Problém je nízké zdanění vysokopříjmových živnostníků a zaměstnanců a vysoké zdanění těch nízkopříjmových. A ještě větší problém je nízké zdanění majetku a kapitálů těch nejbohatších. Jak je možné, že šéfka Finanční správy Hornochová, bankéřka Horská, výzkumníci PAQ Research to dokážou říci, jak to je, ale politici, nota bene ti, kteří se ohánějí ochranou obyčejných rodin a lidí, to neřeknou? Prostě ne a ne a ne. Dokonce ani odbory to na svém aktuálním sjezdu, kde byl zvolen opět a opět stejný předseda, národu neřekly. Bojí se předáci o své prachy?
Helena Horská 8. září 2024, stopáž 33:30 druhé hodiny OVM, říká to se zmínkou, že všichni odborníci tohle vědí:
„Máme extrémně nízké majetkové daně, máme extrémně vysoké daně pro nízkopříjmové, máme extrémně vysoký počet OSVČ kvůli daňové optimalizaci.“
Simona Hornochová 23. června 2025 pro Seznam Zprávy:
„Když se podíváte na strukturu výběru daně z příjmů fyzických osob, tak to táhne nižší střední třída. V tom je ten systém výrazně nespravedlivý a je to horší a horší,“ vadí Hornochové.
Spravedlivě není podle šéfky Finanční správy nastavena ani daň pro právnické osoby. Obecně nastavení daní podle ní vždy straní těm bohatým. „Ať už jsou to výdajové paušály, kde výhodnost stoupá s výší základu daně, stejně tak paušální daň, stejně tak různé odečty hypotéky, stejně tak osvobození na prodeje investičních nemovitostí, to jsou všechno daňové úlevy, které jsou pro bohaté.“
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/.../ekonomika-byznys...
PAQ Research o zvýšení daní z nemovitostí:
„Zvýšení daně z nemovitosti dopadlo především na chudé domácnosti. Systém vyžaduje komplexní reformu
Nejchudší domácnosti odvádí na dani ze svých příjmů čtyřikrát až pětkrát více než nejbohatší.“
Zdroj: https://www.paqresearch.cz/.../zvyseni-dane-z.../
PAQ Research o zvýšení odvodů OSVČ:
„Vládní návrh na úpravu odvodů OSVČ zatíží hlavně nízkopříjmové živnostníky, kteří mají reálně vysoké náklady. Těch se nejvíc dotkne zvýšení minimálních odvodů. Zvýhodnění vysokopříjmových OSVČ s nízkými náklady – a motivaci ke švarcsystému – návrh téměř neřeší.“
Zdroj: https://www.paqresearch.cz/post/reforma-osvc/
