Francie tvrdí, že klima bylo staženo z jednání G7, aby se předešlo sporu s USA
27. 4. 2026
Ministryně ekologie Monique Barbut uvedla, že ministři Skupiny sedmi dosáhli pokroku v otázkách životního prostředí, i když se klimatické změně v den zahájení jednání pečlivě vyhýbali.
"Kdybych se do toho pustila přímo, G7 by nebylo," řekla Barbut novinářům během cesty do lesa Fontainebleau jižně od francouzského hlavního města s hostujícími ministry.
Dříve Barbut řekla, že G7 "musí zůstat fórem pro konvergenci" a Francie jako hostitel upřednostňuje jednotu ve skupině v době, kdy ochrana životního prostředí v globální agendě klesá.
Její ministerstvo uvedlo, že dvoudenní setkání se zaměří na "méně sporná témata", aby uklidnilo svého největšího a nejsilnějšího člena.
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa od jeho návratu do úřadu v roce 2025 stáhla Spojené státy z globálních dohod o změně klimatu a oslabila ochranu životního prostředí.
Další členové G7 – Itálie, Kanada, Japonsko, Německo a Spojené království – poslali své ministry životního prostředí do Paříže, ale Washington vyslal Ushu-Marii Turner, asistentku administrátora americké Agentury pro ochranu životního prostředí.
Když ji ve čtvrtek oslovila AFP, americká zástupkyně se odmítla vyjádřit.
Barbut uvedla, že Francie chtěla "úspěšné G7 tím, že se bude zabývat zásadními tématy – ale já jsem se jim přímo nevěnovala."
"Když se podíváte na všechna témata, kterým jsme se věnovali, všechna souvisejí se změnou klimatu. Jsou to buď důsledky, nebo příčiny... Nikdo, včetně Američanů, to nezpochybňuje," řekla.
Spojené státy byly "extrémně spolupracující" a pět textů již bylo schváleno, dodala během návštěvy ve Fontainebleau, kde ministři byli informováni o hrozbách pro les.
'Poddává se tlaku'
Rozhodnutí však vyvolalo kritiku.
"G7, která se pohybuje tempem Spojených států, nemůže tvrdit, že reaguje na krize století," řekla Gaia Febvre z Climate Action Network, aliance aktivistických skupin.
"Tím že podlehne tlaku, oslabuje kolektivní jednání a vzdává se své potenciální vedoucí role," řekla agentuře AFP.
Jednání G7 se konala jen několik dní před tím, než se v Kolumbii setká více než 50 zemí na vůbec první globální konferenci věnované postupnému vyřazování fosilních paliv, hlavního hybatele změny klimatu.
Ochrana oceánů, financování biodiverzity a přeměna suchých oblastí na poušť byly na programu G7, mimo jiné.
Francie vede iniciativu na zvýšení veřejného a soukromého financování ochrany biodiverzity a doufá, že získá podporu dalších zemí G7.
Ve čtvrtek Barbut uvedla, že doufá, že získá přibližně 600 milionů eur (701 milionů dolarů) pro více než 100 národních parků ve 22 afrických zemích.
Z toho by podle ní přibližně 400 milionů dolarů pocházelo z filantropických zdrojů, nejvýrazněji od amerického miliardáře a dědice Walmartu Roba Waltona.
Před oznámením Jean Burkard, ředitel advokace ve WWF France, uvedl, že jakékoli financování "musí být dodatečné a nesmí kompenzovat" škrty v rozpočtech státu na přírodu jinde.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse