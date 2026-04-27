Merz znovu vyzbrojuje Německo, aby osvobodil Evropu od zastrašování velmocemi
27. 4. 2026
Kancléřova obava z ruské hrozby ostře kontrastuje s názory předchůdců Schrödera a Merkel, píše Daniel Williams
Německo oznámilo rozsáhlý plán zbrojení, který zahrnuje vývoj nových a sofistikovaných útočných zbraní a zvýšení vojenské síly na úroveň, jaká nebyla v západní Evropě od dob studené války zaznamenána.
Plán je postaven na dvojím cíli: čelit vnímaným hrozbám ze strany expanzivního Ruska a agresivní Číny a zároveň nahradit evropskou obrannou závislost na stále nepředvídatelnějších a dokonce nepřátelských Spojených státech.
A Německo je připraveno pustit se do práce osvobodit Evropany od zastrašování velmocemi.
"Proměňujeme Bundeswehr v nejsilnější konvenční armádu Evropy," řekl německý ministr obrany Boris Pistorius, když nastínil budoucí "strategickou orientaci" německých ozbrojených sil.
"V krátkodobém horizontu zvyšujeme naše obranné schopnosti. Střednědobě usilujeme o výrazné posílení kapacit. Dlouhodobě zajistíme technologickou převahu."
Pistorius tyto záměry oznámil ve středu, když se přidal k prohlášení německého kancléře Friedricha Merze, který zaujal jestřábí postoj k nutnosti silné evropské obrany.
Merz uvádí jak ruskou válku na Ukrajině, tak nepřátelství amerického prezidenta Donalda Trumpa vůči alianci NATO jako vyžadující soběstačnost. Občas do směsi zahraničních hrozeb zařadí i Čínu.
V únoru na výroční Mnichovské bezpečnostní konferenci Merz předpověděl nebezpečné prostředí pro nedostatečně chráněnou Evropu.
"Především," řekl, "je tu násilný revizionismus Ruska, brutální válka proti Ukrajině, proti našemu politickému řádu, přičemž ty nejzávažnější válečné zločiny se páchají denně."
Pokračoval zlověstně a řekl: "Pokud po pádu Berlínské zdi nastal v dějinách unipolární okamžik, už je dávno pryč. Nárok Spojených států na vedení je zpochybňován, možná dokonce ztracen."
Označil Čínu za zemi, která "má ambici formovat globální záležitosti a kladla základy těchto záležitostí po mnoho let s strategickou trpělivostí".
"V dohledné budoucnosti by se Peking mohl vyrovnat s USA v oblasti vojenské síly," varoval, "přehodnotit mezinárodní řád podle jeho vlastních pravidel."
Podle dokumentu ministerstva obrany vydaného Pistoriem plánuje Německo dokončit nové obranné projekty v hodnotě 1 bilionu dolarů do roku 2035. Mezi prioritní položky patří:
• Rozvoj protivzdušné obrany, schopností dálkového raketového úderu a schopnosti vést nové datově orientované válčení. Nové technologie, jako je umělá inteligence, také sehrají novou roli.
• Vytváření raket pro "hluboké údery", řízených střel a ozbrojených dronů k zásahu cílů daleko za pozicemi frontové linie. Zbraně budou navrženy k útokům na velitelská a řídicí centra, nepřátelské zásobovací trasy a infrastrukturu využívanou nepřítelem k zahájení útoků.
• Zvýšení bojového počtu z aktuálních 200 000 na 460 000, aby se sloučily aktivní vojáky a záložníci. Budou také nasazeny nebojové záložní jednotky, které podpoří pravděpodobnou roli země jako hlavního logistického centra Evropy.
• Snížení byrokratických překážek využitím digitálního zpracování k odstranění papírování. Budou zavedeny zkratky využívající umělé inteligence pro urychlení rozhodování.
"Tyto strategie jsou živé dokumenty," varoval Pistorius a slíbil, že budou pravidelně aktualizovány. Některé inovace nebudou zveřejněny. "Jinak," vysvětlil, "můžeme klidně přidat Vladimira Putina na náš e-mailový list."
Jiné země NATO již oznámily vylepšování obranných schopností, ale žádné nebylo tak rozsáhlé jako německé. Francie oznámila, že posílí své jaderné odstrašující zbraně. Velká Británie uvedla, že na vysoké technické úrovni je její obrana aktuální, ale hardware pod ní je zastaralý. Itálie vyvíjí obranné projekty ve spolupráci s partnerskými zeměmi.
Merzův názor na ruskou hrozbu ostře kontrastuje s názory dvou předchozích kancléřů, Gerharda Schrödera a Angely Merkel. Každý z nich bagatelizoval potřeby vojenského rozvoje.
Schröder, který působil jako kancléř v letech 1998 až 2005, navázal blízké a přátelské vztahy s Vladimirem Putinem. Zaměřil se na uspokojení německé touhy po dodávkách ruského zemního plynu a na svou vlastní touhu oddělit Německo od sféry vlivu Washingtonu.
Schröderovo sponzorství podmořského plynovodu Nord Stream 2, který vedl z Ruska do Německa, symbolizovalo jeho přání ohledně úzkého ekonomického partnerství s Kremlem a distance od Washingtonu.
Po odchodu z úřadu pracoval jako placený lobbista pro Gazprom, ruského energetického giganta.
Když Putin v roce 2014 zahájil první invazi na Ukrajinu, Schröder vinil NATO.
Politicky také zaujal mírný postoj k Putinovu neustálému tvrzení, že Ukrajina je součástí Ruska. Za ruskou invazi a anexi Krymu v roce 2014 nevinil Putinovy imperialistické sklony, ale jednoduše vůdcovy "obavy z obklíčení".
Během svého působení ve funkci Schröder snížil výdaje na obranu na minimum po studené válce: 1,3 % hrubého domácího produktu.
Merkel nebyla vůči Putinovi příliš pozitivní, ale přesto si zachovávala názor, že dialog a dobré ekonomické vztahy Moskvu domestikují. Odmítala uvalení silných sankcí na Rusko po první invazi na Ukrajinu. Sankce byly zvláště požadovány Polskem a baltskými státy sousedícími s bývalým Sovětským svazem.
Merkelová trvala na dokončení projektu Nord Stream 2, jehož dokončení v roce 2021 schválil americký prezident Joe Biden. Trump byl proti projektu během svého prvního funkčního období v letech 2017–2021. Někdo plynovod odpálil 26. září 2022.
Ačkoliv byla Merkel kdysi považována za přední politickou osobnost Evropy, její myšlenka zkrotit Putina obchodními bonbóny a častými konzultacemi snížila její prestiž v Evropě, kde ji někteří odmítali jako nesmyslnou.
Po odchodu z úřadu se Merkel neomlouvala. Tvrdila, že jasně chápe Putinovy sklony k šikaně: "Vždy jsem věděla, že chce zničit Evropu." Přesto tvrdila, že je důležité udržovat "obchodní spojení" s "druhou největší jadernou mocností světa".
"Nemyslím si, že bych teď měla říkat, že to bylo špatně," řekla publiku v Berlíně. "A proto se nebudu omlouvat."
Merzův přístup je jiný: nabídnout evropskou alternativu ve světových záležitostech, nezávislou, ale silnou Europu über alles, s laskavějším, mírnějším Německem v čele.
