Německo a NATO reagovaly na rozhodnutí USA stáhnout část vojsk z Německa
4. 5. 2026
Pentagon oznámil, že Spojené státy stáhnou 5 tisíc vojáků z Německa, kde se nachází jejich největší evropská základna.
Pistorius řekl, že tento krok byl očekávaný.
Uvedl, že v zemi je rozmístěno téměř 40 000 vojáků. Podle jiných odhadů je počet dostupných vojáků 35 000.
Pistorius také dodal, že Německo je na "správné cestě" rozšiřování svých ozbrojených sil, urychlení nákupů armády a budování infrastruktury.
Německo má v úmyslu zvýšit počet aktivních vojáků Bundeswehru ze současných 185 tisíc na 260 tisíc lidí. Kritici ministra obrany však volají po dalším posílení reakce na rostoucí hrozbu ze strany Ruska.
Mluvčí NATO Alison Hart uvedla, že Aliance nyní spolupracuje se Spojenými státy na "pochopení detailů jejich rozhodnutí".
"Tato změna zdůrazňuje potřebu, aby Evropa nadále více investovala do obrany a převzala větší podíl odpovědnosti za naši společnou bezpečnost – v tomto směru již vidíme pokrok, protože spojenci se loni na summitu NATO v Haagu dohodli na investicích 5 % HDP," napsala na X.
Dodala, že NATO zůstává přesvědčeno o své schopnosti poskytovat odstrašení a obranu.
