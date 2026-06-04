Analýza: V lobby registru chybí velké energetické firmy

4. 6. 2026

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Analýza registru lobbistů: Nejčastějším cílem fosilní lobby je Karel Havlíček. Největší energetické firmy v registru chybí

Tisková zpráva platformy Re-set

Praha, 4. června 2026 - Ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo životního prostředí patří mezi hlavní cíle fosilního lobbingu v České republice. Ukazuje to nová analýza platformy Re-set s názvem Fosilní lobby a český stát: analýza prvních dat z registru lobbistů, [1] která hodnotí první půlrok fungování nového registru lobbování a navazuje na dříve vydaný report o problematice fosilního lobbingu v politice. [2]
Analýza zároveň upozorňuje na závažné nedostatky registru: chybí v něm zástupci největších fosilních společností působících v České republice a někteří politici jej nevyužívají správně. Registr tak zatím nezachycuje reálný rozsah vlivu energetických firem na politická rozhodnutí.

 Mezi nejčastěji lobbované politiky fosilním průmyslem patřil v prvním půlroce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, u kterého analýza identifikovala čtyři zápisy o lobbingu organizací a svazů prosazujících zájmy fosilních firem. Tři kontakty byly spojené se zástupci Svazu energetiky České republiky, který zastupuje například firmy Sev.en Energy nebo EPH, tedy největší tuzemské firmy podnikající s uhlím a plynem.

Vedle politiků se fosilní lobby soustředí také na vysoké úředníky státní správy. Registr eviduje kontakty se zástupci klíčových odborů a sekcí odpovědných za energetiku, životní prostředí nebo odpadové hospodářství. Analýza odhalila osm kontaktů mezi fosilním byznysem a zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, čtyři se zástupci ministerstva životního prostředí a dva s úředníky ministerstva financí. [3]

„Fosilní průmysl dnes představuje jednu z největších překážek řešení klimatické krize. Jeho vliv nespočívá jen ve vlastnictví energetické infrastruktury, ale také v jeho schopnosti ovlivňovat politická rozhodnutí ve svůj prospěch. Když firmy vydělávající na fosilních palivech získávají privilegovaný přístup k ministrům, poslancům a státním úředníkům, mění tím pravidla hry ve prospěch byznysu, který je největší hrozbou pro budoucnost nás všech. Veřejný zájem ustupuje zájmům úzké skupiny korporací, které mají dostatek prostředků na to, aby si zajistily místo u rozhodovacího stolu,"
řekl Radek Kubala, výzkumník organizace Re-set a autor analýzy.

Zároveň však analýza odhalila výrazné mezery v nastavení registru. Zcela v něm chybí zástupci některých největších českých fosilních společností. Nenajdete v něm například firmy EPH, Sev.en Energy nebo SUAS. Firma ČEZ profil v registru zřízený má, avšak není u něj prozatím žádný zápis. Stejně tak analýza odhalila nedostaky i u jednotlivých poslanců. 

Například poslanec za ANO Miroslav Žbánek jako jediný poslanec nemá v registru profil vůbec. Podobně například ministr obrany Jaromír Zůna (nominovaný za SPD) či ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) mají v registru pouze jeden záznam, což je v porovnání s ostatními poslanci i ministry podezřele málo. Poslanec Josef Nerušil (SPD) profil v registru lobbistů má, za první půlrok v něm však nemá ani jeden záznam. 

„Tyto konkrétní osoby v nás vzbuzují důvodné podezření, že s registrem lobbistů nepracují tak jak jim ukládá zákon. Vzhledem k absenci velkých firem a dalších důležitých hráčů se však nabízí otázka, jestli v konečném důsledku registr lobbistů nebude v praxi fungovat jako další bič na občanské organizace bez konexí na politiky, které jsou zvyklé dodržovat a neobcházet zákony. V takovém případě by byl celý registr bezpředmětný a nesloužil by proklamovanému cíli, tedy nastavit pravidla pro transparentní lobbování,"
dodal Kubala.

Organizace Re-set zároveň upozorňuje, že samotná transparentnost nemůže být konečným cílem. Vliv fosilního průmyslu na tvorbu energetické a klimatické politiky je podle ní nutné systémově omezovat podobně, jako mezinárodní instituce omezují vliv tabákového průmyslu na politiku veřejného zdraví. [4]

Autoři reportu proto doporučují zavést přísná pravidla pro střet zájmů v energetice, posílit transparentnost kontaktů mezi politiky a energetickými firmami, omezit působení zástupců fosilního průmyslu v poradních orgánech státu a zpřísnit pravidla pro přechody mezi veřejnou správou a energetickými společnostmi. [5]

Radek Kubala, výzkumník
info@re-set.cz


Odkazy:


[1] Celá analýza ke stažení zde:
https://re-set.cz/download/2022/Registr_lobby.pdf

 

[2] Report s názvem Odstíny hnědé: Jak čeští politici prosazují zájmy fosilní lobby a co s tím můžeme dělat najdete zde:
https://re-set.cz/download/Publikace/odstiny_hnede_fin.pdf


[3] 

[4] Viz https://fctc.who.int/docs/librariesprovider12/technical-documents/who-fctc-article-5.3.pdf?sfvrsn=a52de22a_16


[5]

Konkrétní návrhy na omezení fosilního lobbingu najdete zde:
https://re-set.cz/download/Publikace/paper.pdf

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Obsah vydání | 4. 6. 2026