Evropský komisař vyzval ke vzniku Evropské obranné unie se zapojením Ukrajiny
29. 4. 2026
Podle Kubiliuse Evropa podceňuje strategický význam Ukrajiny pro svou vlastní bezpečnost.
"Stále nechápeme, že integrace Ukrajiny do EU je naším strategickým, životně důležitým zájmem," řekl.
Zdůraznil, že tento problém přímo souvisí se schopností Evropy odolat možné nové agresi ze strany Ruska. Podle něj mohou evropské země čelit armádě, která již má významné bojové zkušenosti a posílila své schopnosti.
"Rusové jsou nyní mnohem silnější než byli v roce 2022. Z pohledu Evropy nebo NATO takové zkušenosti nemáme. To vytváří pokušení pro Putina, aby nás otestoval," zdůraznil evropský komisař.
Kubilius také upozornil, že právě Ukrajina má jedinečné bojové zkušenosti a rozvinutý inovativní obranný průmysl, který země EU postrádají.
"My, Evropané, si musíme uvědomit náš zásadní zájem: zajistit v blízké budoucnosti plnou integraci ukrajinských obranných schopností s těmi evropskými. Nemáme čas na otálení. Byla by to velká strategická chyba z naší strany, kdybychom neusilovali o takovou integraci," řekl Kubilius.
Zároveň přiznal, že rychlé členství Ukrajiny v NATO je nyní nemožné a vstup do Evropské unie je dlouhý proces. Proto je podle něj potřeba nový nástroj pro operační integraci obranných schopností.
"Potřebujeme Evropskou obrannou unii, která by nám umožnila integrovat obranné schopnosti Ukrajiny, Spojeného království a Norska se schopnostmi těch členských států EU, které o to stojí," řekl evropský komisař.
Podle něj taková integrace nejen posílí obranné schopnosti Evropy, ale stane se také silnou bezpečnostní zárukou pro Ukrajinu po skončení války a předpokladem pro její obnovu.
Očekává se, že myšlenka vytvoření Evropské obranné unie bude jedním z hlavních témat strategických jednání v Gdaňsku, dodal Kubilius.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse