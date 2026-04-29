Británie chce vytvořit vojenskou banku
29. 4. 2026
Banka JEF (Joint Expeditionary Force) by umožnila alianci deseti severských zemí NATO financovat obranné projekty levnějšími půjčkami. Kromě Velké Británie zahrnuje JEF také Norsko, Finsko, Švédsko, Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Dánsko, Island a Nizozemsko.
V březnu se tři země aliance, Spojené království, Finsko a Nizozemsko dohodly na zahájení prací na novém mechanismu. Mohl by být použit k financování multilaterálních obranných programů, zvýšení průmyslové výroby, nákupu zbraní a poskytování vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdroje obeznámeného s diskuzí jsou jednání stále předběžná. Oficiální oznámení by mohlo být učiněno ještě před začátkem července, kdy se lídři NATO mají sejít na každoročním summitu aliance v Ankaře.
Samotné Spojené království má potíže najít 17,6 miliardy liber na zvýšení výdajů na obranu v rozsahu 3 % HDP do roku 2029–2030. Ministryně financí Rachel Reeves zvažuje vydání "válečných dluhopisů" nabízených obyvatelstvu a finančním institucím, aby získala potřebné finanční prostředky. Pokud by takový program byl rozšířen i na další spojence JEF, náklady na půjčky by mohly klesnout: společně by se země bloku pravděpodobně mohly spolehnout na nejvyšší úvěrový rating AAA. Vybrané prostředky mají být použity na společné projekty zaměřené na omezení ruské hrozby v Arktidě, severním Atlantiku a baltském regionu.
Tento týden se spojenci již dohodli na posílení námořní přítomnosti v těchto oblastech v reakci na akce ruských sil. Británie věří, že aliance se musí proměnit v trvalou společnou sílu, která bude připravena na nepřátelství v případě hrozby z Moskvy. Mluvčí britské vlády uvedl: "Schválili jsme obranné investice ve výši 270 miliard liber během současného parlamentního období, abychom zajistili, že Spojené království bude připraveno reagovat na rostoucí hrozby – největší nárůst od studené války."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse