Filip Turek je lhář
26. 4. 2026
Martin Abel, úředník vyhozený politickou lůzou z MŽP. Na rozdíl od lůzy má potřebné vzdělání a zkušenosti:
Filip Turek je - promiňte mi tu přímost - LHÁŘ.
Hele, řekněme si, jak to je.
Motoristi přišli povyhazovat lidi, se kterými nesouhlasí. To je přijatelná, jakkoli podle mě špatná agenda. S politikou Motoristů totiž patrně nesouhlasí většina národa a ve volbách by teď získali 4,4 %
Co je nepřijatelné, je označování LIDÍ za parazity, které je třeba DERATIZOVAT. Odcházíme my, vzdělaní a šikovní lidé, ochotní dělat přesčasy a spoustu věcí navíc, protože nám na té agendě záleží. Mnozí z nás zklamaní a navždycky.
Že motoristé sahají po tak excesivním slovníku, je důkazem toho, že si tu agendu neumí obhájit jinak, než popřením lidskosti těch, které vyhazují
Označení "paraziti" není přiléhavé ani pro externisty státní správy, ani pro nevládní organizace - obě skupiny od státu přijímají peníze, protože si stát od nich kupuje potřebné služby, které si neumí zajistit sám. Ale to už bylo 100x popsáno jinými, to fakt nemá cenu psát znovu.
Filip Turek prý neměl na mysli "úředníky", ale "aktivisty". To aktivisti jsou fuj, úředníci jsou "super slušní lidé".
Pane vládní zmocněnče, mám pro Vás překvapení. Ti "úředníci" a "aktivisti" bývají nejlepší kámoši. Ve vyspělých zemích funguje mezi vládním a nevládním sektorem partnerský vztah, který je utužován výměnou zkušeností, vzájemnou výpomocí a spoluprací na společných cílech. Tohle vaše umělé rozlišování přesvědčí jen někoho, kdo "aktivistu" nikdy neviděl.
Abych Vám to ilustroval, zveřejňuju části odpovědí ÚŘEDNÍKŮ z MŽP, jiných resortů a institucí, které mi přišly v reakci na můj rozlučkový e-mail poté, co jste mě nechal vyhodit, protože jsem o vás řekl, že mluvíte nesmysly. Přečtěte si, prosím, jak se vyjadřují o mně, "nalezlém parazitovi", a jak se vyjadřují o Vaší partě, která přišla ničit agendy, kterým rozumí s prominutím jak koza petrželi.
Úryvky jsou anonymizované, protože nikdo nechce jít "on record" - tito lidé se bojí, že vámi budou "deratizováni" jen proto, že s vámi nesouhlasí. Opravdu je tohle státní správa, kterou po sobě chcete s Motoristy zanechat?
Konečně vaše poznámka na mou adresu. V médiích čtu, že jste řekl: "Hovořil jsem o někom, kdo pracuje proti zájmům ministerstva. Konkrétně jsem mluvil o člověku, který byl placený z peněz ministerstva, ale navzdory jinému zadání postupoval proti našemu záměru zmenšovat akcelerační zóny. Naopak tomu chtěl bránit."
Pane vládní zmocněnče, lžete. Pokud si myslíte, že ne, předložte důkaz - např. "zájem ministerstva", proti kterému jsem pracoval, nebo zadání, proti kterému jsem měl postupovat. Žádné takové důkazy ale nenajdete, protože neexistují. Fabulujete.
Lžete, protože víte, že propouštění odborníků, kteří nesouhlasí s vaší agendou, nemůžete obhájit.
Pane premiére, Andrej Babiš, vyřešte Filipa Turka, než Filip Turek vyřeší i Vaši vládu.
TL&DR DeníkN píše, že Filip Turek chce na MŽP číst jen lidsky napsaná, zjednodušená shrnutí komplexních dokumentů.
Tak tady to shrnutí máte, pane zmocněnče: Mluvíte nesmysly, mluvíte jako nacista a jste lhář.
Honza Kovařík
Je mi stydno a trapně z toho, co jste musel a musíte jako odborník strpět, je to naprosto neakceptovatelné. Pro nás občany, pro které jste pracoval, je obrovská ztráta o Vás přijít. Ať se Vám daří. Snad v budoucnu budete moci zase pracovat pro náš stát, pokud byste k tomu v sobě vůbec po tom všem našel ochotu. Vůbec bych se Vám nedivil, kdybychom o Vás přišli už napořád. Ať tak či tak, přeji Vám jen to nejlepší a za vše jako občan ČR moc děkuji.
Jan František
Myslím, že je zbytečné věnovat se Turkovi a něco mu vysvětlovat. On bude mít leda škodolibou radost z toho, že povyhazoval lidi, jimž nesahá po kotníky, že nad nimi má moc a že jsou naštvaní. Něco jako když lůza po Únoru vyhazovala lidi z VŠ, státní správy, soudů atd. Jsou to mentálně jiné světy, on fakt neocení vzdělání, pracovitost, odbornost, kompetenci - to je něco, co ho irituje, představuje to všechno, co on není a nikdy nebude.
Ondřej Nečas
Velký respekt k tvému odporu! Myslím si, že ne každý si to může dovolit, ale o tom je hrdinství a zasloužíš nejen náš respekt, ale i podporu.
Hana Kubátová-Hiršová
Stát potřebuje takové lidi jako vy a já si ráda takové lidi budu platit ze svých daní. Turek je pravý opak, ztělesnění neschopnosti a hochštaplerství, nemá na ministerstvu co dělat a lidi jako on naši zemi táhnou ke dnu. Držte se, moc vám fandím!
Martina Štaffová
Na celé téhle absurdní situaci mi dělá radost, jak silná vlna podpory a pozitivních reakcí se kolem tebe zvedla. Děkuju za tvoji práci a za to, že máš odvahu to otevřeně komunikovat.
Zuzana Černá
Za mě je uplně jedno,že se teď pan Turek ohání tím,že tím nemyslel úředníky.Za mě je naprosto hrozné,že takto vůbec mluví o lidech,jakýchkoliv. Vám držím palce.A je to škoda.
Martin Rozumek
Martine, velký respekt, je to ubohost, Turek s Macinkou jsou úplný nuly oproti Tobě. Vše dobré do budoucna!
Honza Hostec
Držím Vám palce. Zlo se nesmí tolerovat a ustupovat mu.
A ať najdete práci, kde nám budete užitečný, než se to tu vrátí do normálu (a tito klausovi pohrobci zmizí v propadlišti dějin. (Je to je otázka času)
Barbora Vrablíková
Turek je taková ubohá hnida, že mi vedle něj i Okamura chvílema přijde jak sympaťák…
Vy se držte. Děkuju za Vaši práci!
