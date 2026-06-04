Izraelské vraždění civilistů však pokračuje
4. 6. 2026
Palestinians in the Gaza Strip live yet another night of genocide and ethnic cleansing.— Quds News Network (@QudsNen) June 4, 2026
According to the latest toll, six civilians were killed and multiple others injured following at least three Israeli airstrikes on residential apartments in Gaza City in the middle of the… pic.twitter.com/2sdUpzEUqb
Již třetí den po sobě zapálili izraelští osadníci palestinská pole ve vesnici Al-Sawiya na Západním břehu.
For the third consecutive day, Israeli settlers set fire to Palestinian fields in the village of Al-Sawiya, West Bank. pic.twitter.com/MoE58LOsXZ— Ihab Hassan (@IhabHassane) June 3, 2026
Švýcarský soud uznává legitimní právo na pokojný odpor proti probíhající genocidě v Palestině.
Znovu platí: spravedlnost pro Palestinu začíná u nás doma. Stačí jen, aby se lidé o tuto věc zajímali a uplatňovali mezinárodní právo. A aby vytrvali.
BREAKING - A Swiss Tribunal recognises the legitimate right to peacefully oppose the ongoing genocide in Palestine.— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) June 4, 2026
One again: justice for Palestine starts at home. It only takes people caring and applying Intl Law. And persevering. https://t.co/umAgeS2aMX
Při izraelském útoku v jižním Libanonu zahynulo šest členů jedné rodiny, včetně dvouletého chlapce. V naší reportáži vystupuje dr. Mina, který se zaměřuje na útoky na zdravotníky a záchranáře v Libanonu. Počet civilních obětí je vysoký. Upozornění: video obsahuje šokující záběry
An Israeli strike in southern Lebanon killed six of one family including a two-year-old boy. Dr Mina is in our report focussing on the targeting of health workers and first responders in Lebanon. There are a high number of civilian casualties. Caution: shocking video - watch it… https://t.co/eS9njeDVcJ— Alex Crawford (@AlexCrawfordSky) June 3, 2026
Při izraelských útocích na obytné budovy zahynulo devět Palestinců; útoky zapálily domy a zanechaly za sebou rozsáhlé škody. Záběry z místa události zachycovaly záchranné práce uprostřed plamenů a sanitky převážející zraněné.
Israeli strikes on residential buildings have killed nine Palestinians, setting homes ablaze and leaving widespread destruction. Footage from the scenes showed rescue efforts amid the flames and ambulances transporting casualties. pic.twitter.com/e6JL7DUbLD— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) June 4, 2026
Byla to jedna z nejoblíbenějších restaurací v Libanonu. Pak ji izraelská armáda vybombardovala.
It was one of Lebanon's most popular restaurants. Then the IDF bombed it https://t.co/FN1zwTWFDB— Haaretz.com (@haaretzcom) June 3, 2026
Toto libanonské město patří k nejstarším na světě.
Izrael však na Tyros neúprosně útočí a pokračuje ve své vlně ničení na jihu země, a to i přes „příměří“.
This city in Lebanon is one of the oldest in the world.— AJ+ (@ajplus) June 4, 2026
But Israel is pounding Tyre as it continues its wave of destruction across the south, despite the “ceasefire.” pic.twitter.com/Hgi16YFuNg
Izrael zadržel dvě hráčky palestinské ženské reprezentace, Natalie Abu Dayyeh a Rand Al Halawini. Palestinský fotbalový svaz to označil za součást systematického pronásledování svých sportovců.
Vyjdou nyní s nějakým komentářem ta samá média, která se dříve zajímala o íránské fotbalistky?
Israel has arrested two Palestinian women’s national team players, Natalie Abu Dayyeh & Rand Al Halawini. The Palestine FA described it as part of the systematic targeting of their athletes.— Leyla Hamed (@leylahamed) June 3, 2026
Will the same media who were concerned about Iran’s women footballers say anything now? pic.twitter.com/HGOy8kq5Dr
Zavírání klinik a vyčerpávání zásob léků v důsledku finančního dusení Palestinské samosprávy ze strany Izraele a zpřísňování omezení vůči Palestincům
Clinics closing and medications running out due to Israel’s financial suffocation of Palestinian Authority and tightening restrictions on Palestinians https://t.co/EicU0109dx— Martin Konečný (@MartinKonecny) June 3, 2026
Diskuse