Channel 4 News: Netanjahu se rozhodl vytěžit maximum z toho, že ho prezident Spojených států veřejně označil za zasraného blázna
3. 6. 2026
Írán a Amerika si vyměňují raketové a dronové údery. Íránský útok zasáhl letiště v Kuvajtu, zabil jednoho člověka a desítky dalších zranil. Jde dohoda, o které Trump neustále tvrdí, že je na dohled, do háje?
Teherán je město, které se dnes večer úřady, Amerika a Izrael pokusily svrhnout, a trvají na tom, že to jsou jejich protivníci, kdo se vzdá, zatímco mírová jednání uvízla na dohodě, kterou zřejmě nelze ani přijmout, ani odmítnout.
Dobrý večer z poměrně bouřlivého íránského hlavního města.
Dnes večer vysíláme živě z Íránu, kde nás všude kolem obklopují důkazy a známky války. Zatímco jednání jsou v patové situaci a oficiálně stále platí příměří, realitou posledních 24 hodin byly rakety, drony a krveprolití.
Útoky na lodní dopravu a státy Perského zálivu, tentokrát Kuvajt a Bahrajn, jsou vtahovány do války. Hormuzský průliv je dnes večer ještě méně průchodný než minulý týden. A pokud to bude pokračovat, přicházejí nová varování OECD před globálním ekonomickým zpomalením a dokonce recesí.
Postoj Íránu se vůči izraelským útokům a hrozbám v Libanonu přitvrdil. Izraelský premiér Netanjahu však trvá na tom, že bojuje proti globální nenávisti a lžím, a tvrdil, že on a Trump se i přes to, co nazval taktickými neshodami, celkově stále shodují. Trump to dnes vyjádřil poněkud jinak a zdálo se, že přiznal, že na Netanjahua bez obalu křičel a nadával mu.
Reportérka: Byl jste na něj naštvaný. Řekl jste: „Jsi zasraný blázen? Co to do prdele děláš? Pomohl jsem ti vyhnout se vězení.“ Je to pravda? Mluvil jste s ním během těch dvou týdnů?
Trump: Mluvil. Vždycky říkám, že jsem naštvaný. Byl jsem trochu rozrušený.
Moderátor: Obě strany tvrdí, že příměří mezi USA a Íránem stále platí, ale tato linie se zdá být stále méně zakotvená v realitě. Írán dnes provedl útoky dronů na Kuvajt, při nichž zahynul jeden člověk a desítky dalších byly zraněny. Teherán uvedl, že jeho útoky byly odvetou za americké útoky na íránský ropný tanker a ostrov Kesham v Hormuzském průlivu. Centrální velitelství USA tvrdilo, že reagovalo na útoky Íránu. Na diplomatické frontě se zdá, že pokrok směrem k dohodě je mizivý. Jak informuje Harry Fawcett.
Reportér: Íránská armáda dnes ráno vyslala signál, že stále má kapacitu i vůli vypustit rozsáhlé salvy raket a dronů na cíle po celém Perském zálivu. Mezi nimi i Kuvajt, na který podle vlády zaútočilo 13 raket a 17 dronů. Zasaženy byly diplomatické mise a mezinárodní letiště, konkrétně střecha terminálu 1, která vydržela asi stejně dobře jako toto příměří.
Kuvajtský mluvčí: Tato ohavná íránská agrese byla namířena proti civilním a životně důležitým zařízením, včetně mezinárodního letiště v Kuvajtu, a měla za následek smrt indického obyvatele, několik zraněných a značné materiální škody.
Reportér: Írán uvedl, že reagoval na údery USA, včetně útoku na jeden z jeho tankerů. USA uvedly, že provedly obranné údery po neúspěšných íránských raketových útocích na své vojenské základny. A tak navzdory všem nedávným řečem o blížící se dohodě a konečném rozhodnutí prezidenta Trumpa je Hormuzská úžina dnes stále v patové situaci. V jednom sympatizujícím podcastu prezident naznačil, že zmatek a rozporuplnost byly zcela záměrné, že jde o umění dohody.
Trump: Ne, já jsem prostě takový. To se mění. Mohl bych odtud odejít. Mohl bych vám dát odpověď. A pak za 20 minut vejít do Oválné pracovny a zeptat se: „Jak to jde?“ A uvědomit si, že moje odpověď už není správná, jasné?
Reportérka: Měl jste telefonát s Bibi Netanjahuem, izraelským premiérem, při kterém jste na něj byl naštvaný? Řekl jste: „Jste zasraný blázen? Co to do prdele děláte?“ Je to pravda? Mluvil jste s ním během těch dvou týdnů?
Trump: Mluvil. Vždycky říkám „naštvaný“. Trochu mě rozčilovalo, jak neustále bojuje s Libanonem. Víte, v určitém okamžiku jsem řekl: „Bibi, s tímhle musíme přestat. Musíme to zastavit.“ Myslím, že to chápe.
Reportér: Adresát této rady se rozhodl vytěžit maximum z toho, že ho prezident Spojených států veřejně označil za zasraného blázna.
Netanjahu: Někdy máme, jako v těch nejlepších rodinách, takové taktické neshody. Vždy najdeme způsob, jak je vyřešit. A děláme to jako skvělí přátelé. Ráno se můžeme neshodnout a odpoledne už máme společný postup.
Reportér: Trumpova frustrace z toho, že boje v Libanonu brzdí pokrok v jednáních s Íránem. V pondělí řekl, že se Izrael i Hizballáh zavázaly k zastavení bojů, ale k žádnému uklidnění situace nedošlo. Izrael dnes útočí na vozidlo poblíž Bejrútu a na četné cíle v jižním Libanonu, kde se dnes konaly další pohřby. Cena se zde neměří zpožděním dohody, ale osobním zármutkem.
Libanonec: "Vesnice je hluboce zarmoucená útokem na syna města. Lékaře a jeho dvě děti, které byly studenty univerzity, když se vraceli ze zkoušek."
Reportér: V severním Izraeli byla dnes zrušena některá omezení, školy se znovu otevřely, i když Hizballáh vystřelil rakety a dron na izraelské území. Dnes večer zveřejnila kuvajtská státní tisková agentura nové snímky následků na letišti, montáž zničení, která je v rozporu s představou o brzkém konci tohoto konfliktu. Íránský ministr zahraničí prohlásil, že jakékoli další nepřátelské jednání bude mít za následek rozhodnou reakci. Dosud se toho moc nerozhodlo, ať už po 6 týdnech války, nebo po 8 týdnech nejistého příměří.
Moderátor z Teheránu: Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum se ke mně nyní připojuje z Bejrútu. Lindsay, zdá se, že se situace v Libanonu vyostřuje. Co se děje?
Reportérka: Opravdu ano. Pokud vím, Hizballáh v tuto chvíli odpaluje rakety na Izrael a byl to den s velmi intenzivními útoky, dlouhý seznam míst na jihu této země, která Izrael zasáhl. Myslím si, že Netanjahu to dělá, protože ví, že Írán trvá na tom, aby byl Libanon součástí jakékoli dohody. Netanjahu se snaží zasáhnout Hizballáh co nejtvrději, než mu Trump dá jasně najevo, možná ještě jasněji než předtím, že musí přestat. A Íránci, myslím, tlačí na Hizballáh, protože chtějí vrazit klín mezi Netanjahua a Trumpa, a možná se jim to daří.
Moderátor: Jak to všechno ovlivňuje spojenectví v této části světa?
Reportérka: Myslím, že se všechno mění. Země Perského zálivu nyní vidí cenu, kterou platí za své spojenectví s USA. Kuvajt to dnes ráno viděl zcela jasně. A to způsobuje, že tyto země jsou méně prosperující a méně stabilní. A tak si myslím, že i když veřejně deklarují podporu Američanům, možná cítí, že by se chtěly trochu stáhnout, protože to, co možná uvidíme, není úplně mír a není to ani válka, a to po velmi dlouhou dobu. Nemyslím si, že by někdo očekával, že jakákoli dohoda uzavřená nyní bude trvalou dohodou, která zajistí mír do budoucna. Tento region se změnil. A další věc, která není vyřešena, je zásadní rivalita na Blízkém východě mezi Íránskou islámskou republikou a Izraelem. Ta je naprosto nevyřešená a bude se i nadále projevovat tady v Libanonu. A cenou za to jsou životy, 3 500 životů od března a více než 10 000 zraněných. To, jak vidíme, je dědictví války, kterou si prezident Trump zvolil proti Íránu.
Moderátor: To byla Lindsay Hilsum v Libanonu. V posledních několika minutách íránská vláda popřela, že by byla zodpovědná za výbuchy na letišti v Kuvajtu. Nyní se ke mně připojuje Foad Izadi, profesor politologie na Teheránské univerzitě. Děkuji, že jste přišel. Pokud zdejší vláda popírá tento útok, kdo jiný by to mohl udělat?
Foad Izadi: Armáda uvedla, že se jedná o rakety Patriot, americké rakety Patriot, které se snaží sestřelit íránské rakety, a někdy se stane, že selžou. Stalo se to už dříve. Vláda zde tvrdí, že jde o selhání raket, které zasáhly místa, za která Írán nenese odpovědnost.
Moderátor: Víte, obě strany se nyní nacházejí v situaci, kdy popírají klíčové skutečnosti. Víte, Američané se stále nepřiznali k zásahu dívčí školy v Minabu, i když existuje záznam té rakety. A teď máme ten výbuch v Kuvajtu. Chci říct, není to na škodu všem, když se lidé nepřiznají k realitě války?
Foad Izadi: Mělo by být. Máme, jak jste řekl, video amerických raket Tomahawk zasahujících školu. Byl to dvojitý zásah, takže to nebylo jen jednou. Myslím, že kuvajtská vláda má k dispozici spoustu záznamů z kamer, zejména v okolí letiště. Možná by mohla poskytnout záběr rakety, která zasáhla letiště, a odborníci by mohli určit, zda se jedná o rakety Patriot, íránské rakety Shahed nebo o cokoli jiného.
Moderátor: Jak celkově hodnotíte současný stav diplomatického procesu? Američané stále říkají, že by k dohodě mohlo dojít zítra, příští týden, kdykoli v příštích několika dnech. Vnímáte to tady stejně?
Foad Izadi: Írán chtěl válce zabránit. Pokud si poslechnete rozhovor ománského ministra zahraničí pro americkou televizi CBS News před válkou, podle něj byl Írán ve skutečnosti velmi blízko k dosažení dohody. A byli to Trump a Netanjahu, kteří krátce po tomto rozhovoru válku zahájili. Írán chce, aby tato válka skončila. USA utrácejí na armádu stokrát více než Írán. Jde o dva jaderné režimy, které útočí na nejaderný stát. Bylo by tedy pošetilé, kdyby íránští vůdci chtěli ve válce pokračovat. Musíme však počkat, zda Trump dokáže Netanjahua zkrotit, zda má skutečně zájem o dosažení míru, nebo zda upřednostňuje zájmy Izraele. Musíme počkat a uvidíme.
Moderátor: Ale nejde jen o to, že? Protože v jednáních existuje základní problém. Írán totiž říká, že chce uvolnění zmrazených aktiv a zrušení sankcí, pokud má otevřít Hormuzský průliv. A Američané říkají, že to musí být spojeno s jadernou otázkou. Jsme v slepé uličce a někdo bude muset ustoupit.
Foad Izadi: Ano, Írán udělal hodně. Írán uzavřel tu jadernou dohodu v roce 2015. Byl to Trump, kdo z dohody vystoupil. Měla by tedy existovat nějaká opatření na budování důvěry. Ale podle íránských vůdců by opatření na budování důvěry měli přijímat ti, kdo jsou zodpovědní za zabití více než 3 500 civilistů v Íránu. Írán nezabil žádné americké civilisty. Írán se v podstatě brání. Blokáda peněz íránského lidu je v rozporu s mezinárodním právem. Blokáda přístavů je válečným činem. To se během příměří nedělá.
Moderátor: Ale neovládá snad Írán také to, co dělá Hizballáh? V Libanonu. A to pokračuje a oni stále střílejí, protože jim tady říkají, co mají dělat.
Foad Izadi: Jsou ve stejné pozici jako Írán. Mají být v příměří a za poslední měsíc během příměří ztratili více než 400 civilistů. Takže když je vaše země napadena, reagujete odpovídajícím způsobem, ať už vám to Írán nařizuje, nebo ne. Izraelské útoky na Libanon začaly mnoho let před vítězstvím islámské revoluce v roce 1979. Tento typ útoků, izraelské útoky na Libanon, tedy není nic nového. Co je nové za posledních 47 let, je to, že Libanonci přišli na způsob, jak získat pomoc od Íránu, když brání svou zemi.
Moderátor: Z Kuvajtu se k nám nyní připojuje Dr. Bader Al Saif, který býval zástupcem šéfa kanceláře kuvajtského premiéra a nyní je docentem historie na Kuvajtské univerzitě. Děkujeme, že jste se k nám dnes večer připojil. Co si myslíte o íránském tvrzení, že není zodpovědný za útok na letišti?
Bader Al Saif: To není překvapivé, Krishnane. Je to součást íránské strategie. Na věrohodné popírání jsme si zvykli v posledních 47 letech, s přestávkami, v závislosti na příležitosti, kontextu a události. V posledních několika týdnech jsme byli svědky útoků, ať už během příměří, nebo před ním, aktivních bojů mezi Íránci a USA. A to je nešťastné, protože státy Perského zálivu a Kuvajt jsou nyní součástí této války. Již dříve jsme prohlásili, že se jedná o nelegální a zbytečnou válku Ameriky a Izraele proti Íránu. A útoky na Írán a státy Perského zálivu jsou rovněž nelegální a zbytečné. Pokusy o rozšíření rozsahu konfliktu tedy nikomu neprospějí. Musíme dát přednost rozumu. Musíme spolupracovat na nalezení definitivního řešení celé této situace a musíme se zaměřit na základní příčiny. A to se netýká pouze jaderného programu a obohaceného uranu. Měli bychom se zabývat i všemi ostatními otázkami, včetně chování Íránu v regionu, stejně jako chování Izraele v regionu. Obojí je třeba řešit společně.
Moderátor: Ale jaký je postoj Kuvajtu vůči Íránu? Není totiž rozumné usoudit, že pokud máte na svém území americkou základnu nebo americké vojáky, stojíte na straně Ameriky?
Bader Al Saif: Podívejte, Kuvajt, stejně jako všechny země v regionu, je suverénním státem. Samy si volí a rozhodují o tom, jak budou řídit své záležitosti. A nikdo nezasahoval do rozhodnutí Íránu, pokud jde o spolupráci s jinými zeměmi, ať už s Ruskem, Čínou nebo dokonce s dalšími sousedy. A totéž platí i pro nás. Musíme Íránu ukázat, že ani naše základny, ani náš vzdušný prostor nejsou využívány proti nim. Tyto základny sem nepřišly, aby napadly Írán. Vznikly v důsledku okupace mé země, Kuvajtu. V té době existovala bezprostřední hrozba ze strany Saddámova režimu v Iráku. A tento vztah se vyvinul v obranné partnerství spolu s mnoha dalšími zeměmi, Krishnane. Nejde jen o USA. To je třeba ujasnit. A my musíme být považováni za normální státy, které mohou jednat a řídit své vlastní záležitosti. Je nešťastné, že nás mnozí v Íránu takto nevnímají.
Moderátor: Myslíte si, že státy Perského zálivu musí přehodnotit své postavení ve světě?
Bader Al Saif: Jsme v neustálém režimu přehodnocování. Řeknu vám, že se pouštíme do národního transformačního plánu. Region se mění právě v tuto chvíli. Státy Perského zálivu se vidí v epicentru regionu. V regionu nacházíme určité rušivé prvky, které musíme řešit, ať už jde o Izrael nebo Írán. A chceme region, ve kterém se o něj všichni zodpovědně podělí. Na prosperitu pohlížíme jako na konečný cíl a proces, na kterém se mohou podílet všechny zúčastněné strany. Nejsme tu proto, abychom prosperitu rozdělovali a segmentovali. Myslíme si, že se o ni mohou podělit všichni. A tato vize by měla být pro obyvatele regionu, protože oni jsou ti, na kterých záleží. Máme jednu z nejmladších populací v regionu a oni si nezaslouží tu smrt a chaos, kterým čelíme na Blízkém východě už desítky let.
Moderátor: Dr. Badere Al Saife, opravdu vám moc děkuji. Válka je nyní u konce, prohlásil americký ministr zahraničí Marco Rubio, když včera vystoupil před senátory. Ale vzhledem k tomu, že USA stále čekají na odpověď z Teheránu na nejnovější úpravy mírových návrhů prezidenta Trumpa a neshody mezi Bílým domem a Izraelem jsou tak veřejně ventilovány, jaká je šance, že se tvrzení Marka Rubia splní? Naše americká redaktorka Anushka Astana se k nám připojuje z Washingtonu, DC. Anushko.
Reportérka: V této práci trávím spoustu času posloucháním výpovědí na Kapitolu za mnou. Poslední dva dny, Krishi, byly fascinující. Marco Rubio strávil hodiny odpovídáním na otázky včera v Senátu a dnes ve Sněmovně. A ty vyhrocené výměny názorů s demokraty vám opravdu hodně napoví o tom, jak se tato válka odehrává tady v Americe. K tomu, co včera řekl, že válka skončila, se dnes vyjádřila kongresmanka Sarah Jacobsová. Zastupuje San Diego, kde je největší koncentrace vojenského personálu v USA. Řekla: „Řekněte to mým voličům, včetně 2 500 mariňáků, kteří jsou stále u pobřeží Íránu.“ A dodala: „Pokud je po všem, kdo vyhrál?“ Marco Rubio na to odpověděl, že část operace Epic Fury, kdy Amerika den co den útočila na Írán, je tou částí, která skončila. Američané to považují za vítězství, protože oslabili vojenskou schopnost Íránu. Demokraté na to ale v podstatě reagovali slovy: „Dejte nám pokoj. Nedohodli jste se. Prezident naznačil, že blokáda by mohla trvat až do září. Přes noc jsme viděli další údery. Tohle ještě neskončilo. A byli jste varováni před možnými důsledky?“ Rubio na to odpověděl, že byli varováni před všemi možnými důsledky, ale mysleli si, že Írán vybavený jadernými zbraněmi by byl horší.
Moderátor:No, demokraté na Rubia tlačili. Jak reagoval?
Reagoval místy dost rozzlobeně a oni používali dost dramatické způsoby, jak ho provokovat. V jednu chvíli se ho ptali na to, že Trump usnul, když mluvil. Marco Rubio řekl, že Trump nikdy neusíná. "Volá mi ve 2 ráno." Tak mu ukázali video, na kterém Trump usíná, zatímco Rubio diskutuje o samotné válce. V jednu chvíli Rubio kontroval a řekl: „Je tohle výbor pro zahraniční věci, nebo cirkus?“ Ale ve skutečnosti všechny otázky skutečně nastolily problémy, které americký lid opravdu trápí.
Moderátor: No, pojďme se na chvíli nadechnout a připomenout si, jak jsme se sem dostali. Válka začala 28. února, kdy USA a Izrael zaútočily na Teherán a cíle po celém Íránu, přičemž zabili nejvyššího vůdce Alího Chameneího a více než 175 dětí a učitelů ve škole v Minabu. Írán okamžitě kontroval, vystřelil drony a rakety na Izrael a cíle v Perském zálivu, Iráku a Jordánsku a zastavil lodě v průjezdu Hormuzským průlivem, čímž vyhnal ceny ropy nahoru. O dva dny později začal Hizballáh v solidaritě s Íránem střílet rakety a drony na Izrael. Izrael rychle zareagoval, bombardoval Bejrút a vtáhl Libanon do války. O něco více než pět týdnů později prezident Trump oznámil příměří, které se v zásadě dodržuje, ale Izrael pokračuje v útocích na Libanon a Hormuzský průliv je stále z velké části uzavřen, přičemž USA zahájily vlastní blokádu íránských přístavů.
Jedním z mužů, který mnoho z těchto událostí předpověděl, je Nate Swanson. Působil jako poradce Bílého domu za vlády Bidena v otázkách Íránu a poté byl zástupcem ministerstva zahraničí v týmu Trumpovy administrativy pro jednání s Íránem. Těsně před začátkem války napsal článek, v němž varoval před globálním ekonomickým šokem a bažinou, ze které by se Amerika jen těžko dostávala. Nyní je ředitelem projektu Íránské strategie v Atlantické radě a připojuje se k nám z Virginie. Předpokládám, že vzhledem k tomu, jak se věci vyvinuly, nemůže být moc uspokojující mít pravdu.
Nate Swanson: To je přesně tak. Je to nesmírně neuspokojivé. Samé špatné zprávy.
Moderátor: Viděli jsme tedy, jak Rubio říkal, že každý věděl, jak Írán zareaguje na útok, pokud jde o Hormuzský průliv. Věříte tomu a myslíte si, že to je zřejmé z toho, jak americká administrativa podnikla své kroky?
Nate Swanson: Ano, myslím si to. Myslím, že z některých úniků informací a rozhovorů, které se objevily od té doby, bylo zcela zřejmé, že byrokracie v americké vládě dělala svou práci. Popisovala, jaké jsou hrozby a jaké jsou možnosti. A tyto informace se nakonec dostaly k našim ministrům, včetně ministra Rubia. Myslím si však, že od té doby jsme viděli, že když prezident rozhodoval o vstupu do války, tyto obavy mu neoznamovali. Takže nakonec je vina za tuto válku na prezidentu Trumpovi a pouze na něm, ale také na jeho nejbližších poradcích, kteří k němu nebyli upřímní.
Moderátor: Jaké je tedy východisko?
Nate Swanson: To je skvělá otázka. Myslím, že východisko je pravděpodobně dvojí. Zaprvé je to uznání, že návrat k válce nezmění status quo ve prospěch nikoho, ani Íránu, ani Spojených států. Musí tedy existovat toto uznání, které už tak trochu existuje, že je v zájmu obou stran ukončit to diplomatickou cestou. Ukázalo se, že je to mnohem složitější, než kdokoli očekával, a myslím, že částečně je to proto, že podstata je v tuto chvíli méně důležitá než vnímání, že? Myslím, že v USA i v Íránu panuje vnímání, že musí vyjednávání vyhrát. Válka byla tak trochu nerozhodná, takže potřebují být vnímáni jako vítězové jednání. A právě v tom spočívá patová situace. Není to v podstatě. Všichni se shodují, že průliv musí být znovu otevřen pro provoz. Všichni se shodují, že Írán dostane nějakou finanční kompenzaci, zmírnění sankcí. A pak snad dojde alespoň k nějakým rozhovorům o íránském jaderném programu. Myslím tím, že na všech těchto detailech se shodli. Problémem se zdá být to, kdo bude vnímán jako vítěz. A to je nová dynamika v jednáních mezi USA a Íránem, kde v minulosti USA vždy přenechaly Íránu rétorické vítězství a vzaly si podstatu, a nyní ani jedna strana nechce nikomu přenechat rétoriku. Takže si myslím, že to prostě musíme odložit stranou a soustředit se v podstatě na podstatu.
Moderátor: No, když se dostaneme k podstatě, není pravda, že Spojené státy mohly pravděpodobně uzavřít lepší jadernou dohodu v lednu, než začala tato válka, než jakou jsou schopny uzavřít nyní?
Nate Swanson: Ano, vlastně bych se vrátil zpět a řekl, že když jsem ještě působil ve vládě, myslím, že naše nejlepší příležitost k dohodě byla před dvanáctidenní válkou. Bylo to opravdu v období před červnem 2025. Myslím, že v té době bylo vidět, že Írán má o dohodu velký zájem, je ochoten zvážit nové možnosti a opravdu se obává vyhlídky na válku. Myslím si tedy, že po červnu 2025 jejich postoj trochu přitvrdil. A tak to, co jsem viděl z jednání před válkou, bylo méně než před dvanáctidenní válkou. Ale ano, i tak byste v lednu tohoto roku dosáhli lepší dohody, než jakou budete mít nyní. A tak Times dohodu jen zhoršil a dostal USA do horší pozice. Ale ve skutečnosti by pro nás bylo lepší uzavřít dohodu ještě předtím, než vůbec vypukla válka.
Moderátor: Pokud odtud slyšíte nějaké rány, jsou to jen ohňostroje, protože zítra je náboženský svátek a lidé se dnes večer připravují na další velkou oslavu. Chci říct, na závěr, co si myslíte, že to všechno vypovídá o postavení Ameriky ve světě a zda bylo podstatně poškozeno?
Nate Swanson: To je skvělá otázka a něco, o čem by podle mě měl přemýšlet každý americký politik a analytik, protože není pochyb o tom, že to byla rána pro USA a pro postavení USA. Myslím, že naděje spočívá v tom, že se z toho dokážeme vzpamatovat, že? USA v minulosti udělaly spoustu dalších chyb a selhaly, a většinou jsme se z toho dokázali poučit a vrátit se silnější. Doufejme, že se to stane znovu, ale tohle má šanci skutečně ovlivnit naše postavení, a co je nejdůležitější, u našich partnerů, že, našich evropských partnerů, našich klíčových partnerů. Žádný z nich s námi teď není spokojený a je to velmi oprávněné. Doufejme tedy, že si z toho vezmeme ponaučení a zdvojnásobíme naše priority v partnerství s našimi nejbližšími spojenci a budeme pokračovat dál. Ale velmi mě znepokojují dlouhodobé důsledky této situace pro USA.
Moderátor: Nate Swansone, moc vám děkuji, že jste se k nám připojil. Zítra vysvětlíme, proč dnes večer odpalovali ohňostroje, ale prozatím je to z Teheránu vše.
Diskuse