Další a další triumfy prezidenta Trumpa uvádějí to transu celý svět
4. 6. 2026 / Boris Cvek
Vzpomínáte na Hormuz? Vzpomínáte na jednání Zelenskyj-Putin? To je ten mír na Ukrajině přece. Trump to zařídil. A v tom Hormuzu, to je takový průliv, ve kterém uvízlo tisíc šest set lodí a dvacet tisíc námořníků. Už je dávno otevřen a Írán stoprocentně ozbrojen. Co tam ti námořníci vlastně dělají?
No oni by jeli samozřejmě už dávno domů, jenže jakmile už se uklidní, aby mohli plout, tak je popadne další nadšení nad dalším triumfem prezidenta Trumpa. Upadnou do transu a je po naději na vyplutí.
Bože můj, jak by mohl někdo opustit ten krásný průliv, když Trump sbírá jeden vavřín za druhým. Pořád dokola a stupňuje se to. Pokynul a byl mír. Riviéra v Gaze. Rada míru. Vzpomínáte na Radu míru. Prý už zbankrotovala. Samým štěstím nad triumfy svého feudálního vládce. Kdo by nevychutnával plnými doušky ten zlatý věk, který nastal?
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