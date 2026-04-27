Šest způsobů, jak vám vaše chytré hodinky lžou
27. 4. 2026
Nejhorší část? Celý běh byl úžasný. Tak proč ti hodinky říkají opak?
Nakonec je to proto, že chytré hodinky a další fitness náramky nejsou vždy přesné.
Chytré hodinky mohou ovlivnit způsob, jakým cvičíte
Používání nositelných fitness technologií, jako jsou chytré hodinky, patří téměř deset let mezi hlavní fitness trendy. Miliony lidí po celém světě je denně používají.
Tato zařízení ovlivňují, jak lidé přemýšlejí o zdraví a cvičení. Například poskytují údaje o tom, kolik kalorií jste spálili, jak jste fit, jak jste po cvičení zotaveni a zda jste připraveni znovu cvičit.
Ale vaše chytré hodinky většinu těchto metrik přímo neměří. Místo toho jsou mnohé běžné metriky odhady. Jinými slovy, nejsou tak přesné, jak byste si mohli myslet.
1. Spálené kalorie
Sledování kalorií je jednou z nejoblíbenějších funkcí chytrých hodinek. Přesnost však zaostává.
Nositelná zařízení mohou podcenit nebo nadhodnotit energetický výdaj (často vyjádřený jako spálené kalorie) o více než 20 %. Tyto chyby se také liší mezi jednotlivými aktivitami. Například silový trénink, cyklistika a vysoce intenzivní intervalový trénink mohou vést k ještě větším chybám.
To je důležité, protože lidé často používají tato čísla k regulaci toho, kolik sní.
Například pokud vaše hodinky nadhodnocují spálené kalorie, můžete si myslet, že potřebujete jíst více, než skutečně potřebujete, což může vést k přibírání na váze. Naopak, pokud hodinky podceňují spálené kalorie, může to vést k tomu, že budete jíst málo, což negativně ovlivní váš výkon při cvičení.
2. Počet kroků
Počet kroků je skvělý způsob, jak měřit obecnou fyzickou aktivitu, ale nositelné zařízení je nezachytí dokonale.
Chytré hodinky mohou za běžných cvičebních podmínek podhodnotit počet kroků asi o 10 %. Aktivity jako tlačení kočárku, nošení závaží nebo chůze s omezeným pohybem paží pravděpodobně způsobují méně přesné počítání kroků, protože chytré hodinky přiregistraci kroků spoléhají na pohyb paže.
Pro většinu lidí to není zásadní problém a počty kroků jsou stále užitečné pro sledování obecné úrovně aktivity. Ale berte je spíše jako vodítko než jako přesné měřítko.
3. Srdeční frekvence
Chytré hodinky odhadují váš srdeční tep pomocí senzorů, které měří změny průtoku krve v žilách na zápěstí.
Tato metoda je přesná v klidu nebo při nízké intenzitě, ale s rostoucí intenzitou cvičení je přesná méně.
Pohyb paže, pot, tonus pleti a jak pevně hodinky nosíte mohou také ovlivnit měření srdeční frekvence, které hodinky zobrazují. To znamená, že přesnost se mezi jednotlivci může lišit.
To může být problematické pro lidi, kteří používají zóny srdečního tepu k řízení tréninku, protože malé chyby mohou vést k tréninku na nesprávné intenzitě.
4. Sledování spánku
Téměř každé chytré hodinky na trhu vám dávají "skóre spánku" a rozdělují noc na fáze lehkého, hlubokého a REM spánku.
Zlatým standardem pro měření spánku je polysomnografie. Jedná se o laboratorní test, který zaznamenává mozkovou aktivitu. Chytré hodinky však odhadují spánek pomocí pohybu a srdeční frekvence.
To znamená, že dokážou poměrně dobře rozpoznat, kdy spíte nebo jste vzhůru. Ale jsou mnohem méně přesné při identifikaci fází spánku.
Takže i když vaše hodinky ukazují, že jste měli "špatný hluboký spánek", nemusí to být pravda.
5. Skóre zotavení
Většina chytrých hodinek sleduje variabilitu srdečního tepu a používá ji spolu s vaším spánkovým skóre k vytvoření skóre "připravenosti" nebo "regenerace".
Variabilita srdeční frekvence odráží, jak vaše tělo reaguje na stres. V laboratoři se měří pomocí elektrokardiogramu. Chytré hodinky ji však odhadují pomocí senzorů na zápěstí, které jsou mnohem náchylnější k chybám měření.
To znamená, že většina metrik regenerace je založena na dvou nepřesných ukazatelích (variabilita srdeční frekvence a kvalita spánku). To vede k metrice, která nemusí smysluplně odrážet vaše zotavení.
Pokud tedy hodinky ukazují, že se nezotavíte, můžete vynechat trénink – i když se cítíte dobře (a jste vlastně připraveni).
6. VO₂max
Většina zařízení odhaduje VO₂max – což ukazuje vaši maximální kondici. Je to maximální množství kyslíku, které vaše tělo může během cvičení spotřebovat.
Nejlepší způsob, jak měřit VO₂max, spočívá v nošení roušky, která analyzuje množství kyslíku, které vdechujete a vydechujete, abyste zjistili, kolik kyslíku používáte k tvorbě energie.
Ale hodinky nemohou měřit spotřebu kyslíku. Odhadují ji na základě vašeho srdečního tepu a pohybu.
Ale chytré hodinky mají tendenci přeceňovat VO₂max u méně aktivních lidí a podceňovat VO₂max u těch zdatnějších.
To znamená, že číslo na hodinkách nemusí odrážet vaši skutečnou kondici.
Co byste měli dělat?
I když jsou data z vašich chytrých hodinek náchylná k chybám, neznamená to, že jsou zcela bezcenná. Tato zařízení stále nabízejí způsob, jak sledovat obecné trendy v čase, ale neměli byste věnovat pozornost denním výkyvům nebo konkrétním číslům.
Je také důležité věnovat pozornost tomu, jak se cítíte, jak podáváte výkon a jak se zotavujete. To vám pravděpodobně poskytne ještě více informací, než kolik vám ukazují vaše chytré hodinky.
Zdroj v angličtině: ZDE
