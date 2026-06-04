Analýza: V lobby registru chybí velké energetické firmy
4. 6. 2026
Analýza registru lobbistů: Nejčastějším cílem fosilní lobby je Karel Havlíček. Největší energetické firmy v registru chybí
Tisková zpráva platformy Re-set
Praha, 4. června 2026
- Ministerstvo průmyslu a obchodu a ministerstvo životního prostředí
patří mezi hlavní cíle fosilního lobbingu v České republice. Ukazuje to
nová analýza platformy Re-set s názvem Fosilní lobby a český stát: analýza prvních dat z registru lobbistů, [1]
která hodnotí první půlrok fungování nového registru lobbování a
navazuje na dříve vydaný report o problematice fosilního lobbingu v
politice. [2]
Analýza zároveň upozorňuje na závažné nedostatky registru: chybí v něm zástupci největších fosilních společností působících v České republice a někteří politici jej nevyužívají správně. Registr tak zatím nezachycuje reálný rozsah vlivu energetických firem na politická rozhodnutí.
Mezi nejčastěji lobbované politiky fosilním průmyslem patřil v prvním půlroce ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, u kterého analýza identifikovala čtyři zápisy o lobbingu organizací a svazů prosazujících zájmy fosilních firem. Tři kontakty byly spojené se zástupci Svazu energetiky České republiky, který zastupuje například firmy Sev.en Energy nebo EPH, tedy největší tuzemské firmy podnikající s uhlím a plynem.
Vedle
politiků se fosilní lobby soustředí také na vysoké úředníky státní
správy. Registr eviduje kontakty se zástupci klíčových odborů a sekcí
odpovědných za energetiku, životní prostředí nebo odpadové hospodářství.
Analýza odhalila osm kontaktů mezi fosilním byznysem a zástupci
ministerstva průmyslu a obchodu, čtyři se zástupci ministerstva
životního prostředí a dva s úředníky ministerstva financí. [3]
„Fosilní
průmysl dnes představuje jednu z největších překážek řešení klimatické
krize. Jeho vliv nespočívá jen ve vlastnictví energetické
infrastruktury, ale také v jeho schopnosti ovlivňovat politická
rozhodnutí ve svůj prospěch. Když firmy vydělávající na fosilních
palivech získávají privilegovaný přístup k ministrům, poslancům a
státním úředníkům, mění tím pravidla hry ve prospěch byznysu, který je
největší hrozbou pro budoucnost nás všech. Veřejný zájem ustupuje zájmům
úzké skupiny korporací, které mají dostatek prostředků na to, aby si
zajistily místo u rozhodovacího stolu,"
řekl Radek Kubala, výzkumník organizace Re-set a autor analýzy.
Zároveň však analýza odhalila výrazné mezery v nastavení registru. Zcela
v něm chybí zástupci některých největších českých fosilních
společností. Nenajdete v něm například firmy EPH, Sev.en Energy nebo
SUAS. Firma ČEZ profil v registru zřízený má, avšak není u něj
prozatím žádný zápis. Stejně tak analýza odhalila nedostaky i u
jednotlivých poslanců.
Například poslanec za ANO Miroslav Žbánek jako jediný poslanec nemá v registru profil vůbec. Podobně například ministr obrany Jaromír Zůna (nominovaný za SPD) či ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO)
mají v registru pouze jeden záznam, což je v porovnání s ostatními
poslanci i ministry podezřele málo. Poslanec Josef Nerušil (SPD) profil v
registru lobbistů má, za první půlrok v něm však nemá ani jeden
záznam.
„Tyto
konkrétní osoby v nás vzbuzují důvodné podezření, že s registrem
lobbistů nepracují tak jak jim ukládá zákon. Vzhledem k absenci velkých
firem a dalších důležitých hráčů se však nabízí otázka, jestli v
konečném důsledku registr lobbistů nebude v praxi fungovat jako další
bič na občanské organizace bez konexí na politiky, které jsou zvyklé
dodržovat a neobcházet zákony. V takovém případě by byl celý registr
bezpředmětný a nesloužil by proklamovanému cíli, tedy nastavit pravidla
pro transparentní lobbování,"
dodal Kubala.
Organizace Re-set zároveň upozorňuje, že samotná transparentnost nemůže být konečným cílem. Vliv
fosilního průmyslu na tvorbu energetické a klimatické politiky je podle
ní nutné systémově omezovat podobně, jako mezinárodní instituce omezují
vliv tabákového průmyslu na politiku veřejného zdraví. [4]
Autoři
reportu proto doporučují zavést přísná pravidla pro střet zájmů v
energetice, posílit transparentnost kontaktů mezi politiky a
energetickými firmami, omezit působení zástupců fosilního průmyslu v
poradních orgánech státu a zpřísnit pravidla pro přechody mezi veřejnou
správou a energetickými společnostmi. [5]
Radek Kubala, výzkumník
info@re-set.cz
Odkazy:
[1] Celá analýza ke stažení zde:
https://re-set.cz/download/2022/Registr_lobby.pdf
[2] Report s názvem Odstíny hnědé: Jak čeští politici prosazují zájmy fosilní lobby a co s tím můžeme dělat najdete zde:
https://re-set.cz/download/Publikace/odstiny_hnede_fin.pdf
[4] Viz https://fctc.who.int/docs/librariesprovider12/technical-documents/who-fctc-article-5.3.pdf?sfvrsn=a52de22a_16
[3]
[5]
Konkrétní návrhy na omezení fosilního lobbingu najdete zde:
https://re-set.cz/download/Publikace/paper.pdf
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