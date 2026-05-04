Španělsko požaduje propuštění aktivistů z flotily směřující do Gazy, které Izrael nezákonně zadržuje
4. 5. 2026
Izraelský soud prodloužil vazbu dvou mužů, kteří byli mezi 175 lidmi zadrženými ve čtvrtek v mezinárodní oblasti poblíž Kréty
An Israeli court has extended the detention of two activists, Saif Abu Keshek & Thiago Avila, from the Global Sumud Flotilla, intercepted in international waters while trying to break Gaza’s blockade.— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 3, 2026
Their lawyer alleges violent abduction, no jurisdiction & “unlawful”… pic.twitter.com/hiXTdKM3no
Španělské ministerstvo zahraničí požaduje okamžité propuštění španělského občana, o kterém uvedlo, že je nelegálně zadržován Izraelem po zadržení flotily směřující do Gazy, několik hodin poté, co izraelský soud rozhodl o prodloužení jeho vazby o dva dny.
An Israeli court has extended the detention of two activists, Saif Abu Keshek & Thiago Avila, from the Global Sumud Flotilla, intercepted in international waters while trying to break Gaza’s blockade.— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 3, 2026
Their lawyer alleges violent abduction, no jurisdiction & “unlawful”… pic.twitter.com/hiXTdKM3no
, který žije v Barceloně, a Thiago Ávila z Brazílie se v neděli dostavili k soudu v Aškelonu, několik dní poté, co izraelské síly zastavily nejméně 22 lodí z flotily, která se pokoušela prolomit izraelskou námořní blokádu zdevastovaného palestinského území a doručit tam humanitární pomoc.
K zadržení došlo v mezinárodních vodách u pobřeží Řecka. Izrael později uvedl, že z flotily Global Sumud, kterou tvořilo asi 58 plavidel s posádkami ze 70 zemí, zadržel 175 aktivistů. Dva členové flotily, Abu Keshek a Ávila, byli později převezeni do Izraele k výslechu.
V neděli skupina na ochranu lidských práv zastupující tuto dvojici uvedla, že soud rozhodl o prodloužení jejich vazby a že proti nim nebylo vzneseno žádné formální obvinění. „Soud prodloužil jejich vazbu o dva dny,“ řekla agentuře Agence France-Presse Miriam Azem, koordinátorka pro mezinárodní advokacii v organizaci Adalah.
Zdroj ze španělského ministerstva zahraničí v neděli sdělil, že španělský konzul v Tel Avivu se zúčastnil soudního jednání s Abu Keshekem, a dodal, že je „zadržován nelegálně“.
Jeho další jednání bylo naplánováno na úterý, uvedl zdroj a dodal: „Španělská vláda požaduje jeho okamžité propuštění.“
V sobotu organizace Adalah uvedla, že její právníci se setkali s oběma zadrženými aktivisty ve věznici Shikma v Aškelonu.
Organizace Adalah uvedla, že Ávila právníkům řekl, že byl při zadržení plavidel „vystaven extrémnímu násilí“ a že byl „tažen po podlaze tváří k zemi a tak brutálně zbit, že dvakrát ztratil vědomí“.
Podle organizace Adalah Ávila uvedl, že od příjezdu do Izraele byl „držen v izolaci a se zavázanýma očima“.
Abu Keshek byl mezitím „svázán a měl zavázané oči … a byl nucen ležet tváří k zemi od okamžiku zadržení“ až do příjezdu do Izraele, uvedla skupina. „Oba aktivisté pokračují v hladovce na protest proti svému nezákonnému zadržení a špatnému zacházení,“ dodala.
Izraelské ministerstvo zahraničí obvinilo oba aktivisty z napojení na organizaci, na kterou se vztahují sankce amerického ministerstva financí.
Washington obviňuje Lidovou konferenci pro Palestince v zahraničí (PCPA) z „tajného“ jednání jménem palestinské militantní skupiny Hamás.
Izraelské ministerstvo zahraničí obvinilo Abu Kesheka z toho, že je vedoucím členem PCPA, a tvrdilo, že Ávila má k této organizaci rovněž vazby a je „podezřelý z nelegální činnosti“.
V pátek, poté co vyšlo najevo, že oba muži byli odvezeni do Izraele k výslechu, Španělsko a Brazílie vydaly společné prohlášení, v němž odsoudily to, co popsaly jako „únos dvou svých občanů v mezinárodních vodách izraelskou vládou“.
Španělská a brazilská vláda požadovaly okamžité propuštění svých občanů a dodaly: „Tento zjevně nezákonný čin izraelských úřadů mimo jejich jurisdikci představuje porušení mezinárodního práva, které by mohlo být předloženo mezinárodním soudům, a může představovat trestný čin podle našich příslušných vnitrostátních právních předpisů.“
Španělsko a Izrael jsou již dlouho v diplomatickém sporu, zejména proto, že španělský premiér Pedro Sánchez se jeví jako jeden z nejhlasitějších evropských kritiků izraelské války v Gaze.
V sobotu na politickém shromáždění Sánchez odsoudil zadržení Abu Kesheka a Ávily. „Viděli jsme, že izraelské úřady pod vedením vlády [Benjamina] Netanjahua unesly několik občanů, kteří byli na flotile směřující do Palestiny, aby doručili humanitární pomoc a nadále připomínali světu, že v Gaze, na Západním břehu a v celé Palestině trpí lidé,“ řekl.
Sánchez dodal: „Nyní, když Netanjahu učinil toto – unesl cizí občany, z nichž jeden je Španěl – a odvezl ho do Izraele, mám několik věcí, které bych chtěl říci premiérovi Netanjahuovi. Za prvé, Španělsko bude vždy chránit své občany. Za druhé, budeme vždy bránit mezinárodní právo, a toto je nové porušení mezinárodního práva. A za třetí, požadujeme propuštění španělského občana, který byl nelegálně unesen Netanjahuovou vládou.“
Organizátoři flotily uvedli, že k izraelskému zadržení došlo více než 620 mil (1 000 km) od Gazy a že jejich vybavení bylo zničeno, což je postavilo před to, co nazvali „promyšlenou smrtící pastí na moři“. Izraelská armáda se odmítla vyjádřit, když byla agenturou AFP dotázána na tato obvinění.
Předchozí pokus flotily Global Sumud dostat se do Gazy v létě a na podzim roku 2025 přitáhl celosvětovou pozornost poté, co izraelské síly zadržely lodě u pobřeží Egypta a palestinského území. Členové posádky včetně švédské aktivistky Grety Thunbergové byli izraelskými silami zatčeni a vyhoštěni.
K nejnovějšímu pokusu flotily došlo v době, kdy vysoký představitel OSN uvedl, že humanitární potřeby v Gaze zůstávají „ohromující“. Asi 1,8 milionu lidí – téměř celá populace Gazy – bylo vysídleno a závislé na pomoci, zatímco nepřátelské akce pokračovaly a rizika pro veřejné zdraví narůstala, sdělil minulý týden Radě bezpečnosti Khaled Khiari, náměstek generálního tajemníka OSN.
Gaza, kterou spravuje hnutí Hamás, je od roku 2007 pod izraelskou blokádou – kterou OSN popisuje jako „přímé porušení mezinárodních lidských práv a humanitárního práva“.
Izraelská válka v Gaze, vyvolaná útokem Hamásu 7. října 2023, vedla k vážnému nedostatku potravin, vody, léků a paliva a podle humanitárních organizací si vyžádala více než 72 500 palestinských obětí.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse