Krystalicky pravicové je hospodařit svobodně s nulou, což se bude hodit, až nebude ropa ani plyn
26. 4. 2026 / Boris Cvek
Myslím, že nejkrásněji pravicové by pak bylo zcela svobodně hospodařit s nulou. Vrchol svobody a vyvanutí. V každém případě je výmluvné, jak všichni vrcholní politici chtějí být pravicoví. Vláda i opozice. Co jiného jim taky zbývá, když je k tomu nutí poznaná pravda v hloubi svědomí, že? Sauronovo krystalicky pravicové oko sahající svou drtivou silou do samého jádra duše. Duch doby.
Ministr Klempíř byl v první půlhodině jediným hostem pořadu. Z jeho vystoupení bylo podle mě nejdůležitější to, že pokud je něco na navrhovaném zákonu o změně financování médií veřejné služby problematické, bude to předmětem debaty. Vláda to prý dělá kvůli tomu, že lidé to chtějí, tedy chtějí se zbavit poplatků, proto je to vládní program, a Motoristé jako menší strana prostě ustoupili ANO a SPD, aby došlo ke koaliční shodě.
Koalice chce podle pana ministra také vidět konkrétně do jednotlivých smluv, které uzavírá Česká televize nebo Český rozhlas. To je jistě výraz pravicové svobody a odpovědnosti. Moderátorovy námitky, že to už kontrolují jiné orgány, byly marné, protože všechno je samozřejmě podle ministra otevřené a k diskusi. Asi proto vláda ten návrh zákona v takovém stavu tak rychle zveřejnila.
V druhé necelé půlhodině (závěr první hodiny zaplnila debata o cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan, tu budu ignorovat) byla tématem krize spojená s uzavřením Hormuzu. Hostem byl poslanec Fiala (SPD), poslanec Skopeček (ODS) a zástupce Svazu průmyslu Špicar. Špicar chválil vládu za její opatření, zejména za snížení spotřební daně. Zároveň řekl, že už nyní je postiženo osmdesát procent jejich členů. Velmi ocenil, když moderátor zmínil, že nejde jen o ropu a plyn, ale i o čpavek, helium a další věci. Kdyby situace – asi zavření Hormuzu – trvala měsíce, bude prý situace kritická. Myslím, že byla shoda mezi všemi hosty ve studiu, že hrozí dokonce nedostatek plynu pro zimní sezónu.
Šokující pro mě byla ovšem jiná shoda: shoda na tom, že to není v našich rukou. Nevěřil jsem, upřímně, že by to mohlo někdy našim politikům dojít. Dokonce sám poslanec Fiala povinný výraz naděje důvěry v Trumpa a jeho mír s Íránem sdělil dost zkroušeně a neurčitě zdůraznil – s výslovným odmítnutím být konkrétní, to je prý na premiérovi – že pro případ, že to bude horší a horší, vláda má připravená opatření. Ale i on naléhavě opakoval, že to prostě nemáme v rukou. Zachránit nás snad může Babiš a Havlíček, naznačil Fiala, svou misí do Ázerbajdžánu. Špicar zmínil, že i kdyby se u nás v Evropě nic moc přímo nedělo, doléhá na nás prostě situace ve vzdálené Asii.
