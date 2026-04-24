Íránská armáda je schopnější, než Trumpova administrativa veřejně přiznává
24. 4. 2026
Přibližně polovina íránských zásob balistických raket a jejich odpalovacích systémů byla na začátku příměří začátkem dubna stále neporušena, řekli tři představitelé CBS News.
Podle představitelů je stále v provozu přibližně 60 % námořního sboru Islámských revolučních gard, včetně rychlých útočných člunů. Ve středu íránské dělové čluny zaútočily na několik obchodních lodí v Hormuzském průlivu, krátce poté, co prezident Trump jednostranně oznámil prodloužení příměří, aby umožnil více času pro mírová jednání.
Íránská letecká síla byla výrazně oslabena, ale ne zcela vymazána, uvedli představitelé, kteří si přáli zůstat v anonymitě, protože nebyli oprávněni veřejně o těchto záležitostech diskutovat.
Podle představitelů jsou po intenzivním tažení USA a Izraele, které zasáhlo tisíce cílů, včetně skladovacích a výrobních zařízení, stále v provozu asi dvě třetiny íránského letectva.
Prezident a ministr války Pete Hegseth dříve popisovali americký útok nazvaný Operace Epická zuřivost jako v podstatě zničení íránské vojenské kapacity.
"Zničili jsme jejich námořnictvo, zničili jsme jejich letectvo, zlikvidovali jsme jejich vůdce," řekl Trump v úterý.
Ministr války šel ve svých veřejných prohlášeních ještě dál a řekl: "Operace Epická zuřivost byla historickým a drtivým vítězstvím na bojišti, vojenským vítězstvím s velkým V," řekl Hegseth na tiskové konferenci Pentagonu 8. dubna, krátce poté, co Trump vyhlásil příměří s Íránem. Dodal: "Podle jakýchkoli měřítek Epická zuřivost zdecimovala íránskou armádu a učinila ji bojově neúčinnou na mnoho let dopředu."
Hodnocení bojových škod ukazují, že společná operace zničila velkou část konvenčního íránského námořnictva, uvedl americký úředník, který si přál zůstat v anonymitě, aby mohl sdílet důvěrné informace s CBS News.
Námořní složka IRGC, postavená pro asymetrickou válku a vybavená mnoha menšími plavidly, však podle představitelů zůstává částečně neporušená, a právě toto námořnictvo brzdí ropnou přepravu v Hormuzském průlivu.
Šéf Agentury obranné zpravodajské služby předložil před slyšením Výboru pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů písemné prohlášení, v němž uvedl, že Írán může stále způsobit škody.
"Írán si ponechává tisíce raket a jednosměrných útočných bezpilotních letounů, které mohou ohrozit americké a partnerské síly v celém regionu, navzdory oslabení jeho schopností způsobeným jak vyčerpáním, tak výdaji," napsal generálporučík námořní pěchoty James Adams.
Na dotaz k tomuto článku mluvčí Pentagonu Sean Parnell uvedl, že válka byla úspěšná, přičemž bylo zasaženo více než 13 000 íránských cílů.
"Za méně než 40 dní zasadila americká armáda íránskému režimu drtivou sérii ran," řekl.
Parnell uvedl, že 92 % největších plavidel íránského námořnictva bylo zničeno, a asi 44 minolovek.
Bylo to "největší vyřazení námořnictva za tři týdny od 2. světové války," řekl Parnell. "Ministr Hegseth nemůže být pyšnější na odhodlání našich válečníků a posedlost hlavních médií zlehčováním jejich úsilí je výmluvná."
