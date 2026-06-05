Evropská krajní pravice využívá vraždu Henryho Nowaka ve Velké Británii k populistické rasistické rétorice
5. 6. 2026
Polští, španělští a francouzští populisté se zaměřují na záběry z posledních chvil života teenagera a obviňují Velkou Británii, že klesá „do hlubin země“
Polští politici z krajní pravice tvrdí, že vražda Henryho Nowaka symbolizuje „sestup Británie do hlubin země“, zatímco populisté z Francie, Španělska a Japonska se soustředili na drásavé záběry jeho posledních okamžiků.
Navzdory prosbám Nowakovy rodiny, aby lidé nevyužívali tuto vraždu k politickému zisku a soustředili se na potírání zločinů spáchaných nožem, se jejich komentáře zaměřily na rasu a imigraci.
Policejní záběry zachycující Nowakovy poslední minuty života se šířily po celém světě. Osmnáctiletý mladík byl zatčen a spoután, zatímco umíral na následky bodných ran, zatímco jeho vrah, Vickrum Digwa, který ho pětkrát bodl, lhal policii, že byl rasově urážen.
Marta Czechová, členka krajně pravicové Konfederace polské koruny, byla na setkání aktivistů minulý týden v Hammersmithu v západním Londýně dotázána na Nowakova vraha. Vyzvala k „obraně Poláků v naší zemi i v zahraničí“.
Nowakův otec je údajně polského původu.
Řekla: „Nemáme politiky, kteří by se starali o polské zájmy, ani Poláky, kteří by zastupovali naše hodnoty v zahraničí, lidi s polskou tváří a polským pasem. Musíme být připraveni potlačit tyto útoky. Musíme se proti takovým útokům sjednotit.“
Ewa Zajączkowska-Hernik, polská europoslankyně ve skupině Viktora Orbána, popsala Digwu, britského občana, jako „Inda“. V příspěvku na Facebooku Zajączkowska-Hernik obvinila „masovou imigraci“, a dodala: „Tento příběh symbolizuje pád Británie do hlubin země … Jak mocně musíte být zmanipulováni levicovou propagandou a politickou korektností, abyste takhle reagovali? A jak můžete vůbec dovést svou zemi do takového stavu s masovou imigrací, která podkopává bezpečnost?
„Životy bílých nemají význam? Dosáhl svět tohoto bodu, zmanipulován touto sebevražednou levicovou ideologií?“
Krajně pravicový francouzský politik Éric Zemmour, který v roce 2022 ve Francii organizoval demonstrace na protest proti znásilnění a vraždě dvanáctileté Loly Davietové, a to navzdory odporu její rodiny, uvedl, že „pachatel z řad imigrantů“ je chráněn „náboženstvím antirasismu“.
Na X napsal: „Tato hrůzná vražda je metaforou toho, co Západ zažívá: domorodec je považován za podezřelého, zatímco pachatele z řad imigrantů chrání náboženství antirasismu, které paralyzuje vládní úředníky a policisty. Tentokrát se nikdo nebude klanět. Evropané ve své vlastní vlasti to nesmějí dělat.“
Santiago Abascal, předseda španělské krajně pravicové strany Vox, napsal, že „Britové hoří vztekem“ kvůli Nowakově smrti.
Na X napsal: „Mainstreamová média mlčí, jako obvykle... Globalistické elity, které toto šílenství vyvolaly, také odvrací zrak. Za zvěrstva, která denně vidíme v Evropě, je zodpovědných mnoho stran a spolupachatelů. Všichni by měli být postaveni před soud a jednoho dne se tak stane.“
Krajně pravicový agregátor zpráv v Japonsku s názvem Hoshu-Sokuhou, který se specializuje na protíčínský a protikorejský obsah, zveřejnil článek o útoku. Závěr zněl: „To lze považovat za konkrétní příklad selhání multikulturalismu a výsledek toho, že policie upřednostňuje politické a rasové úvahy nade vše ostatní, čímž ztrácí ze zřetele svou základní povinnost chránit životy veřejnosti.“
Nigel Farage, lídr Reform UK, navrhl, aby britská veřejnost reagovala na jednání policie „čistým, chladným hněvem“. Ve středu během interpelací premiéra Farage zopakoval své tvrzení, že incident byl výsledkem „dvouúrovňového policejního zásahu“, přičemž citoval protirasistické pokyny vydané vyššími důstojníky.
Keir Starmer, britský premiér, zřejmě kritizoval Farageovy komentáře v Dolní sněmovně, když řekl, že je „čas na seriózní práci, ne na vztek“ a že „neexistuje žádné ospravedlnění pro další násilí a nepokoje“.
Bývalá policistka byla nucena uprchnout do bezpečí poté, co byla na internetu falešně obviněna z účasti na vraždě Nowaka. Christi Hillová, která sloužila jako policistka 12 let, kritizovala sociální sítě a platformy umělé inteligence, včetně Groku Elona Muska, za šíření falešného tvrzení, že byla jednou z policistek, které zatkly Nowaka, když ležel umírající poté, co ho bodl Digwa.
Digwa (23) byl v pondělí odsouzen k doživotnímu vězení s minimální délkou trestu 21 let za vraždu Nowaka v Southamptonu loni v prosinci. Úřad generálního prokurátora uvedl, že obdržel „několik žádostí“ o přezkoumání Digwova trestu na základě systému nepřiměřeně mírných trestů.
Zdroj v angličtině ZDE
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