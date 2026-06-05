Levicový americký komentátor označil rozhodnutí o zákazu vstupu do Velké Británie za „kafkovské“
5. 6. 2026
Cenk Uygur měl vystoupit na festivalu SXSW po boku streamera Hasana Pikera, ale britské ministerstvo vnitra mu zrušilo povolení k cestě
Levicový americký politický komentátor popsal rozhodnutí britské vlády zakázat mu vstup do země jako „strašidelné a k smíchu“ a „kafkovské“.
Cenk Uygur, zakladatel a moderátor Young Turks, zavedeného progresivního mediálního kanálu, dostal počátkem tohoto týdne zákaz vstupu do Velké Británie, kde se měl zúčastnit přednášky po boku Hasana Pikera, streamera na Twitchi, který se stal populární postavou americké politické levice.
Rozhodnutí bristkého labouristického (!!) ministerstva vnitra zrušit jejich elektronická cestovní povolení (ETA) s odůvodněním, že jejich přítomnost ve Velké Británii „nemusí být prospěšná pro veřejné blaho“, vyvolalo otázky ohledně vládní cenzury svobody projevu, bylo kritizováno lídrem Strany zelených Zackem Polanským jako „ponuré“ a organizací Index on Censorship, která se zasazuje o svobodu projevu, popsáno jako „znepokojující eskalace“.
Když se ho ve čtvrtek ráno Sky News zeptala na rozhodnutí vlády, Uygur řekl: „Je to zároveň trochu znepokojující i k smíchu.“
„Vlastně ani nevím, z čeho mě tu obviňují,“ dodal. „Opravdu mi odteď nebude povolen vstup do Británie? A jak může někdo, kdo je téměř nábožensky oddaný nenásilí, představovat hrozbu pro veřejný pořádek?“
Britská vláda se nevyjádřila ke konkrétním důvodům zákazu vstupu pro Uygura, který do Velké Británie cestoval v roce 2025. Jak Uygur, tak jeho synovec Piker měli vystoupit na SXSW London a nyní budou hovořit virtuálně na akci pořádané Oxford Union Society, které se měli zúčastnit.
Každý cizinec, který chce navštívit Velkou Británii, k tomu potřebuje povolení, a to buď ve formě víza, nebo ETA. Obojí může být z několika důvodů zamítnuto. Pravidla zahrnují široké diskreční pravomoci ministryně vnitra vyloučit jednotlivce na základě toho, že jejich přítomnost „není prospěšná pro veřejné blaho kvůli jejich chování, charakteru, spojení s určitými skupinami nebo z jiných důvodů“.
Vláda v květnu zablokovala vstup do Velké Británie 11 zahraničním aktivistům z krajní pravice před shromážděním Tommyho Robinsona, kterého Keir Starmer obvinil z „šíření nenávisti a rozdělování společnosti“.
Na začátku tohoto roku byl Kanye Westovi zablokován vstup do Velké Británie s odůvodněním, že jeho přítomnost by nebyla prospěšná pro veřejné blaho, což vyvolalo bouřlivé protesty a zrušení hudebního festivalu Wireless. Rapper byl kritizován za antisemitské výroky, včetně vyjádření obdivu k Adolfu Hitlerovi, a za své antisemitské chování se omluvil.
Uygur, 56letý aktivista a právník, kritizoval izraelské akce v Gaze jako „genocidu“ a „barbarství“. Uvedl, že jeho kritika se omezuje na analýzu izraelského vlivu na tvorbu politiky USA.
Na otázku, zda bylo rozhodnutí britské vlády učiněno kvůli jeho názorům na Izrael, Uygur odpověděl: „O tom není pochyb.“
Ačkoli mu vláda nesdělila žádný důvod pro zrušení jeho ETA, Uygur uvedl, že deník The Times, který o zákazu jako první informoval v pondělí, citoval obavy, že jeho přítomnost „by mohla podněcovat antisemitismus“, a že rozhodnutí bylo založeno na několika důvodech, včetně „antisemitských stereotypů“ po útocích Hamásu na Izrael 7. října 2023, stejně jako na komentářích o skupinách mužů zneužívajících nezletilé, které Uygur pronesl v pořadu Pierse Morgana na YouTube.
Uygur řekl: „Zajímalo by mě, zda britská vláda někdy zveřejní seznam přijatelných a nepřijatelných způsobů kritiky Izraele a zda má tyto standardy i pro jakoukoli jinou zemi.
„Je zřejmé, že je to kafkovské, je to orwellovské, a pak vyvstává otázka proč? Proč je vaše vláda, a také moje vláda v Americe, tak posedlá touto malou, nepatrnou zemí a tím, zda byly zraněny její city?“
Dodal: „A co city Palestinců nebo Libanonců, kteří jsou právě teď napadeni Izraelem, nebo Íránu, který je právě teď napaden Izraelem; nezajímají nás jejich city?“
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