Izraelské vraždění civilistů však pokračuje

4. 6. 2026

čas čtení 4 minuty
Palestinci v pásmu Gazy prožívají další noc plnou genocidy a etnických čistek. Podle nejnovějších údajů bylo zabito šest civilistů a mnoho dalších bylo zraněno v důsledku nejméně tří izraelských leteckých útoků na obytné domy ve městě Gaza uprostřed noci, zatímco lidé spali. Od vyhlášení takzvaného příměří v Káhiře byly zdokumentovány tisíce izraelských porušení, přičemž izraelské útoky v obléhaném pásmu pokračují každý den.



 Již třetí den po sobě zapálili izraelští osadníci palestinská pole ve vesnici Al-Sawiya na Západním břehu.

Švýcarský soud uznává legitimní právo na pokojný odpor proti probíhající genocidě v Palestině.

Znovu platí: spravedlnost pro Palestinu začíná u nás doma. Stačí jen, aby se lidé o tuto věc zajímali a uplatňovali mezinárodní právo. A aby vytrvali.

Při izraelském útoku v jižním Libanonu zahynulo šest členů jedné rodiny, včetně dvouletého chlapce. V naší reportáži vystupuje dr. Mina, který se zaměřuje na útoky na zdravotníky a záchranáře v Libanonu. Počet civilních obětí je vysoký. Upozornění: video obsahuje šokující záběry

Při izraelských útocích na obytné budovy zahynulo devět Palestinců; útoky zapálily domy a zanechaly za sebou rozsáhlé škody. Záběry z místa události zachycovaly záchranné práce uprostřed plamenů a sanitky převážející zraněné.


Byla to jedna z nejoblíbenějších restaurací v Libanonu. Pak ji izraelská armáda vybombardovala.


Toto libanonské město patří k nejstarším na světě.

Izrael však na Tyros neúprosně útočí a pokračuje ve své vlně ničení na jihu země, a to i přes „příměří“. 


Izrael zadržel dvě hráčky palestinské ženské reprezentace, Natalie Abu Dayyeh a Rand Al Halawini. Palestinský fotbalový svaz to označil za součást systematického pronásledování svých sportovců.

Vyjdou nyní s nějakým komentářem ta samá média, která se dříve zajímala o íránské fotbalistky?

Zavírání klinik a vyčerpávání zásob léků v důsledku finančního dusení Palestinské samosprávy ze strany Izraele a zpřísňování omezení vůči Palestincům







0
Vytisknout
72

Diskuse

Obsah vydání | 4. 6. 2026