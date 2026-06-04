Britský premiér Starmer obvinil Muska, že se snaží v Británii „vyvolat konflikt“ v souvislosti s vraždou Henryho Nowaka
4. 6. 2026
Britksý premiér upozorňuje, že Britové jsou „rozumní a tolerantní lidé“, a podporuje právní kroky poslance proti fi
Elon Musk „zasahuje do naší politiky“ a snaží se vyvolat rozkol, uvedl Keir Starmer v rámci výrazného zpřísnění rétoriky vlády vůči majiteli X.
Reaguje tak na několik týdnů trvající příspěvky Muska na jeho sociální síti týkající se vraždy Henryho Nowaka, z nichž mnohé využívaly témata a argumenty krajní pravice.
Starmer, který hovořil v Yorkshire, kde se měl setkat se starosty anglických regionů, řekl, že Británie musí „prosadit, kým jsme“, jako „rozumní a tolerantní lidé“.
Ocenil labouristickou poslankyni Jess Asato, která podala žalobu proti Muskově společnosti XAI poté, co uvedla, že její nástroj Grok pomohl uživateli vytvořit falešné sexualizované obrázky s její podobou, které byly součástí vlny podobných obrázků, která zaplavila X na začátku tohoto roku.
„Jess Asato má ve svém postupu naprostou pravdu. Byly vytvořeny nechutné obrázky, v jejím konkrétním případě pomocí Groku,“ řekl Starmer, který varoval Muskovu společnost, že pokud nezastaví vlnu sexualizovaných obrázků, z nichž některé zobrazovaly děti, bude čelit drastickým regulačním opatřením.
Starmer řekl: „Jsem opravdu rád, že jsme se před několika měsíci pustili do Groku, protože to je boj, do kterého bychom se měli pustit, postavit se některým z těchto poskytovatelů platforem [a] některým z těchto nechutných obrázků, opravdu nechutných. Vyhráli jsme to. Ale Jess má pravdu, je to poslankyně. Její kroky podporuji na 100 %. Musíme také jasně vyjádřit, kým jako země jsme, protože Musk se v posledních dnech opět vměšuje do naší politiky a snaží se vyvolat rozkol. Takoví v Británii nejsme. V Británii jsme rozumní a tolerantní lidé. Když se stane něco tak strašného, jako v případě Henryho, Henryho Nowaka, reagujeme klidně, stejně jako jeho rodina. Pokud jde o nechutné obrázky na Groku, postavíme se Groku a bojujeme, protože takoví jako země jsme.“
Musk pravidelně zveřejňuje etnonacionalistický materiáů a je silným zastáncem Restore Britain, krajně pravicové strany založené Rupertem Lowem, bývalým lídrem Reform UK.
V posledních týdnech Musk opakovaně tvrdil, že případ Nowaka, kterého policie zatkla, když umíral na bodná zranění způsobená Vickrumem Digwou, ukazuje, že Spojené království je zaujaté proti bělochům.
Policejní inspekce vyšetřuje chování policistů, kteří spoutali 18letého Nowaka poté, co ho smrtelně pobodal 23letý Digwa. Na místo v Southamptonu dorazili poté, co Digwa falešně tvrdil, že byl rasově urážen a napaden Nowakem.
V úterý večer bylo zraněno jedenáct policistů a jeden policejní pes poté, co dav včetně krajně pravicových agitátorů zaútočil na policisty v Southamptonu v rámci akce, která byla prezentována jako protest proti Nowakově smrti a jeho zacházení ze strany policie.
Mezitím v žalobě podané u vrchního soudu v Londýně Asato uvedla, že společnost xAI – nyní dceřiná společnost SpaceX, která také vlastní X – porušila zákony týkající se ochrany osobních údajů a zneužití soukromých informací tím, že umožnila uživatelům webu přimět Grok k vytvoření takových obrázků.
Asato uvedla, že kromě vytvoření obrázků, na nichž je zachycena v bikinách, Grok vyprodukoval video, „na kterém je vidět, jak je omámena chloroformem a připravována na sexuální napadení“.
Zdroj v angličtině ZDE
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