Prosíme, přispějte! Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za duben 2026
4. 5. 2026
Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.
Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.
Hospodaření OSBL za duben 2026
Zůstatek k dispozici Britským listům k 31. 3. 2026 1 829,36 Kč
Příjmy:
Od sponzorů ............................................................126 888,57 Kč
Výdaje
honorář (DV)...................................................................22 000 Kč
honorář (KD) ..................................................................32 000 Kč
honorář (MM) .................................................................9600 Kč
honorář (BK) ...................................................................22 000 Kč
internet .........................................................................842.50 Kč
honorář (FG)....................................................................22 000 Kč
Provoz serveru Britských listů
(elektřina za poslední měsíce, symbolická částka, JP) 10 000 Kč
bankovní poplatek ............................................................500 Kč
Výdaje celkem:...................................................... 118 942.50 Kč
Zůstatek k 30.4. 2026 9775.43 Kč
