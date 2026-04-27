Ropný šok v Hormuzu nakonec zničí poptávku
27. 4. 2026
Čím déle se životně důležitý ropný kanál neotevře, říkají obchodníci, tím více se spotřeba bude muset přesměrovat níž, aby odpovídala nabídce, která klesla alespoň o 10 %. A aby se tak stalo, lidé budou muset nakupovat méně, buď kvůli cenám, které si nemohou dovolit, nebo zásahům vlády, které je donutí snížit spotřebu.
Ztráta zásob v rozsahu miliardy barelů je už téměř jistá — je to více než dvojnásobek nouzových zásob, které vlády zveřejnily krátce po začátku konfliktu na konci února. Rezervy se rychle vyčerpávají a zatím pomáhají držet ceny ropy pod kontrolou. Ale s uzavřením, které trvá už devátý týden, se potlačení poptávky, které začalo v méně zjevných sektorech, jako je petrochemie v Asii, tiše šíří na každodenní trhy po celém světě.
"Ničení poptávky probíhá na místech, která nejsou viditelnými cenovými centry," řekl Saad Rahim, hlavní ekonom obchodní skupiny Trafigura, na summitu FT Commodities Global Summit v Lausanne tento týden. "Tato úprava už probíhá, ale pokud to bude pokračovat, musí se stále zvětšovat. Jsme v kritickém zlomovém bodě."
Nejvíce závislá průmyslová odvětví a trhy — včetně petrochemických závodů v Asii a na Blízkém východě a zásilek zkapalněného ropného plynu, což je v Indii zásadní palivo na vaření — zaznamenaly okamžitý zásah, když USA a Izrael poprvé zaútočily na Írán 28. února.
Nyní, když se mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho íránskými protivníky vleče patová situace, se dopad stále více přesouvá na západ — a na produkty, které jsou středobodem každodenního života spotřebitelů.
Letecké společnosti v Evropě a USA ruší tisíce letů. Analytici varují před oslabením spotřeby benzínu poté, co ceny v USA dosáhly 4 dolarů za galon, a nafty — která se používá k pohonu všeho od nákladních aut po stavební stroje.
Podle Mezinárodní energetické agentury, která koordinovala nouzová opatření hlavních ekonomik ke zmírnění šoku v oblasti zásob, je tento měsíc na cestě k tomu, aby za posledních pět let nejvíce klesla.
Obchodní gigant Gunvor Group odhaduje, že ztráta by se mohla příští měsíc zdvojnásobit na 5 milionů barelů denně, což představuje 5 % světových zásob, a spolu s dalšími hlavními obchodníky vidí rostoucí riziko ekonomické recese. Další analytici a obchodníci uvádějí, že dopad již dosáhl přibližně 4 milionů barelů denně.
Tento výpadek už se začíná projevovat. Německo snížilo prognózy ekonomického růstu na polovinu, zatímco Mezinárodní měnový fond snížil globální odhady s odkazem na válku. V nejzávažnějším ze tří scénářů modelovaných Evropskou centrální bankou dosahují ceny ropy Brent vrcholu na 145 dolarů za barel a snižují růst regionu na polovinu. Ropa Brent uzavřela v pátek na přibližně 105 dolarech za barel.
Potřeba, aby poptávka po ropě a ekonomická aktivita klesly, pravděpodobně díky cenám, které odrazují od spotřeby, bude s každým dnem, kdy průliv zůstává zavřený, jen růst.
Dopady ve vlnách
Celosvětová poptávka už čelí zásahu 5,3 milionu barelů denně v tomto čtvrtletí a dvanáctitýdenní narušení Hormuzu by podle konzultanta FGE NexantECA posunulo datovaný Brent, klíčovou cenu fyzické ropy na světě, nad rekord tohoto měsíce na 154 dolarů za barel.
"Protože na Západě stále není viditelná katastrofa," "lidé si myslí, že je vše v pořádku a jediným dopadem jsou trochu vyšší ceny u čerpacích stanic," řekl Cuneyt Kazokoglu, ředitel energetické transformace ve FGE. Ale úbytek poptávky "přijde a přichází ve vlnách. Asie byla první v pořadí, Afrika je další. Evropa už začala mluvit o nedostatku některých paliv a pociťovat dopad na cenu."
Nakonec na trhu, kde se poptávka musí přizpůsobit nižší nabídce, mohou být ceny ropy tím, co tuto změnu pohání.
V extrémních scénářích, kdy samotná cena nutí trh k rovnováze, FGE odhaduje, že surová ropa by musela vystoupit na 250 dolarů za barel.
Několik analytiků soukromě uvedlo, že extrémní nejistota ohledně toho, co se v konfliktu stane, téměř znemožňuje modelovat dopad poptávky. Bez rychlého vyřešení však mohou být ekonomické důsledky zásadní.
"Pokud se do tří měsíců neotevře, případ se stane makro otázkou, kdy svět brzy upadne do recese," řekl Frederic Lasserre, vedoucí výzkumu Gunvoru, na FT Commodities Global Summit v Lausanne. Firma dokonce stresově testovala možnost růstu cen ropy na 200 nebo dokonce 300 dolarů za barel.
Obzvlášť citlivou oblastí jsou tzv. střední destiláty, mezi které patří i nafta. Ceny v Evropě minulý měsíc překročily 200 dolarů za barel, což je nejvyšší hodnota od roku 2022. V Indii se provozovatelé vozových parků připravují na příděly paliva a první významné zvýšení cen nafty za poslední roky.
"Za pár týdnů začnou být hlášeny problémy se zajištěním dodávek nafty — to je páteř světové ekonomiky pro přepravu zboží," řekl Vikas Dwivedi, stratég ze skupiny Macquarie, v televizním rozhovoru pro Bloomberg. "Až to narazí na naftu, tehdy to všichni poznáme a pocítíme."
Letecká doprava je také obzvlášť zranitelná. Letecké společnosti v Asii byly mezi prvními, které zareagovaly, když vietnamští dopravci a Air New Zealand omezili trasy. Nyní se dopad rozšiřuje, když Deutsche Lufthansa AG zrušila 20 000 krátkých letů ze svého letního letního řádu v Evropě a omezila provoz KLM.
Dokonce i v USA — relativně chráněných před krizí díky domácímu energetickému bohatství — United Airlines Holdings Inc. snižuje plánovaný růst přibližně o 5 % a nyní očekává, že kapacita — tedy dostupné míle — ve druhé polovině roku 2026 zůstane stabilní na přibližně 2 % více než o rok dříve.
Benzín začíná pociťovat dopad: američtí řidiči možná utrácejí za palivo více, ale při průměrných cenách nad 4 dolary kupují o 5 % méně galonů než před rokem, uvádí Barclays Plc.
"Vyšší ceny za poslední měsíc a půl vedly ke ztrátě poptávky po palivu ze strany amerického spotřebitele," uvedli analytici banky včetně Joshe Grassa a Amarpreeta Singha.
V týdnech po vypuknutí války se konzumující státy snažily získat trochu času.
Země IEA jako USA, Německo a Japonsko oznámily bezprecedentní uvolnění 400 milionů barelů ve snaze zaplnit obrovskou dodávkovou mezeru a Čína také využila svůj rezervní pás. Vyčerpání takových zásob však oslabuje světové záruky, což nakonec znamená větší zranitelnost.
"Půjčili jsme si na nabídku," řekl Russell Hardy, generální ředitel skupiny Vitol, největšího nezávislého obchodníka, na summitu FT Commodities Global Summit v Lausanne tento týden. "Ale to nemůžete dělat navždy. Nutnost omezovat poptávku má za důsledek recesi."
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse