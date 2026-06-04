Izrael a Libanon se dohodly na obnovení příměří, zatímco Trump se snaží překonat překážky bránící dohodě s Íránem
4. 6. 2026
USA uvedly, že příměří je podmíněno úplným zastavením palby ze strany milice Hizballáhu, která je spojená s Íránem
Izrael a Libanon se dohodly na zavedení příměří s cílem ukončit nepřátelské akce, oznámila Trumpova administrativa, zatímco USA se snaží překonat jednu z největších překážek k dosažení širší dohody o ukončení války s Íránem.
Příměří mezi Izraelem a Libanonem je podmíněno úplným zastavením palby ze strany ozbrojené skupiny Hizballáh, která je spojená s Íránem, a evakuací všech jejích bojovníků z oblasti jižně od řeky Litani v jižním Libanonu, uvedlo společné prohlášení vydané americkým ministerstvem zahraničí po jednáních ve Washingtonu.
Navzdory společnému závazku k příměří provedl Izrael ve čtvrtek ráno několik útoků dronů v oblasti Nabatieh v jižním Libanonu.
Obě strany, které nemají formální diplomatické vztahy, se rovněž dohodly na vytvoření „pilotních zón“, v nichž libanonské ozbrojené síly „převezmou výlučnou kontrolu nad územím s vyloučením všech nestátních aktérů“.
Představitel Hizballáhu v úterý sdělil agentuře AFP, že skupina „neakceptuje částečné příměří“, a skupina se jednání neúčastnila.
Společné prohlášení nezmínilo, zda a kdy se izraelské jednotky stáhnou z jižního Libanonu. Izrael okupuje nejméně 608 km² území podél libanonsko-izraelské hranice.
Příměří, které mělo zastavit boje v Libanonu, mělo začít platit 17. dubna, ale nepřátelství pokračovalo, přičemž obě strany ospravedlňovaly své pokračující útoky údajnými porušeními druhé strany.
Setkání ve Washingtonu byla čtvrtým kolem přímých rozhovorů libanonských a izraelských diplomatů od vypuknutí bojů 2. března, kdy Hizballáh obnovil útoky proti Izraeli na podporu Íránu. Společné prohlášení uvádí, že setkání ve Washingtonu budou pokračovat s cílem plně vypracovat podmínky příměří a zajistit jeho postupné zavádění.
Středeční vývoj následoval po pokračujících přeshraničních útocích z dřívějších hodin, přičemž Hizballáh uvedl, že se zaměřil na izraelské jednotky, a izraelské údery zabily nejméně devět lidí v jižním Libanonu.
Příměří v Libanonu zažilo řadu falešných začátků, přičemž se mělo za to, že příměří ze 17. dubna vyjmulo z útoků pouze libanonské hlavní město.
Ve své podstatě se společné prohlášení podobá předchozímu příměří mezi Hizballáhem a Izraelem z roku 2024, v jehož rámci Hizballáh souhlasil s ústupem z oblasti jižně od řeky Litani, aby se tam mohly rozmístit libanonské ozbrojené síly. Úplného odzbrojení Hizballáhu se nepodařilo dosáhnout a Izrael v následujících 15 měsících provedl více než 10 000 útoků, čímž příměří porušil.
Ve středu ráno americký prezident Donald Trump uvedl, že chce oddělit jednání o konfliktu v Libanonu od jednání o válce s Íránem. Teherán však trvá na tom, že tyto konflikty spolu souvisejí, a tento týden pohrozil pozastavením mírových jednání s USA na protest proti izraelské ofenzivě v Libanonu, čímž ohrozil krach jednání s Washingtonem.
Teherán prohlásil, že ve svých jednáních s Washingtonem neopustí svého spojence Hizballáh, i když libanonská vláda uvedla, že Teheránu nedovolí jednat jejím jménem. Osud Hizballáhu v Libanonu je zřejmě spojen s výsledky jednání v Íránu a potenciálně i s širší politickou dohodou.
Trump v pondělí uvedl, že zastavil bezprostřední izraelský útok na Bejrút a hovořil s Netanjahuem a zástupci Hizballáhu, kteří se shodli, že „veškeré střelby ustanou“.
Trump potvrdil zprávy, že Netanjahua označil za „blázna“, a uvedl, že byl „trochu rozrušený“ tím, že izraelská kampaň proti Hizballáhu v Libanonu komplikuje snahy vedené USA o pokrok v mírových rozhovorech s Íránem.
Podle analytiků chce Izrael způsobit Hizballáhu co největší škody, než potenciální mírová dohoda s Íránem zastaví jeho ofenzívu. Netanjahu ve středu pro CNBC uvedl, že on a Trump se shodují na cíli odzbrojit Hizballáh, aby bylo dosaženo míru mezi Izraelem a Libanonem.
Americký prezident je pod tlakem, aby vyřešil válku s Íránem, protože vyšší ceny energií a ekonomická nejistota ohrožují vyhlídky republikánů v mezivolebních volbách a brzdí globální obchod.
Ve středu americká Sněmovna reprezentantů vyslovila Trumpovi drtivou kritiku, přičemž poslanci podpořili krok, který ho má donutit požádat Kongres o souhlas s válkou nebo stáhnout americké jednotky. Dopad hlasování byl převážně symbolický, protože není jasné, zda má usnesení sílu zákona, i kdyby prošlo Senátem.
Mezi izraelskými údery ve středu byl jeden v bezprostřední blízkosti veřejné nemocnice v Tebnine, jen několik dní po úderu poblíž nemocnic Hiram a Jabal Amel v Tyru. Útok poblíž Jabal Amel v pondělí zabil čtyři lidi a zranil 127 – z nichž většina byl zdravotnický personál.
Státní agentura National News Agency (NNA) rovněž informovala o úderu na více než 20 míst na jihu, z nichž některé následovaly poté, co izraelská armáda varovala obyvatele několika vesnic, aby se evakuovali.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že Izrael při úderu na jihu zasáhl sanitku, přičemž zahynuli dva záchranáři ze sdružení Risala Scouts Association, civilní zdravotnické služby provozované hnutím Amal, spojencem Hizballáhu.
Jinde ve středu Írán zaútočil na Kuvajt, zabil jednu osobu, poškodil jeho letiště a zranil desítky lidí, zatímco americká armáda provedla útoky poblíž Hormuzského průlivu.
Útoky na Kuvajt a v průlivu jsou nejnovějšími událostmi, které prověřují křehké příměří mezi USA, Izraelem a Íránem, a způsobily nárůst cen ropy o téměř 2 %, protože průliv zůstává více než tři měsíce po zahájení války z velké části uzavřen.
Íránská elitní Revoluční garda uvedla, že na kuvajtské letiště nestřílela, a podle íránských státních médií ze zničení vinila americké protiletadlové rakety, které minuly své cíle. Americká armáda uvedla, že to není pravda a že íránské drony na letiště zaútočily záměrně.
Zdroj v angličtině ZDE
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