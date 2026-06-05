Poradce šéfa Rosněfti vyzval k přípravě na "dvě generace" ve válce
5. 6. 2026
"Musíme přiznat, že v příštích letech, možná pár desetiletí, budeme ve válce. Může to být velmi horká válka – co je teď – může to být pomalu postupující válka, i když se rozšíří do jiných regionů. Budeme mít dvě generace, které lze považovat za prakticky ve válce. A musíme se naučit žít s touto válkou," řekl na zasedání petrohradského ekonomického fóra "Hlavní hrozby pro Rusko ve druhém čtvrtletí 21. století".
Podle Sečinova asistenta je nyní Rusko "na první vlně světové války" a v budoucnu přijde další "vzedmutí", jako v "1. a 2. světové válce". "To, co se stalo v Íránu, dokazuje, že hegemon už není hegemonem, ale střet stále pokračuje. Pravděpodobně v Asii," řekl Bezrukov.
Také připomněl "biologickou válku", kterou Západ údajně vede proti Rusku: "Všechny tyto laboratoře kolem nás nesežraly jen rozpočet. Vyráběly zbraně budoucnosti. Tyhle... Technologie umožňují vytvářet viry, které nás všechny zničí." Bezrukov vyzýval k rozvoji státního systému a ekonomiky tak, aby "plnily nejen úkol rozvoje, ale také úkol obrany".
Bezrukov je sovětský a ruský špion, penzionovaný plukovník SVR, který od 80. let žil v zahraničí pod jménem Donald Heathfield. V roce 2010 byl spolu s manželkou Elenou Vavilovou (také špionkou) a osmi dalšími "nelegálními agenty" zatčen FBI. Později byli spolu se svými dětmi deportováni do Ruska.
Bezrukov je profesorem na Katedře aplikované analýzy mezinárodních problémů v MGIMO, členem Rady pro zahraniční a obrannou politiku a pravidelně má přednášky, v nichž studentům a budoucím představitelům vysvětluje potřebu vlastenectví a nadcházející "přeformátování ekonomického světa".
Zdroj v ruštině: ZDE
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