Německo: Souzený asadista údajně umučil 70 lidí
29. 4. 2026
Obviněn z vraždy v 70 případech
Od pondělí údajný mučitel stojí před Vyšším krajským soudem v Koblenzu (Porýní-Falc). Spolkoví žalobci obviňují A. z "vraždy v 70 případech a také ze zločinů proti lidskosti prostřednictvím vražd, mučení a zbavování svobody", mimo jiné.
Elektrické výboje, výbuchy, waterboarding
Rok 2011: Miliony lidí doufaly v "arabské jaro" v Sýrii. Protest byl brutálně potlačen. A. údajně mučil nejméně 115 lidí v "oddělení 251" tajné služby od konce dubna 2011 do poloviny dubna 2012. "Zejména vězňům dával elektrické šoky a údery předměty, jako jsou kabely," uvedli spolkoví žalobci.
V noci také lil na svázané lidi vodu, aby si mysleli, že se topí. Kromě "waterboardingu" existovaly i jiné sadistické metody mučení. "Na takzvaných uvítacích večírcích byli vězni tak těžce týráni, že okamžitě zemřeli," uvádí obžaloba. Během Fahadovy služební doby údajně zemřelo nejméně 70 vězňů, což přijal s uznáním.
Oběť doufá ve spravedlnost
Obžalovaný se k obviněním nevyjádřil. Obhájce Džamil Azim řekl: "Očekávám spravedlivý proces a že nakonec bude rozhodnuto, že byl na dně řetězce velení a nebyl odpovědný za taková zvěrstva." Společným žalobcem je syrský filmař Feras Fajjad (40). Byl držen ve věznici kvůli mučení čtyři měsíce. Fajjad řekl BILDu: "Přeji si, aby byl konfrontován s každým jednotlivým činem a s tím, co nám a našim životům udělal. Doufám ve spravedlnost." Očekává se, že proces potrvá do roku 2027.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse