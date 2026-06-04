Hizballáh odmítá izraelsko-libanonské příměří, zatímco Trump se snaží ukončit válku s Íránem
4. 6. 2026
Skupina označuje příměří za „plán na vyhlazení části libanonského obyvatelstva“, čímž zpochybňuje regionální mírová jednání´
Hizballáh odmítl plán příměří zprostředkovaný USA, na kterém se dohodly libanonská a izraelská vláda, čímž zpochybnil budoucnost příměří v Libanonu a regionálních mírových jednání.
Vůdce skupiny Naim Qassem ve čtvrtečním prohlášení označil plán příměří za „cestovní mapu k vyhlazení části libanonského lidu“.
Požadoval úplné příměří a stažení izraelských vojsk z Libanonu a uvedl, že dokud budou libanonské vesnice bombardovány, severní Izrael nebude v bezpečí.
„Dokud bude trvat okupace, odpor bude pokračovat,“ řekl. „Vyzýváme představitele, aby ukončili tuto frašku a ponížení zvané přímá jednání.“
Izraelská a libanonská vláda se v pondělí večer dohodly na příměří s cílem ukončit nepřátelské akce. Dohoda požadovala úplné zastavení palby ze strany Hizballáhu, který je spojen s Íránem, a evakuaci všech jeho bojovníků na jih od řeky Litani.
Navzdory dohodě mezi oběma vládami není libanonská armáda stranou konfliktu, protože boje probíhaly mezi Hizballáhem a Izraelem. Libanonská vláda vyjednávala s Izraelem bez Hizballáhu v rámci svého úsilí o znovuzískání kontroly nad zemí a odzbrojení této skupiny.
Odmítnutí příměří ze strany Hizballáhu je v přímém rozporu s oznámením libanonské vlády, že vstoupí v platnost za 24 hodin, a vyvolává další otázky ohledně toho, jak může libanonská vláda vyjednávat o příměří s Izraelem bez účasti Hizballáhu u jednacího stolu.
Zpochybňuje také dohodu v Libanonu po příměří z 17. dubna, na jejímž základě Washington omezil Izrael v útočení na Bejrút výměnou za zastavení palby Hizballáhu směrem na severní Izrael.
Odmítnutí příměří ze strany této skupiny se zdá být ozvěnou požadavků z Teheránu, který několik hodin po oznámení příměří prohlásil, že Izrael by se měl stáhnout na své předválečné pozice.
Šéf jednotky Quds, která je součástí Íránských revolučních gard, řekl: „Podpora odporu v Libanonu je povinností nás všech a odstranění Izraele z regionu je pro muslimy dosažitelným cílem.“ Esmail Qaani napsal v příspěvku na domácí sociální síti: „Minimálním požadavkem odporu je stažení uzurpátorského režimu na pozice, které zaujímal před začátkem 40denní války.“
Teherán již dříve uvedl, že jeho vlastní příměří s USA a Izraelem musí zahrnovat zastavení bojů v Libanonu. Není jasné, jak odmítnutí příměří v Libanonu ze strany Hizballáhu ovlivní jednání Teheránu s Washingtonem.
Navzdory dřívějšímu společnému závazku k příměří obě strany ve čtvrtek pokračovaly v boji. Izrael provedl několik leteckých úderů v oblasti Nabatieh v jižním Libanonu a v západní části údolí Bekaa, při nichž zahynuli čtyři lidé, zatímco Hizballáh podle svého prohlášení zaútočil na izraelské vojáky ve vesnici Qantara v jižním Libanonu.
Izraelský ministr obrany Israel Katz uvedl, že jeho země má „svobodu jednání, podporovanou Spojenými státy, k útoku na Bejrút v reakci na útoky na izraelské obce a území“.
Řekl, že izraelské jednotky zůstanou v jižním Libanonu, aby udržovaly „nárazníkovou zónu“, která má podle Izraele chránit jeho obyvatele na severu.
Izrael ovládá více než 600 km² území v jižním Libanonu a zničil desítky pohraničních vesnic, čímž znemožnil stovkám Libanonců návrat do svých domovů.
Libanon a Izrael, které nemají formální diplomatické vztahy, se rovněž dohodly na vytvoření „pilotních zón“, v nichž by libanonské ozbrojené síly „převzaly výlučnou kontrolu nad územím s vyloučením všech nestátních aktérů“. Libanonský prezident Joseph Aoun novinářům sdělil, že navrhl, aby první pilotní zóna byla v oblasti hradu Beaufort, který izraelští vojáci obsadili na začátku týdne.
Libanonská média ve čtvrtek informovala, že izraelské jednotky začaly opouštět vesnice Dibbine a Marjayoun a nahrazují je jejich libanonští kolegové.
Setkání ve Washingtonu byla čtvrtým kolem přímých rozhovorů mezi libanonskými a izraelskými diplomaty od vypuknutí bojů 2. března, kdy Hizballáh zahájil útoky proti Izraeli na podporu Íránu, který byl bombardován USA a Izraelem. Společné prohlášení uvádí, že setkání budou pokračovat s cílem dopracovat podmínky příměří a postupně je zavádět.
Obsahově se společné prohlášení podobá předchozímu příměří mezi Hizballáhem a Izraelem z roku 2024, v němž Hizballáh souhlasil s ústupem z oblasti jižně od řeky Litani, aby se tam mohly rozmístit libanonské ozbrojené síly. Úplné odzbrojení Hizballáhu selhalo a Izrael v následujících 15 měsících provedl více než 10 000 útoků v rozporu s příměřím.
Donald Trump ve středu uvedl, že chce oddělit jednání o konfliktu v Libanonu od jednání o válce s Íránem, ale Teherán trvá na tom, že tyto dvě situace spolu souvisejí, a tento týden pohrozil pozastavením jednání s USA na protest proti izraelské ofenzivě v Libanonu.
Americký prezident v pondělí uvedl, že zastavil bezprostřední izraelský útok na Bejrút a hovořil s Benjaminem Netanjahuem a zástupci Hizballáhu, kteří se dohodli, že „veškerá střelba ustane“.
Potvrdil také zprávy, že označil izraelského premiéra za „blázna“, a uvedl, že je „trochu znepokojen“ tím, že izraelská válka proti Hizballáhu komplikuje úsilí vedené USA o pokrok v mírových jednáních s Íránem.
Podle analytiků chce Izrael způsobit Hizballáhu co největší škody, než jakákoli mírová dohoda s Íránem jeho ofenzívu zastaví.
Izraelské údery zabily v Libanonu nejméně 3 516 lidí, zatímco údery Hizballáhu zabily dva civilisty v Izraeli a nejméně 21 izraelských vojáků v jižním Libanonu.
Trump je pod tlakem, aby vyřešil válku s Íránem, protože rostoucí ceny energií a ekonomická nejistota ohrožují vyhlídky republikánů v amerických volbách do Kongresu a brzdí globální obchod.
Zdroj v angličtině ZDE
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