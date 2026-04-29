Merz: USA jsou v íránském konfliktu "ponížené" a postrádají strategii
29. 4. 2026
Německý kancléř Friedrich Merz v pondělí uvedl, že íránské vedení je v procesu "ponižování" Spojených států v probíhajícím konfliktu.
Merz řekl, že Washington zřejmě postrádá jasnou strategii a zpochybnil, o jaký druh odchodu by USA mohly usilovat.
"Íránci jsou zjevně silnější, než se očekávalo, a Američané také nemají v jednáních žádnou skutečně přesvědčivou strategii," řekl Merz během školní návštěvy v Marsbergu, městě v jeho rodném regionu Sauerland (spolková země Porýní-Vestfálsko - BL).
"Problém s takovými konflikty je vždycky: Nemusíš se jen dostat dovnitř, musíš zase vystoupit. To jsme v Afghánistánu viděli velmi bolestně po dobu 20 let. Viděli jsme to v Iráku," řekl.
"V tuto chvíli nevidím, jaký strategický výstup si Američané zvolí, zvláště když Íránci zjevně velmi dovedně vyjednávají — nebo velmi dovedně nevyjednávají," řekl.
Merz dodal, že "celý národ je ponižován íránským vedením, zejména takzvanými Revolučními gardami."
Jak válka v Íránu ovlivňuje Německo?
Merz uvedl, že složitá situace na Blízkém východě nyní má na Německo silný negativní ekonomický dopad.
"Momentálně je to dost zamotaná situace," řekl Merz. "A stojí nás to hodně peněz. Tento konflikt, tato válka proti Íránu, má přímý dopad na naši ekonomickou produkci."
Kancléř uvedl, že Německo trvá na své nabídce nasadit minolovky, aby pomohlo znovu otevřít Hormuzský průliv, kterým prochází velká část světových zásob ropy.
Merz však uvedl, že předpokladem pro to je, aby nepřátelství nejprve skončilo.
Návštěva kancléře ve škole Carolus-Magnus-Gymnasium byla součástí projektu EU, kdy školy po celém Německu pořádají akce zaměřené na Evropskou unii.
Merz zdůraznil, že Německo nyní musí převzít vedoucí roli v EU, a poukázal na to, že blok má o 100 milionů obyvatel více než USA.
"Kdybychom se dokázali efektivněji sjednotit a dělat více společně, mohli bychom být alespoň stejně silní jako Spojené státy americké," řekl.
