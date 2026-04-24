Martina Navrátilová se na Twitteru hádá s idioty ohledně mizogynní fotografie z Bílého domu
24. 4. 2026
A photo is worth a thousand words… https://t.co/AwM13R4zlQ— Martina Navratilova (@Martina) April 22, 2026
„Fotografie za tisíc slov“: Fotografie Trumpa, na níž muži zakrývají ženský tenisový tým, vyvolala bouřlivou reakci
- Hráčky z Georgie oslavovaly vítězství v Bílém domě
- Na videu prezident podává ruku mužům, nikoli ženám
- Kritiku vede bývalá tenisová hvězda Navrátilová
Fotografie z Bílého domu oslavující vítězný ženský sportovní tým vyvolala bouřlivé reakce kvůli umístění Donalda Trumpa a skupiny mužů, kteří zastínili sportovkyně tím, že se seřadili před nimi.
Ženský tenisový tým Univerzity v Georgii byl jedním z několika univerzitních týmů, které v úterý navštívily Bílý dům, aby oslavily nedávné vítězství v šampionátu NCAA. Na fotografii, kterou sdílela tisková mluvčí Margo Martinová, zaujímali Donald Trump a pět zaměstnanců a trenérů Georgie přední řadu na pódiu, zatímco 11 žen stálo v pozadí na vyvýšeném stupni.
Muži stojící vedle Trumpa byli zleva doprava: zástupce sportovního ředitele Georgie Ford Williams, sportovní ředitel Josh Brooks, hlavní trenér Drake Bernstein, pomocný hlavní trenér Jarryd Chaplin a asistent trenéra Will Reynolds.
„Fotka vydá za tisíc slov…“ napsala na X bývalá tenisová hvězda Martina Navrátilová.
„Kdo schválil tuto fotku?“ napsal jeden komentátor. „Já, když rozhodně respektuji ženské sportovní týmy: co kdybychom je postavili za nás, aby byly sotva vidět,“ řekl jiný.
Ve videu sdíleném Martinovou se Trump přiblíží ke skupině a podá ruku pěti mužům, ale ženám ne.
Tým Georgie sdílel fotografii na svém oficiálním účtu později téhož dne s popiskem: „Je nám ctí dnes reprezentovat Univerzitu Georgie v Bílém domě! @realDonaldTrump, děkujeme za pozvání!“
Georgia, která loni v květnu vyhrála ženský tenisový šampionát NCAA Division I, patřila mezi sedm týmů, které byly tento týden v Bílém domě oceněny za své tituly.
Šampionátové týmy napříč americkými sporty tradičně dostávají od prezidenta pozvání k návštěvě Bílého domu po svých vítězstvích. Takové návštěvy se během prvního a druhého Trumpova funkčního období staly napjatými.
Před rokem 2019 žádný ženský mistrovský tým neuskutečnil samostatnou návštěvu Bílého domu za Trumpovy vlády. Některé se zúčastnily akcí oslavujících mužské i ženské týmy. Čtyři z týmů oceněných na úterní akci byly ženské sportovní týmy a jeden smíšený střelecký tým.
Na začátku tohoto roku americký ženský hokejový tým odmítl pozvání k návštěvě Bílého domu po zisku zlaté medaile na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Tým se odvolával na časový rozvrh a předchozí závazky, ale rozhodnutí padlo poté, co Trump během telefonního hovoru se zlatým americkým mužským týmem vtipkoval o tom, že je třeba pozvat i ženský tým. Mužský tým navštívil Bílý dům a jako Trumpovi hosté se zúčastnil projevu o stavu Unie.
Hilary Knightová, kapitánka ženského týmu, později označila Trumpovu poznámku za „nevkusný vtip“, který zastínil olympijský úspěch.
„Soustředíme se pouze na oslavu žen v naší místnosti, jejich mimořádné úsilí a pokračujeme v oslavě tří zlatých medailí v historii programu, stejně jako dvojitého zlata pro muže i ženy současně. A opravdu to nechceme zlehčovat nevkusným vtipem,“ řekla Knightová v únoru.
Obrázek z úterní akce vyvolal srovnání s předchozími případy, kdy muži dominovali na fotografiích z akcí zaměřených na ženská témata. V roce 2017 vyvolala pobouření fotografie Trumpa podepisujícího zákon proti potratům obklopeného osmi mužskými spolupracovníky v Oválné pracovně.
Trump byl v posledních týdnech obviněn z vedení „misogynní administrativy“ poté, co z kabinetu, který již tak dominují muži, odešly tři ženy. Kristi Noemová, ministryně pro vnitřní bezpečnost, a Pam Bondiová, generální prokurátorka, byly v posledních dvou měsících propuštěny; Lori Chavez-DeRemerová, ministryně práce, v pondělí oznámila, že odstupuje.
Noemová i Bondiová byly nahrazeny muži v kabinetu, který již tak patřil k nejméně diverzifikovaným v tomto století.
Zdroj v angličtině ZDE
