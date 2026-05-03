Je nová socha Banksyho v Londýně nesrozumitelná?
3. 5. 2026
V Londýně byla postavena nová socha anonymního slavného grafika a sochaře Banksyho. Znázorňuje ideologií zblblého omezence, s hlavou zamotanou do vlajky, který kráčí z podstavce a zjevně spadne a nabije si hubu. Je to kritika ideologických nacionalistických fanatiků, ať v Anglii nebo kdekoliv jinde. Kritikové ale poukazují, že osoby, na něž je tato socha zaměřena, jí nebudou rozumět...
Source unknown, but very useful to throw at a lamppost lover. pic.twitter.com/YxaQtqm7G9— The Rev. Anton Mittens 🌹👮🎓 (@MittensOff) May 2, 2026
