Francie připravuje ukrajinské piloty na bojové mise na stíhačkách Mirage 2000-5F
27. 4. 2026
Francouzské ozbrojené síly poznamenaly, že výcvik probíhá v rámci mise Evropské unie (EUMAM) pro výcvik ukrajinské armády, a zdůraznily, že spolupráce francouzských ozbrojených sil s ukrajinskými partnery pokračuje.
"Společně s Ministerstvem obrany Ukrajiny nové ukrajinské posádky procházejí bojovým výcvikem na letadlech Mirage 2000-5F a výcvikem v údržbě těchto letadel. Jde o konkrétní příspěvek k bezpečnosti východního křídla Evropy," uvádí zpráva.
Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny vyjádřil vděčnost francouzským partnerům za "stálou, komplexní a neochvějnou podporu, která představuje významný příspěvek k posílení obranných schopností Ukrajiny a bezpečnosti celého evropského kontinentu".
"Francie je jedním z klíčových evropských partnerů Ukrajiny v oblasti obrany a bezpečnosti. V oblasti personálního výcviku hraje Francie vedoucí roli v misi Evropské unie poskytování vojenské pomoci Ukrajině (EUMAM Ukraine). Výcvik probíhá ve Francii a Polsku. Co se týče kvantitativních ukazatelů: od začátku plnohodnotné invaze Francie vycvičila k březnu 2024 téměř 10 tisíc ukrajinských vojáků (z toho 8,8 tisíce v roce 2023). K roku 2025 dosáhl celkový počet lidí vycvičených v rámci EUMAM Ukrajina pod vedením francouzské armády téměř 15 tisíc lidí," uvedl generální štáb.
Tisková služba také uvedla, že školení je organizováno ve třech oblastech:
- taktický výcvik a údržba dodaného vybavení (Caesar, Crotale NG, AMX 10-RC, MLRS, SAMPT);
- specializovaná cvičení (zdravotnictví, logistika, odminování, průzkum);
- formování taktických jednotek (bojové operace ve městě a v zákopech, velení roty a praporu).
Zdroj ve francouzštině: ZDE
Diskuse