Krize na Blízkém východě: Donald Trump zrušil cestu amerického vyslance do Pákistánu kvůli jednáním o příměří s Íránem
25. 4. 2026
Americký prezident říká, že se „ztrácí příliš mnoho času cestováním“, zatímco Izrael útočí na Libanon a tvrdí, že rakety odpálil také Hizballáh
Donald Trump potvrdil zrušení svého plánu vyslat americké vyslance na jednání o příměří do Pákistánu s tím, že se „příliš mnoho času“ „ztrácí cestováním“.
„Právě jsem zrušil cestu mých zástupců do Islámábádu v Pákistánu, kde se měli setkat s Íránci,“ napsal Trump na Truth Social.
„Příliš mnoho času promarněno na cestování, příliš mnoho práce! Kromě toho panují v jejich ‚vedení‘ obrovské vnitřní spory a zmatek. Nikdo neví, kdo je ve vedení, včetně nich samotných,“ dodal. „Navíc máme všechny trumfy v ruce, oni nemají žádné! Pokud chtějí jednat, stačí zavolat!!!“
Íránský ministr zahraničí Abbas Araqchči by měl po skončení své cesty do Ománu znovu navštívit zprostředkovatele Pákistán, než odcestuje do Ruska, informovala v sobotu íránská agentura Mehr.
Araqchi dříve opustil pákistánské hlavní město Islámábád, aniž by došlo k nějakému průlomu v mírových rozhovorech s pákistánským premiérem Shehbazem Sharifem a dalšími vysokými úředníky ohledně války s Íránem.
Donald Trump v sobotu prohlásil, že Írán „nabídl hodně, ale ne dost“, poté co oznámil zrušení návštěvy amerických vyslanců v Pákistánu kvůli rozhovorům o příměří.
Tvrdil, že jen několik minut po zrušení cesty obdržel lepší nabídku od Íránu.
„Dali nám dokument, který měl být lepší, a zajímavé je, že hned poté, co jsem to zrušil, do 10 minut jsme dostali nový dokument, který byl mnohem lepší,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One.
Prezident nechtěl sdělit podrobnosti o tom, co bylo v nejnovějším návrhu, pouze řekl: „Nabídli hodně.“ Zdůraznil však, že jednou z jeho podmínek je, aby Írán „neměl jaderné zbraně“.
Pákistánský premiér Shehbaz Sharif v sobotu uvedl, že hovořil s íránským prezidentem Masoudem Pezeškianem o vývoji situace v regionu.
„Pákistán zůstává odhodlán sloužit jako čestný a upřímný zprostředkovatel – neúnavně pracující na prosazování trvalého míru a dlouhodobé stability v regionu,“ uvedl Sharif v příspěvku na sociálních sítích.
Íránské společné vojenské velení vydalo v sobotu ve svém prohlášení varování, že pokud USA budou pokračovat ve svých „námořních blokádách, banditství a pirátství v regionu“, Írán odpoví „mocnou“ vojenskou akcí.
Prohlášení, které zveřejnila státní agentura IRNA, dodalo, že pokud USA a Izrael obnoví svou agresi, budou tyto země čelit dalším ztrátám.
Zůstává nejasné, zda Írán a USA brzy obnoví jednání poté, co Donald Trump zrušil návštěvu amerických vyslanců v Pákistánu za účelem jednání o příměří.
Íránský ministr zahraničí Abbas Aragči uvedl, že jeho nedávná cesta do Pákistánu byla „velmi plodná“, ale zpochybnil, zda to USA s diplomacií „myslí opravdu vážně“.
„Velmi plodná návštěva Pákistánu, jehož dobré služby a bratrské úsilí o navrácení míru do našeho regionu si velmi ceníme,“ napsal na sociálních médiích. „Sdělil jsem íránský postoj ohledně funkčního rámce pro trvalé ukončení války proti Íránu. Uvidíme, zda to USA s diplomacií myslí skutečně vážně.“
Libanonské ministerstvo zdravotnictví v sobotu oznámilo, že počet obětí izraelských útoků vzrostl na 2 496 a od začátku války 2. března bylo dalších 7 725 lidí zraněno.
Ministerstvo uvedlo, že celkový počet vysídlených osob, které našly útočiště v evakuačních centrech, nyní přesahuje 120 000 a počet vysídlených rodin v těchto centrech dosáhl přibližně 31 000.
Pákistánský premiér chválí „vřelé“ setkání s íránským ministrem zahraničí
Pákistánský premiér Shehbaz Sharif vydal krátké prohlášení na sociálních sítích po svém setkání s íránským ministrem zahraničí Abbasem Araghchim.
„Měli jsme velmi vřelou a srdečnou výměnu názorů na aktuální situaci v regionu. Probrali jsme také záležitosti společného zájmu, včetně dalšího posílení bilaterálních vztahů mezi Pákistánem a Íránem,“ uvedl Sharif.
IDF oznámila, že zabila 15 bojovníků Hizballáhu v jižním Libanonu uprostřed příměří
Izraelské obranné síly (IDF) oznámily, že zabili 15 bojovníků Hizballáhu v jižním Libanonu, a to navzdory třítýdennímu prodloužení izraelsko-libanonského příměří.
V prohlášení na sociálních sítích IDF uvedly, že tři členové Hizballáhu, „kteří cestovali v dodávce ozbrojeni zbraněmi“, byli zabiti v jižním Libanonu, aniž by uvedly konkrétní místo. Uvedly, že zabily dalšího člena Hizballáhu, „který jel na motorce“, jižně od toho, co popsaly jako „přední obrannou linii“ (nebo „žlutou linii“), což je oblast hluboko na libanonském území od hranic s Izraelem okupovaná jednotkami IDF.
Není jasné, zda tato úmrtí souvisejí s dřívějšími zprávami libanonských médií o izraelských útocích na nákladní vůz a motocykl v jiholibanonském městě Yohmor al-Shaqif v okrese Nabatieh, při nichž zahynuly čtyři osoby.
IDF uvedla, že při leteckém úderu v oblasti Litani byli zabiti další dva členové Hizballáhu, a tvrdila, že „představovali hrozbu pro jednotky IDF operující v jižním Libanonu“.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví včera oznámilo, že při izraelských leteckých úderů na jihu země zahynulo šest lidí.
IDF uvedla, že během víkendu, který v Izraeli trvá od pátku do soboty, bylo zabito 15 členů Hizballáhu.
Diskuse