Slovinsko bude místo soutěže Eurovision Song Contest vysílat filmy o Palestině
24. 4. 2026
Irsko a Španělsko rovněž letos nevysílají Eurovizi po rozhodnutí bojkotovat tuto živou televizní akci kvůli účasti Izraele
Národní vysílací společnosti v Irsku, ve Španělsku a ve Slovinsku letos nevysílají soutěž Eurovize, poté co se rozhodly bojkotovat tuto událost kvůli účasti Izraele.
Poté, co oznámila, že nepošle národního zástupce, slovinská televizní stanice RTV ve čtvrtek potvrdila, že zavede vysílací embargo na největší tuto živou hudební akci na světě a místo toho odvysílá sérii filmů o Palestině.
„Písňovou soutěž Eurovize vysílat nebudeme,“ řekla ředitelka RTV Slovinsko Ksenija Horvatová agentuře Associated Press. „Budeme vysílat filmovou sérii Voices of Palestine, která zahrnuje palestinské dokumenty a hrané filmy. ”
Španělská RTVE minulý týden zopakovala své rozhodnutí nevysílat Eurovizi, což znamená, že tato hudební show nebude ve španělské televizi k vidění poprvé od roku 1961, kdy se země začala soutěže účastnit. Irská veřejnoprávní stanice RTÉ loni v prosinci oznámila, že soutěž nebude ani vysílat, ani se jí účastnit.
Nizozemsko a Island se z akce rovněž stáhly loni v prosinci, soutěž však bude vysílána jejich příslušnými národními vysílacími společnostmi, NPO a RÚV.
Letošní ročník soutěže, který je 70. výročím Eurovize, bude mít 35 soutěžících zemí a je naplánován na 12. až 16. května ve Vídni, hlavním městě Rakouska.
Důvodem k odstoupení bylo rozhodnutí organizátora, Evropské vysílací unie (EBU), povolit Izraeli účast navzdory kritice jeho chování ve válce v Gaze.
Slovinský premiér Robert Golob, který byl letos v březnu znovu zvolen v těsných volbách, je hlasitým kritikem izraelské války. V srpnu 2025 jeho vláda oznámila zákaz dovozu produktů z izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu jako součást své reakce na „politiku izraelské vlády, která podkopává vyhlídky na trvalý mír“.
Soutěž Eurovize, která se koná pod heslem „Spojeni hudbou“, se snaží upřednostnit popovou hudbu před politikou, ale opakovaně se potýká s tím, jak udržet globální nepokoje mimo pódium. Rusko má účast zakázanou od roku 2022, po jeho plnohodnotné invazi na Ukrajinu.
Válka v Gaze vyvolala vlnu neklidu v rámci písňové soutěže, přičemž organizátoři reagovali na protesty před místy konání zpřísněním pravidel ohledně mávání politickými vlajkami.
Letošní ročník zavede nová pravidla, která mají zabránit vládám a třetím stranám v propagaci písní s cílem ovlivnit voliče.
Některé země vyjádřily obavy ohledně nevhodných propagačních metod poté, co Izrael v květnu zvítězil v hlasování veřejnosti, ale po započítání hlasů poroty skončil celkově na druhém místě.
