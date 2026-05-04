Prosíme, přispějte! Hospodaření Občanského sdružení Britské listy za duben 2026

4. 5. 2026

Chtěli bychom vám nesmírně poděkovat, že jste od poloviny dubna výrazně přispěli, takže se do konce měsíce sebralo dost finančních prostředků, takže jsme byli schopni uhradit honoráře všem našim redaktorům a dokonce poskytnout symbolickou částku i Janu Panochovi, který třicet let (!) zadarmo sponzoruje server Britských listů a platí za jeho provoz elektřinu.  Prosíme ale, udržte tuto míru příspěvků i na další měsíce. Děkujeme. 


Finančních příspěvků od čtenářů si nesmírně vážíme, víme velice dobře, jak špatně na tom mnozí občané v ČR jsou. A neomlouvejte se, že přispíváte (údajně) málo, vážíme si každé koruny.  

Příspěvky na provoz Britských listů je možno  zaslat  na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. IBAN: CZ4455000000001001113917


Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

Jako v České republice oficiálně registrovaný spolek (občanské sdružení) poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně. 



Hospodaření OSBL za duben 2026


Zůstatek k dispozici Britským listům k  31. 3. 2026    1 829,36  

Příjmy:

Od sponzorů ............................................................126 888,57 

Výdaje

honorář (DV)...................................................................22 000 Kč

honorář (KD) ..................................................................32 000 Kč

honorář (MM) .................................................................9600 Kč

honorář (BK) ...................................................................22 000 Kč

internet .........................................................................842.50 Kč

honorář (FG)....................................................................22 000 Kč

Provoz serveru Britských listů 

(elektřina za poslední měsíce, symbolická částka, JP) 10 000 Kč

bankovní poplatek ............................................................500 Kč


Výdaje celkem:...................................................... 118 942.50 Kč


Zůstatek k  30.4. 2026    9775.43  

Záznam spolku Občanské sdružení Britské listy u Městského soudu v Praze

Daňová přiznání Občanského sdružení Britské listy z let 2003-2022


