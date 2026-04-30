Trump udělal z nacismu němčinu a král Karel mu na to skočil
30. 4. 2026 / Boris Cvek
Anglický král je bezvýznamný relikt monarchie, kterou dokonce i v její konstituční formě po Slavné revoluci (1688) bychom dnes právem považovali za tyranii. Kdyby král o něčem skutečně rozhodoval, třeba o britské účasti ve válce proti Íránu, určitě by amerického prezidenta Trumpa naštval.
´Ostatně král Karel celým svým životem je pravý protiklad Donalda Trumpa. Vzpomeňme na jeho desítky let trvající, horoucí angažovanost v ekologickém zemědělství a v boji proti klimatické změně. Král Karel III. byl rozhodně velkou část svého života ekologický aktivista. A je to logické: je vzdělaný, kultivovaný člověk západní civilizace. Žádný primitiv jako Trump nebo Musk a podobní.
Co mě na králově návštěvě ve Spojených státech zaujalo, je to, že řekl, že bez Británie by občané Spojených států mluvili francouzsky. Ano, jde o žert, ale myslím, že se zcela míjí tím, o co ve skutečnosti jde. Mluvit francouzsky nebo anglicky, to je v zásadě jedno. Král, a to je podstatné, reagoval na Trumpův výrok, že bez Spojených států by se v Evropě mluvilo německy.
Tím Trump myslel, že by druhou světovou válku vyhráli nacisté. Každý asi uzná, že ve druhé světové válce nešlo o němčinu, ale o svobodu. Kdyby vyhráli nacisté, vládla by brutální tyranie, holokaust by byl doveden do konce, průmyslově by byli vyvražďováni i Slované atd. Ano, ve srovnání s touto formou tyranie je dokonce i Ancien Régime vrcholem svobody a kultury. Trump z toho udělal němčinu a král mu na to skočil.
To podstatné je v tom, že Spojené státy, které v Evropě po roce 1945 garantovaly svobodu, jsou pravým opakem toho, co ze Spojených států dělá prezident Trump. Kdyby byl ve 40. letech prezidentem on, druhou světovou válku vyhraje Hitler za jeho potlesku. Dnes se ve stejné logice snaží Evropu vrhnout do spárů Putina a krajní pravice.
